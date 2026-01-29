DJI、プロフェッショナル向けの新たな軽量スタビライザー「RS 5」を発表

DJI JAPAN 株式会社

2026年1月29日 - 民生用ドローンとクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、プロフェッショナル向けの新しい軽量カメラスタビライザー「DJI RS 5」を発表しました。これにより、ビデオグラファーの作業における柔軟性、創造性、操作性がさらに上のレベルへと引き上げられます。Roninシリーズの最新作となるこの製品は、被写体トラッキングの強化、安定性と操作メカニズムの向上、さらに長時間のバッテリー駆動に対応し、ソロビデオグラファーの可能性を押し広げます。

アップグレードしたスマートトラッキングと安定した操作性

RS 4 Miniで初めて導入されたRSスマートトラッキングモジュールの最新モデルには、数々の優れた機能が追加されています。新しいRS強化型スマートトラッキングモジュールにより、ビデオグラファーはジンバルのタッチ画面上でライブ映像のフレーミングや被写体のトラッキングを行うことができます。

この新しいモジュールはまた、車やペットなど、人物以外の被写体も追跡することができます。被写体が人物の場合は、最大10メートル離れた場所からでもフォーカスを合わせ続けることができるため、混雑した環境での撮影もスムーズに行うことができます。被写体がフレームから外れても、モジュールが簡単に被写体を再認識できるため、効率的な撮影が可能です。このモジュールは、アダプターやその他のアクセサリーを必要とせず、磁気を使って素早く取り付けることができます。経験レベルに関係なく、ビデオグラファーなら誰でも、サラウンドショット、リバーストラッキング、一人用の固定カメラトラッキングなど、複雑なカメラの動きを簡単に実現できるようになります。

DJI RS 5は、第5世代のRS安定化アルゴリズムを採用し、最大モータートルクを50％向上させました。これにより、ビデオグラファーが歩きながら、または走りながら撮影する場合や、カメラが激しい動きをしたり、素早くアングルを切り替えたりする場合といった、動きの速いシーンでも、より優れた安定性を発揮します。縦向き撮影時の安定性も大幅に向上しています。

バッテリーグリップとクイックリリースプレートを含めてもわずか1.46kgのコンパクトなボディにも関わらず、DJI RS 5は最大3kgまでのペイロードに対応し、主流のミラーレスカメラとレンズの幅広い組み合わせを搭載することができます[1]。また、アクセサリーを追加することなく縦向き撮影に切り替えられるため、ビデオグラファーの様々なニーズに柔軟に対応できます。

創造力を制限なく発揮可能

クリエイティブな視点を引き出す新機能を搭載し、長時間の撮影にも対応できるバッテリー駆動時間により、RS 5を使用すれば、理想のショットを撮影することがより容易になります。新登場の電子ブリーフケースハンドルは、被写体の上や下からの魅力的なカメラアングルを実現すると同時に、ハンドル上で映像を操作することもできます。人間工学に基づいたグリップと操作しやすいジョイスティックやボタンの配置により、片手での操作が可能です。さらに、この操作性の高さにより、手首の疲労も軽減されます。また、画面上に表示される新しいZ軸インジケーターは、ビデオグラファーが歩幅やペースをどのように調整すれば手ブレを抑えられるかを示唆し、より安定したプロフェッショナルな撮影を可能にします。

RS 5はわずか1時間[2],[3]でフル充電が可能で、RS 4と比べて充電効率が60％向上しています。標準バッテリーは14時間[2]の駆動時間を実現し、長時間の撮影にも対応します。さらにパワーアップした新しいBG70大容量バッテリーグリップは、RS 5の駆動時間を30時間[2]まで延ばし、ダウンタイムや電源待ちのロスタイムを減らします。

DJIはまた、ワイヤレスで操作できるカメラの種類を増やし、RS 5では、従来対応していたSony、Canon、Nikon製カメラに加えて、Panasonicおよび富士フイルムカメラ[1]でもBluetoothシャッター機能を利用することができます。

微調整ノブが新たに各軸アームに装備され、テフロン(TM)製インターレイヤーを使用することで、カメラ搭載時の正確なバランス調整が可能になりました。DJI RS 5は、重量のあるプロフェッショナルな撮影機材でも、スムーズかつ効率的にバランスを調整することができます。

DJIエコシステムで実現する優れた効率性

新機能が多数搭載されているだけでなく、RS 5はDJIのフラッグシップスタビライザーで採用されている信頼性の高い機能も取り入れています。

- 第2世代 自動軸ロックは、電源オン時にジンバルを自動で解除し、クリエイターがすぐに撮影できる状態を確保します。同様に、電源オフ時やスリープモードに入ると、ジンバルが即座にロックされます。- 第3世代 縦向き撮影にネイティブ対応し、ビデオグラファーは瞬時に縦向き撮影に切り替えることができます。

DJI RS 5は、DJIの包括的な製品エコシステムとも互換性があります。2台のDJI Focus Proモーターを組み合わせることで、DJI RS 5はジョイスティックでズーム、ダイヤルホイールで焦点を調整でき、ビデオグラファーの幅広いニーズに対応します。さらに、DJI SDR Transmissionを併用することで、高精細なライブ映像配信やジンバルやカメラの遠隔制御が可能になり、また、様々なチーム間でコラボレーションしながら撮影するような機会も生まれます。

各クリエイターの多様なニーズに応えるため、RSA通信ポートは電子ブリーフケースハンドル、RSテザー制御ハンドル、サードパーティ製リングハンドルに接続でき、ビデオグラファーは自身のビジョンに合わせて、組み合わせを変えながら使用することができます。オープンなRS SDKにより、サードパーティの開発者もDJI RS 5向けにカスタム機能を開発できるため、撮影の可能性は無限に広がります。

価格と販売時期

DJI RS 5は、本日より認定ストアとDJIオンラインストア（store.dji.com(https://store.dji.com/jp)）から2種類の購入オプションでお買い求めいただけます。

- DJI RS 5（単体） - 希望小売価格（税込）68,860円

ジンバル1個、クイックオープン三脚1個、レンズ止着サポート1個、ねじキット1個、上部クイックリリースプレート1個、下部クイックリリースプレート1個、BG33 バッテリーグリップ1個、マルチカメラ制御ケーブル1本が付属します。

- DJI RS 5コンボ - 希望小売価格（税込）79,200円

単体（上記）の同梱物に加え、RS 強化型スマートトラッキングモジュール、電子ブリーフケースハンドル、L字型ケーブル、キャリーケースが追加で付属します。

DJI Care Refresh

DJI Care Refreshは、DJI製品向けの包括的な保証プランで、今回DJI RS 5でもご利用いただけます。経年劣化や衝突、水没などによる故障・損傷は、製品交換サービスによってカバーされます。事故が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できます。

DJI Care Refresh（1年版）は、1年間に最大2回の製品交換を含みます。DJI Care Refresh（2年版）は、2年間に最大4回の製品交換を含みます。DJI Care Refreshのその他の専用サービスには、メーカー保証、グローバル保証サービス、配送料無料などが含まれます。詳細については、http://www.dji.com/support/service/djicare-refreshでご確認ください。

その他の製品に関する詳細については、http://www.dji.com/rs-5でご確認ください。

[1] カメラおよびレンズの互換性の詳細については、Roninシリーズ互換性ガイドページ（http://www.dji.com/support/compatibility）をご参照ください。

[2] すべてのデータは、ラボ環境下で測定されたものです。実際の使用では、異なる場合があります。詳細は公式DJIウェブサイトを参照してください。

[3] PDプロトコルに対応した65W充電器とDJI RS BG33 バッテリーグリップが必要です。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

ウェブサイト：https://www.dji.com/jp

オンラインストア：https://store.dji.com/jp

Facebook：https://www.facebook.com/dji.jp

Instagram：https://www.instagram.com/dji_japan/

X（旧Twitter）：https://x.com/djijapan

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dji/

YouTube：https://www.youtube.com/DJIJapan