好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」、「熱狂！雲上プロレスビッグマッチ」を開催！

株式会社アカツキゲームス（本社：東京都品川区、代表取締役：戸塚 佑貴、株式会社アカツキ100％子会社）は、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）から好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」において、2026年1月29日（木）より「熱狂！雲上プロレスビッグマッチ」を開催することをお知らせいたします。

◆期間限定イベント「激突！ＳＷＡ杯争奪タッグトーナメント」を開催！

アイテムを集めて、イベント限定交換所で1,000ジュエルや光術威力付きのSSS体術武器「キューティークラッシャー」、「昇段の免状・六」などと交換できます。

▼イベント開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月11日（水） 4:00

▼イベントアイテムドロップ期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月11日（水） 4:00

▼イベント限定交換所開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月18日（水） 4:00

◆熱狂！雲上プロレスビッグマッチ Romancing祭を開催！

＜1＞ 「熱狂！雲上プロレスビッグマッチ Romancing祭 ピンクタイガー編」開催！

新ガチャ「熱狂！雲上プロレスビッグマッチ Romancing祭 ピンクタイガー編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

▼ガチャ開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月11日（水） 4:00

＜2＞ 「熱狂！雲上プロレスビッグマッチ Romancing祭 鬼八編」開催！

新ガチャ「熱狂！雲上プロレスビッグマッチ Romancing祭 鬼八編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

▼ガチャ開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月11日（水） 4:00

＜3＞ 復刻ガチャ「Romancing祭Re;vival アデル編」開催！

Romancing祭限定スタイルの中から5つのスタイルが再登場＆Pick UPした「Romancing祭Re;vival アデル編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャは2周限りでステップ1～5まで実行することが可能で、ステップ5は有償1,000ジュエルで実行できるうえ、Pick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

▼ガチャ開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月5日（木） 4:00

◆熱狂！雲上プロレスビッグマッチログインボーナスを開催！

＜1＞ 熱狂！雲上プロレスビッグマッチログインボーナス開催！

期間中、最大5日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。

・3,000ジュエル

・SS[ラクダは知らないけど]ピンクタイガーのピース ×25

・SS[ホースシュースタンプ]ボーニーのピース ×25

・SS[黒の呪術師]ブッチャーのピース ×25

・SS[ヒールは任せな！]鬼八のピース ×25

・SS[テイクオフ！]ライザのピース ×25

・SS[引っ掛け式ラリアット]ダイナマイトのピース ×25

・遠征即時帰還チケット ×10,000

・スタミナ回復剤（小）×300

▼開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月11日（水） 4:00

◆熱狂！雲上プロレスビッグマッチの様々なイベントを開催！

＜1＞ 熱狂！雲上プロレスビッグマッチミッション開催！

ミッションを全てクリアすると、3,000ジュエルなどの報酬が獲得できます。

▼開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月10日（火） 12:00

＜2＞ 激突！ＳＷＡ杯争奪タッグトーナメント協力ミッション開催！

期間限定イベント「激突！ＳＷＡ杯争奪タッグトーナメント」で獲得できるレッドマスク、ブルーマスクを集めて、みんなで協力して全体ミッションを達成しましょう。ミッションクリアで、合計3,000ジュエルなどの報酬を獲得できます。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月11日（水） 4:00

＜3＞ キャンペーン「ベルトを勝ち取れ！ＳＷＡ杯タッグトーナメント」開催！

期間限定イベント「激突！ＳＷＡ杯争奪タッグトーナメント」にて、レッドマスク、ブルーマスクを集めてキャンペーンに参加できます。

より多くのマスクを集めたチームが勝利となります。

勝利チームの限定SS装飾品を全プレイヤーにプレゼントいたします。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 2026年2月10日（火） 12:00

＜4＞ 常設コンテンツ「闘者の関門」に新しいボスが登場！

闘者の関門に「闘者の関門-ブッチャー-」が追加されました。

闘者の関門では、他のクエストで記憶再戦実行中でも、ドロップ報酬を獲得できます。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼開催期間

2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～ 無期限

◆その他にも多数のキャンペーンを開催！

上述した内容以外にも、キャンペーンを多数開催いたします。詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

＜2026年1月29日（木） メンテナンス後 ～＞

・育成応援キャンペーン開催！

・「視聴メダル・10」を集めて視聴メダル交換所で新スタイルをGET！

・オーラム交換所にラインナップ追加！

・ロマンシングショップにラインナップ追加！

・Loading中イラスト変更！

・ホームBGM変更！

・オーラムが追加ドロップ！

・芸術の都ファーゴにコンテンツ追加！

＜2026年2月1日（日） 4:00 ～＞

・2月のロマンシングパスを更新！

＜2026年2月4日（水） 12:00 ～＞

・期間限定イベント「第2回 雲上の無尽塔」復刻開催！

◆『ロマンシング サガ リ・ユニバース』とは

