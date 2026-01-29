サンディスク、データストレージのボトルネックを解消する新たなオープンソースツールを発表

サンディスク

サンディスクは、SSDのベンチマーク測定の最大のボトルネックの一つとなっているプリコンディショニングの課題に対処する新たなオープンソースツール、Sprandomをリリースしましたので、お知らせいたします。プリコンディショニングとは、お客様の実際の使用環境が反映され、正確で再現可能なパフォーマンスデータを得るため、実運用に近い負荷条件下でドライブを試験するためのプロセスです。

従来、16TB以上のSSDを定常状態で正確に試験するためには、数日から数週間のシーケンシャル／ランダム書き込みが必要でした。Sprandomは実際のランダム書き込みを模したプリコンディショニングの手法をFlexible I/O Tester (fio)に組み込み、このプロセスをわずか数時間に短縮します。

主な特長は以下のとおりです。

・ 拡張性：容量の拡大に伴い増大した時間を、現実的な時間枠に短縮することができます。プリコンディショニングに要する時間は、32TBのドライブでは160時間以上から6.2時間以下に、64TB以上のドライブでも数週間からわずか数時間に短縮されました。¹

・ 業界全体を変革：Sprandomはオープンソースであり、他のベンダーのSSD用にもカスタマイズ可能です。

・ お客様に貢献：Sprandomは時間の節約につながるだけでなく、お客様には使い始めの段階から実際の定常状態のデータを提供し、業界全体でベンチマーク測定の向上に寄与します。

サンディスクはSprandomによりエンタープライズSSDの試験のあり方を刷新し、実運用における性能評価のための業界標準となる、より高速なオープン規格の開発により、時間負荷に関わる技術的な障壁を取り除きます。Sprandomについて詳しくはwebページ（英文）(https://shop.sandisk.com/topics/technology/ssd-preconditioning-with-sandisk-sprandom)をご覧ください。合わせて添付資料（本webページの和訳）もご参照ください。

¹ Open Composable Compatibility Lab（https://www.opencomposable.com(https://www.opencomposable.com/)）が実施した試験に基づく