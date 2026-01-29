蜷川実花 with EiMによる「KYOTO NIPPON FESTIVAL」　いよいよ２月1日(日)から開幕

蜷川実花 with EiM「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」PR事務局

全国天満宮総本社・北野天満宮を舞台に蜷川実花 with EiMが手がける「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」を2026年2月1日（日）～5月24日（日）まで開催いたします。「KYOTO NIPPON FESTIVAL」は、2016年に誕生し、日本の「美」と「文化」を京都から世界に発信してきたフェスティバルで、由緒ある北野天満宮を舞台に、毎年多彩な文化プログラムを展開してまいりました。2026年に10周年を迎えるにあたり、アーティスト蜷川実花と大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーもつとめた宮田裕章をはじめ、各分野のスペシャリストが集うクリエイティブチームEiMが参画。さらにダンスカンパニーDAZZLEとタッグを組み、北野天満宮で初めてとなるイマーシブ公演に挑みます。 開幕直前にあたる1月29日、蜷川実花らが登壇する記者発表会を開催しました。発表会には、蜷川実花、宮田裕章をはじめ、西脇隆俊京都府知事、松井孝治京都市長、北野天満宮宮司橘重十九氏が登壇しました。

トークセッションにおいて蜷川は、「以前から、北野天満宮の梅苑に足を運んで写真をとらせて頂いていたので、すばらしい梅苑だと思っていた。由緒ある梅と北野天満宮の格式の高さを思い、今回のお話をいただいた際は身の引き締まる思いだった。」と述べました。

《光と花の庭》については、「約1,200本のクリスタルは、すべて手作りで、私が一本一本並び順までデザインして思いを込めた展示。私たちの作品としては珍しく、屋外の自然光の中で展開する作品であり、刻々と変わる空の色や光を受けたクリスタルの表情の変化や、梅のつぼみがどんどんと花開いていく、『季節のうつろい』を体感できるのもテーマの一つ。自然とアートが融合し、響き合う瞬間を楽しんでいただきたい。」と本プロジェクトに対しての想いをコメントしました。

クリエイティブチームEiMのエグゼクティブディレクターでもある宮田裕章は、自身が手掛けた「大阪・関西万博でのクリスタル作品（シグネチャーパビリオンBetter Co-Being内）との共通点もあるが、今回は『蜷川実花 with EiM』として、蜷川さんの感性がより色濃く出ている作品。梅が芽吹く前の静かな美しさから、満開の頂点、そして散り際まで。一つの空間の中で、天候や季節とともに移ろう『命の輝き』を感じていただけるインスタレーションに仕上がっている。」と述べました。

さらに《残照》について蜷川は、「今回の《残照》はあえて枯れた状態を再現した花と、咲き誇る花を対比させたインスタレーションで、シリーズの中でも、ひとつの到達点になったと手応えを感じている作品です。咲き誇りながら枯れて落ちていく光景は、生と死、あるいは時間の経過を表現している。枯れることや朽ちることは決してネガティブなことではなく、それは花も人も同じ。その中にある圧倒的な美しさに注目していただきたい。」と述べました。

また、3月20日から開催されるイマ―シブ公演《花宵の大茶会》に話は移り、蜷川は「私はこれまで写真や映画など様々な表現をしてきたが、ステージに近いパフォーマンス演出は30年以上のキャリアの中で初めての挑戦。観客席と舞台の区別がなく、すぐ目の前で物語が展開する60分間。新しい挑戦に日々ワクワクしている。」と述べました。

記者発表会の最後には、アートインスタレーションの会場となる梅苑にて、ダンスカンパニーDAZZLE主宰 長谷川達也による一夜限りの「奉納の舞」が披露されました。

限定グッズの販売

また、会場内特設グッズショップにて、会場でしか手に入らないオリジナルアイテムなど、グッズの販売を複数開始いたしました。手ぬぐいや生八つ橋、おもちゃ箱（菓子折り）などの京都のメーカーとのコラボ商品や、蜷川実花が撮影した北野天満宮の梅の写真がデザインされたオリジナルTシャツ、ポストカードなど、蜷川実花作品の世界観を楽しめるグッズを多数取り揃えています。展覧会での体験の余韻をぜひお家でもお楽しみください。

クリエイティブチームEiM

写真家・映画監督現代美術家の蜷川実花と、科学者・エグゼクティブディレクターの宮田裕章、プロダクションデザイナーのENZO、クリエイティブディレクターの桑名功、照明監督の上野甲子朗、ディレクターの澤田雅之、テクニカルアートディレクタの上田晋也、映像ディレクターの名児耶洋、音楽プロデューザー 剣持学人、コミュニケーションデザイナー 吉柳さおりらで結成されたクリエイティブチーム。プロジェクトごとに多様なチームを編成しながら活動する。

主な作品発表に、「胡蝶の旅 Embracing Lights」（安比Art Project、2022年）、蜷川実花「残照 / Eternity in a Moment」（小山登美夫ギャラリー前橋、2023年）、「蜷川実花展 Eternity in a Moment 輝きの中の永遠」（TOKYO NODE、2023年-2024年）、「蜷川実花展 with EiM：儚くも煌めく境界」(弘前れんが倉庫美術館2024年)、「深淵に宿る彼岸の夢」（森の芸術祭 晴れの国・岡山 満奇洞 2024年）、「蜷川実花展 with EiM：光の中で影と踊る」（南城美術館、2024年）、「蜷川実花展 with EiM：彼岸の光、此岸の影」（京都市京セラ美術館、2025年）など。

■蜷川 実花 Mika NINAGAWA／ 写真家・映画監督・現代美術家

写真を中心として、映画、映像、空間インスタレーションも多く手掛ける。クリエイティブチーム「EiM（エイム）」の一員としても活動中。

木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。2010年ニューヨークのRizzoliから写真集を出版。また、『ヘルタースケルター』（2012年）、『Diner ダイナー』（2019年）をはじめ長編映画を5作、Netflixオリジナルドラマ『FOLLOWERS』（2020年）を監督。

これまでに写真集120冊以上を刊行、個展150回以上、グループ展130回以上と国内外で精力的に作品発表を続ける個展「蜷川実花展 : Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠」（TOKYO NODE 2023年12月-2024年2月）にて25万人を動員、続く「蜷川実花展with EiM：彼岸の光、此岸の影」（京都市京セラ美術館、2025年1月-3月）でも、25万人を動員。最新の写真集に『Eternity in a Moment vol.1-3』（Akio Nagasawa Publishing & Case Publishing、2024年）がある。

■宮田 裕章 Hiroaki MIYATA／ 科学者・エグゼクティブディレクター

慶應義塾大学医学部教授。データサイエンスを基盤に、医療・政策・社会設計など多様な領域を横断しながら、人と社会の未来を描く科学者として活動。科学の知性と感性の表現をつなぐ実践を通じて、多様な領域と共創を行っている。クリエイティブチームEternity in a Moment(EiM)ではエグゼクティブディレクターとして活動。

2025年に開催された日本国際博覧会では、テーマ事業プロデューサーを務めbetter co-beingパビリオンを構築。アーティストとして「共鳴の空」、宮田裕章with EiMとして「最大多様の最大幸福」という作品を展示した。

2026年開校予定のCo-innovation Universityでは学長として全体構想を担い、建築家・藤本壮介とともにキャンパスデザインを監修。その活動の根底には、「多様な存在が響き合いながら未来を共に創る」という理念--Better Co-beingのビジョンが一貫して息づいている。

DAZZLE

1996年結成のダンスカンパニー。ストリートダンスとコンテポラリーダンスを融合したダンススタイルで、独創性に富んだ作品が特徴。 2017年以降、イマーシブシアターを次々と発表。

関西・大阪万博(EXPO2025)にも出演。

・2025年9月5日 OSAKA JAPAN SDGs Forum（SDGs全国フォーラム2025）オープニングステージ

・2025年10月7~8日「DANCE DRAMA "Breakthrough Journey"」。

北野天満宮

北野天満宮は、菅原道真公（菅公）を御祭神としておまつりする全国約1万2000社の天満宮・天神社の総本社です。古来「北野の天神さま」と親しまれ、入試合格・学業成就・文化芸能・災難厄除祈願のお社として幅広く信仰されています。

KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭- 概要

・会期：

インスタレーション《光と花の庭》《残照》

―2026年2月１日(日) ~ 5月24日(日) ※休苑日有

イマーシブシアター《花宵の大茶会》

―2026年3月20日(金祝)予定 ~ 5月24日(日) ※休演日有

―公演時間：約60分予定

・開苑時間：09:00開場／20:30閉門 (20:00最終受付)

・休館日：会期中休業日あり(HPにてお知らせ)

・会場：北野天満宮（〒602-8386 京都府京都市上京区馬喰町）

・主催：KYOTO NIPPON FESTIVAL実行委員会／京都新聞社/北野天満宮

・協賛：株式会社JTB／株式会社イープラス

・後援：京都府／公益社団法人京都府観光連盟／京都市／

公益社団法人京都市観光協会／

公益財団法人京都伝統伎芸振興財団（おおきに財団）

・協力：FM802／FM COCOLO

・機材協力：SONY

・公式サイト：https://kyoto-nippon-festival.com/

・SNS：公式X: https://x.com/kyotonipponfes

公式Instagram: https://www.instagram.com/kyotonipponfes/

・問い合わせ先：contact@kyoto-nippon-festival.com

チケット

前売りチケットの販売中。チケット販売の詳細は、公式サイト(https://kyoto-nippon-festival.com/)をご参照ください。

■インスタレーションチケット

梅苑「花の庭」（2月1日～5月24日）、史跡御土居のもみじ苑「青もみじ」（4月1日～5月24日）へご入場いただけます。風月殿「イマーシブシアター」（3月20日～5月24日）には、ご入場いただけません。入場券には茶菓子が付いております。当日、梅苑内の茶店にてお受け取りください。当日券は会場（北野天満宮）にてお買い求めいただけます。

※小人料金は小学生（6歳～12歳）の方が対象

※中学生以上の方は大人料金

※障がい者手帳をお持ちの方は、会場（北野天満宮）にて本人及び介護者1名適用の割引チケットが購入可能

※未就学児のお子様は無料

■インスタレーションチケット+イマーシブシアター鑑賞チケット

梅苑「花の庭」（2月1日～5月24日）、史跡御土居のもみじ苑「青もみじ」（4月1日～5月24日）、風月殿「イマーシブシアター」（3月20日～5月24日）の指定日時の公演にご入場いただけます。プレミアムチケットをご購入いただいた方は、一般入場に先んじて会場へお入りいただけるほか、特別演出のパフォーマンス鑑賞や、一部の登場人物とともに茶席を楽しむ限定体験をお楽しみいただけます。チケットは開場時間までイープラスにて、その後は会場受付にて当日券を販売します。

イープラスでチケット発売中：https://eplus.jp/sf/word/0000173156

※チケットは公演開始の15分前までイープラスにて、その後は会場受付にて当日券を販売します。

※当日券は、イープラスでの販売価格+1,000円となります。

・平日

・土日祝日