松嶋菜々子主演「おコメの女」《ザッコク》メンバーを深掘りするスピンオフドラマのTELASA独占配信がスタート！第１弾は大地真央主演『おコメの休日』飯島作久子編

TELASA株式会社(C)テレビ朝日

『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』TELASAオリジナルドラマ『おコメの休日』飯島作久子編 １月29日（木） 第４話放送終了後、TELASA（テラサ）で独占配信がスタート！

◼️松嶋菜々子主演の社会派・痛快エンターテインメントドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』から《ザッコク》メンバーを深掘りするスピンオフドラマ『おコメの休日』が誕生！本日から大地真央主演の第１弾《飯島作久子編》の独占配信がスタートしました。さらに、第２弾・佐野勇斗主演の《笹野耕一編》の配信も決定！

松嶋菜々子主演でおくる社会派・痛快エンターテインメントドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』。東京国税局資料調査課《通称・コメ》内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室《通称・ザッコク》を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗していきます。正子は“正しく集めて、正しく使う”という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取り柄の室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司で、かつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）と、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るいます。その痛快な成敗っぷりで初回から話題沸騰！ 《ザッコク》VS《あくどい敵》の戦いが、毎週大きな話題を集めています。

そんな「おコメの女」から、本編では描ききれない《ザッコク》メンバーを深掘りするスピンオフドラマ『おコメの休日』が誕生！ TELASAで第１弾となる《飯島作久子編》の独占配信がスタートしました。

さらに今後、第２弾として佐野勇斗主演の《笹野耕一編》を配信することも決定！ 《ザッコク》メンバーのプライベートが垣間見られる『おコメの休日』に、どうぞご期待ください。

◼️“ガサ入れの魔女”として脱税者たちを震え上がらせてきた作久子には意外な素顔が…。それはなんと、ひとりで外食ができないこと！優香（長濱ねる）を誘うも、あっさり撃沈。ついに作久子は人生初の《ひとり焼肉》デビューを果たすことに！すると、思いもよらぬ展開が待ち受けていて…!?さらに、スピンオフ限定で元宝塚スターの大空ゆうひ＆ゆいかれんが特別出演！組を超えて実現した、大地＆後輩の共演にご注目を！

『おコメの休日』飯島作久子編では、作久子が仕事を終えた後の様子が描かれます。“今日こそは気になっていた焼肉店に行く！”と決意した作久子は、優香を誘います。しかし、ワークライフバランス重視の彼女が付き合ってくれるわけがなく、あっさり撃沈。今にも泣き出さんばかりの勢いで落ち込んでしまいます。そう、“ガサ入れの魔女”として脱税者を震え上がらせる作久子には、想像もつかない意外な弱点があったのです。それはなんと、ひとりで外食ができないこと！

驚く優香に励まされ、ついに“ひとり焼肉”を初体験することになった作久子は、勇気を振り絞って焼肉店へ。するとそこで思いもよらぬ展開が待ち受けていて…!?

さらに、このスピンオフドラマ限定で、元宝塚スターの俳優２人が特別出演！ 焼肉店の店長・永田菫を元宙組トップスターの大空ゆうひが、店員・華を元月組の娘役スター・ゆいかれんが演じます。元月組トップスター・大地＆大空、ゆい…組を超えた夢の共演が実現しました。この胸熱な瞬間をどうぞお見逃しなく！

鋭い視点で脱税の証拠を暴く国税調査官・作久子の知られざる素顔や、予想に反して“ひとり焼肉”デビューを満喫するキュートな姿が満載！ 本編と合わせて見ると、面白さが倍増すること必至の『おコメの休日』を、ぜひTELASAでお楽しみください。

あらすじ

仕事を終えた作久子（大地真央）は優香（長濱ねる）を焼肉に誘う。あっさり断られたものの、すっかり“焼肉の口”になっている作久子はひとりで店に向かう。しかし実は一度もひとりで外食したことがない作久子はオドオド。やっとのことで店に入り、焼肉を堪能する作久子だが、ふとあることが気にかかって…!?

＜『おコメの休日』飯島作久子編 概要＞

配信日時： １月29日（木） 21時54分（『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』第４話放送終了後）

配信URL： https://www.telasa.jp/series/16289(https://www.telasa.jp/series/16289)

出演： 大地真央 大空ゆうひ ゆいかれん / 長濱ねる

脚本： 『ｇ ． Ｏ ． Ａ ． Ｔ』

音楽： 村松崇継

ゼネラルプロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：浜田壮瑛(テレビ朝日)、木曽貴美子(ＭＭＪ)、小路美智子(ＭＭＪ)

演出： 日比野 朗

制作協力：ＭＭＪ

制作著作：テレビ朝日

★「TELASA（テラサ）」では、毎週『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』の地上波放送終了後に、ドラマ本編を配信します。本編と合わせてスピンオフドラマ『おコメの休日』もお楽しみください。

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。

月額料金は990 円（税込）。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】 https://www.telasa.jp/unlimited

なお、画像をご使用の際は、【(C)テレビ朝日】のクレジット表記をお願いいたします。