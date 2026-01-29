株式会社PASSTHEBATON～公式WEBサイトを全面リニューアル～

株式会社PASSTHEBATON

株式会社PASSTHEBATON（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：山口和也、以下PASSTHEBATON）は、公式WEBサイトを全面リニューアルし、同時に同社が提唱する働き方の概念「イマーシブワーク」を明確に打ち出しました。

▶︎ 新WEBサイトURL：https://passthebaton.info/

本リニューアルは、単なるデザイン刷新ではなく、

「これからの仕事・組織はどうあるべきか」という問いに対する、

PASSTHEBATONとしての意思表明となります。

サイトトップページ（PASSTHEBATON）

■ リニューアルの背景

PASSTHEBATONは、「人の可能性を広げること」を起点に、

特定の業界や領域に縛られない事業展開を行ってきました。

現在では業務委託を含めて200名規模の組織となり、

各事業が単体で成長するだけでなく、

人材・ノウハウ・価値観が掛け合わさることで、新しい価値を生み出すフェーズへと移行しています。

■ イマーシブワークとは

イマーシブワーク（Immersive Work）とは、

仕事を単なる「作業」や「労働」として切り離すのではなく、

人生設計と結びつけ、人が主体的に“のめり込める状態”を、組織としてつくる働き方の考え方です。

個人の価値観、事業の成長、組織のMission・Vision・Value（MVV）が重なり合い、

「自分の仕事が、会社や社会の前進につながっている」と実感できる状態を、

意図的に生み出すことを目指しています。

■ なぜ今、イマーシブワークなのか

人手不足、早期離職、キャリアの不透明さなど、

多くの業界で「人」に関する課題が深刻化しています。

PASSTHEBATONは、これらの課題の背景に、

仕事と人生が分断されている構造そのものがあると考えてきました。

制度や待遇だけではなく、

人が仕事とどう向き合うかという“関係性”を再設計することが、

持続的な事業成長につながる――

その実践の中で生まれた考え方が、イマーシブワークです。

■ WEBサイトリニューアルのポイント

1．思想を起点にしたサイト構成

事業紹介の前に、MVVとイマーシブワークの考え方を明示。

「何をしている会社か」よりも、

「どんな意思で成長している会社か」が伝わる設計としました。

2．多角化経営と価値観の一貫性を可視化

人材紹介、不動産、電気工事、家電修理など、業界の異なる事業を展開しながらも、

共通の価値観で人と事業をつないでいる点をストーリーとして表現しています。

3．“人が主語”の企業サイトへ刷新

経営陣やメンバーの想い、行動指針を積極的に発信し、

採用候補者・取引先・パートナーにとって、

共感を起点に関係が始まる企業サイトを目指しました。

■ 取締役コメント

「イマーシブワークは、特別な人だけの働き方ではありません。

仕事と人生が切り離されがちな今だからこそ、

人が仕事にのめり込める状態を、組織としてどうつくるかが重要だと考えています。

今回のWEBサイトは、PASSTHEBATONが実践してきたその考え方を、

初めて社外に向けて体系的に伝える場になりました。」

― 取締役 今井里歩

■ 今後の展望

PASSTHEBATONは今後、

イマーシブワークの考え方を、採用、組織づくり、新規事業へとさらに広げ、

「人が仕事にのめり込めることが、当たり前に選べる社会」の実現を目指します。

今回のWEBサイトリニューアルは、その第一歩です。

■ 会社概要

会社名：株式会社PASSTHEBATON

所在地：大阪府大阪市中央区伏見町4ｰ2-7 PMO淀屋橋3階

代表者：代表取締役 山口和也

事業内容：人材紹介／不動産／電気工事／家電修理 ほか

公式WEBサイト：https://passthebaton.info/