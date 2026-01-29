VTuberグループ「ぶいぱい」2年ぶりの大型イベント、『ぶいぱい発表会「VPI THE TRIAL」』開催決定！

2026年3月27日・28日開催決定！「ぶいぱい」総勢17名が出演する大型イベント『VPI THE TRIAL』開催！

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、運営するVTuberグループ「ぶいぱい」による大型イベント『ぶいぱい発表会「VPI THE TRIAL」』を、2026年3月27日（金）・3月28日（土）の2日間にわたり、品川ザ・グランドホールにて開催することをお知らせします。

■2年ぶりの単独イベント、テーマは「挑戦」。17名で挑む熱い2日間！

2024年3月の開催から約2年、VTuberグループ「ぶいぱい」がさらなる進化を遂げ、待望の単独イベントを開催いたします。また、2026年1月31日（土）には3期生がデビュー1周年を迎えるなど、グループとして新たな節目での開催となります。

本イベントのテーマは、「挑戦（TRIAL）」。様々な企画にメンバーが全力で挑み、17名の個性がぶつかり合い、協力し合うことで生まれる一体感を楽しめる特別な2日間をお届けします。

「挑戦」をイメージしたキービジュアルではメンバー全員が「学ラン」を着用！本イベントのために描き下ろした気合十分のビジュアルに仕上がりました。

現在、イベント特設サイトでは詳細情報を公開しているほか、e+（イープラス）にてチケットの1次先行の申し込みを受付中です。

【『VPI THE TRIAL』特設公式サイト】

https://vpi-the-trial.appland.co.jp/

■全3公演、それぞれに課せられた「TRIAL（挑戦）」企画！

2日間・合計3公演にわたり、メンバーは各チームに分かれてそれぞれに挑みます。

▼3月27日（金） 前夜祭：ファンからの挑戦状！？

ファンから事前に募集した「ぶいぱいに挑戦してほしい企画」にメンバーが体当たりで挑みます！企画のご応募は、特設サイト、ぶいぱい公式X（旧Twitter）にてご案内中の専用フォームより受け付けております。

【応募専用フォーム】

https://forms.gle/peWm8UCKzA4HPu4WA

▼3月28日（土） 昼公演：ガチプレゼン対抗バトル！

各チームでテーマに沿って企画立案から資料制作までを行い、本気のプレゼンに挑戦します。

他チームへの議論・批評・ツッコミも解禁。

ファン投票1位の企画は、今後実際にイベントの企画として実施される可能性も！？

▼3月28日（土） 夜公演：完全セルフプロデュース！作詞作曲 TRIAL！

各チームで「ぶいぱい」を表現する楽曲の制作に挑戦し、当日のステージで披露。

短期間での楽曲制作という難題に対し、制作過程でAIを使用することも認められた、現代的な「挑戦」となります。ファン投票によりNo.1楽曲を決定！

さらに、イベント当日はこれらの挑戦企画のほか歌唱や新曲の披露も！

「ぶいぱい」らしさ全開でお届けする『VPI THE TRIAL（ぶいぱい ザ トライアル）』をぜひ会場でお楽しみください。

※今回のイベントでは斜落せつなの歌唱はございません。予めご了承ください。

■ばあちゃる店長がリーダーを任命！運命を共にする4つのチーム

以下のチームで企画に挑みます！

■開催概要・出演者

【イベント名】

VPI THE TRIAL（ぶいぱい ザ トライアル）

【開催日程】

2026年3月27日（金）・3月28日（土）

【会場】

品川ザ・グランドホール（https://tg-hall.com/）

【イベントハッシュタグ】

#ぶいぱいトライアル

■公演スケジュール

2日間で合計3公演の実施を予定しております。

▼2026年3月27日（金）

VPI THE TRIAL 前夜祭 開場 18:00 / 開演 19:00

▼2026年3月28日（土）

VPI THE TRIAL 昼公演 開場 12:00 / 開演 13:00

VPI THE TRIAL 夜公演 開場 18:00 / 開演 19:00

■出演VTuber（50音順）

「ぶいぱい」メンバー17名が登壇！

甘噛あめ / 鬼頭みさき / 紅蓮罰まる / 斜落せつな / 秘間慈ぱね / 鍵宮シエル / 烏丸ぴょこ / 遠吠きゃん / ベルモット・ベルーナ / まるげりちゃ / 綿貫ねぐせ / コマチガブ / 彩歌すいれん / 猫撫こぜに / 蜂蜜ぷりん / 花百合ちゅみ / やまだなのだ

※3月28日の昼・夜公演では甘噛あめ＆斜落せつなはMCとして出演いたします

■チケット情報

全席着席（指定席）でのご案内となります。

【チケット料金（税込）】

- 3月27日（金） 前夜祭単体券： 5,000円- 3月28日（土） 昼公演単体券： 7,500円- 3月28日（土） 夜公演単体券： 7,500円- 3公演通し券： 20,000円

【特典：ご来店証明アクリルバッジ】

各公演ごとに異なるデザインのアクリルバッジをご用意。3公演通し券をご購入いただいた方には、全3種すべてをプレゼントいたします。

気になるデザインはぶいぱい公式X（旧Twitter）、特設サイトでの続報をお楽しみに！

【チケット販売スケジュール】

一次受付（抽選）： 2026年1月29日(木) 21:00 ～ 2月17日(火) 23:59

二次受付（抽選）： 2026年3月8日(日) 21:00 ～ 3月15日(日) 23:59（※クレジットカード決済のみ）

【チケット販売URL】

https://eplus.jp/vpithetrial/

■グッズ情報

開催を記念した、イベントを彩るオリジナルグッズも鋭意制作中です。

ラインナップ等の詳細は続報をお待ちください！

【株式会社アップランド】

革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開。2023年よりMBSグループの一員となり、さらなる価値創造に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

