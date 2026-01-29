【観光大都市・北九州の魅力を発信する新たな拠点に】皿倉山の新しいおみやげが誕生＆販売コーナー開設

福岡県北九州市（北九州市役所）

「日本新三大夜景都市」に２回連続で第１位に輝いた北九州市を代表する観光スポットである皿倉山は、四季折々の景色とともに美しい眺望を楽しめる場所として親しまれています。このたび、来訪者の満足度向上、さらなるリピーターの獲得、ＳＮＳや口コミでの情報発信を目的として、皿倉山展望台でレストラン「天宮-ＴＥＮ・ＫＹＵ-」を運営する新九協同株式会社が新たなお土産販売コーナーを開設しますので、お知らせします。

１ お土産販売コーナーの概要

【開設日時】令和８年１月３１日（土曜日）午前１１時から

【営業時間】午前１１時～午後７時（予定）

【場所】皿倉山展望台２階 レストラン「天宮-ＴＥＮ・ＫＹＵ-」前

２ 主な取り扱い商品と特徴

（１）皿倉山オリジナル商品

皿倉山の風景やイメージをデザインに落とし込んだ、ここでしか手に入らないオリジナル商品を展開。皿倉山での思い出が残るお土産を取り揃えています。

（２）障害者就労施設商品（ＮＵＫＵＭＯＲＩ ＰＬＵＳ プロジェクト）

障害のあるクリエイターの感性を活かして皿倉山から見た夜景や風景、色を表現した商品などを販売します。

（３）テイクアウト商品

皿倉山オリジナルカレーパンや、天宮プリン、コーヒーやスープ等、外で景色を眺めながら食べることのできるテイクアウト商品を販売します。