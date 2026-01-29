とぅーし、3rd Single『SHIZUKU』2月14日リリース決定！“グルーヴィーな大人ロック”で魅せる最新作/MVティザーも公開

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、3rd Single『SHIZUKU』を2026年2月14日（土）にリリースすることが決定しました。


本作は、2ndシングル『PLAY PARADE』に続き、1stワンマンライブ “FIRST VOICE” で披露された楽曲で、音源化が待ち望まれていた1曲です。


あわせて、配信シングルのジャケット写真も公開されました。2ndシングルでは、とぅーし自身が制作したタイトルイラストを採用。今回の3rdシングルでは一転、とぅーし本人が少し大人びた雰囲気を纏い、楽曲のイメージを体現した艶やかさのあるビジュアルにも注目です。



さらに、『SHIZUKU』のリリースに合わせて楽曲グッズのラインナップも解禁されました。オフショットコンテンツ付きの「M∞CARD（エムカード）」、「SHIZUKUアーティストフォトセット」など、ファンが思わず手に取りたくなるアイテムが登場します。これらのグッズは、2月11日に渋谷で開催されるMETEORA ANTHEM FES vol.3（とぅーし出演）にて先行販売され、後日通販での取り扱いも開始。全国のファンが手に入れられるようになります。




また、MVティザー映像もとぅーし音楽Xアカウント（ https://x.com/tussy_music(https://x.com/tussy_music) ）にて公開されました。楽曲の空気感を凝縮した映像と、とぅーしならではの表現力が一瞬で心を掴む内容となっており、フルMVへの期待が一気に高まります。


さらに、1月30日（木）には2nd Single『PLAY PARADE』がデジタル配信スタート。2ndから3rdへと続くまったく異なる楽曲イメージは、とぅーしのアーティストとしての幅広さを鮮やかに示しています。そしてその先へ──とぅーしの音楽は、さらに加速していきます。


【SHIZUKU ストリーミング・ダウンロードURL】


https://big-up.style/xwN6PTZqh8



【SHIZUKU Credits】


Lyrics: モリナオフミ(フラチナリズム)/らっぷびと


Music: モリナオフミ(フラチナリズム)/らっぷびと


Track Produced & Arranged by: 田村優太(フラチナリズム)


Rap: らっぷびと


Sax: Tomoya(二人目のジャイアン)


Trumpet: Tomoro(二人目のジャイアン)


Horn Arranged by: 真之輔


Recording, Mixing & Mastering: 上原 翔


Director: 片田 孝一郎（Kou）


Producer: 横澤 雅裕（MASA）



■オフィシャルグッズ


・ 「M∞CARD（エムカード） オフショットコンテンツ付き」　\2,000（税込）


・ 「SHIZUKUアーティストフォト」 \2,000 / 各　（税込）



＜とぅーし プロフィール＞




沖縄県出身　　アニソンダンスパフォーマー／シンガー


REAL AKIBA BOYZ・RAB ESPICE所属



2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。


フルボディタットやフィンガータット、ポップ、ブレイク、アニメーションを融合した独自のダンススタイルを磨き続け、2023年にはタットの全国大会「ARMS」で優勝し、日本一の称号を獲得する。



2024年、公演中の怪我によりダンサーとしての活動を一時休止するが、その期間をきっかけに長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。


約1年半にわたり定期的なライブイベントへの出演を重ね、表現者としての幅をさらに広げていく。



2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ


「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。同年12月1日、1st Single「LOAD」をデジタルリリース。



個人活動と並行して、所属するREAL AKIBA BOYZとしても大型公演に出演。


2024年10月には「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」、


2025年10月には東京体育館でのワンマンライブ「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」 を開催し、グループとしても大舞台を経験している。



現在は、ダンサーとしてのキャリアをさらに深めながら、シンガーとしても本格始動。


ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”を追求し続けている。



＜SNS＞


X：とぅーし@リアルアキバボーイズ https://x.com/RAB_TUSSY/(https://x.com/RAB_TUSSY/)


X：とぅーし｜Music Official　　https://x.com/tussy_music(https://x.com/tussy_music)


Instagram：https://www.instagram.com/rab.tussy/(https://www.instagram.com/rab.tussy/)






【+++PLUS ULTRA】


行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。


世界で活躍できる！



そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。



ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った


クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、


それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。



設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）



私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、


インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと


活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。



行ける！


もっと、ずっと、向こうへ。



WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)