とぅーし、3rd Single『SHIZUKU』2月14日リリース決定！“グルーヴィーな大人ロック”で魅せる最新作/MVティザーも公開

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、3rd Single『SHIZUKU』を2026年2月14日（土）にリリースすることが決定しました。

本作は、2ndシングル『PLAY PARADE』に続き、1stワンマンライブ “FIRST VOICE” で披露された楽曲で、音源化が待ち望まれていた1曲です。

あわせて、配信シングルのジャケット写真も公開されました。2ndシングルでは、とぅーし自身が制作したタイトルイラストを採用。今回の3rdシングルでは一転、とぅーし本人が少し大人びた雰囲気を纏い、楽曲のイメージを体現した艶やかさのあるビジュアルにも注目です。

さらに、『SHIZUKU』のリリースに合わせて楽曲グッズのラインナップも解禁されました。オフショットコンテンツ付きの「M∞CARD（エムカード）」、「SHIZUKUアーティストフォトセット」など、ファンが思わず手に取りたくなるアイテムが登場します。これらのグッズは、2月11日に渋谷で開催されるMETEORA ANTHEM FES vol.3（とぅーし出演）にて先行販売され、後日通販での取り扱いも開始。全国のファンが手に入れられるようになります。

また、MVティザー映像もとぅーし音楽Xアカウント（ https://x.com/tussy_music(https://x.com/tussy_music) ）にて公開されました。楽曲の空気感を凝縮した映像と、とぅーしならではの表現力が一瞬で心を掴む内容となっており、フルMVへの期待が一気に高まります。

さらに、1月30日（木）には2nd Single『PLAY PARADE』がデジタル配信スタート。2ndから3rdへと続くまったく異なる楽曲イメージは、とぅーしのアーティストとしての幅広さを鮮やかに示しています。そしてその先へ──とぅーしの音楽は、さらに加速していきます。

【SHIZUKU ストリーミング・ダウンロードURL】

https://big-up.style/xwN6PTZqh8

【SHIZUKU Credits】

Lyrics: モリナオフミ(フラチナリズム)/らっぷびと

Music: モリナオフミ(フラチナリズム)/らっぷびと

Track Produced & Arranged by: 田村優太(フラチナリズム)

Rap: らっぷびと

Sax: Tomoya(二人目のジャイアン)

Trumpet: Tomoro(二人目のジャイアン)

Horn Arranged by: 真之輔

Recording, Mixing & Mastering: 上原 翔

Director: 片田 孝一郎（Kou）

Producer: 横澤 雅裕（MASA）

■オフィシャルグッズ

・ 「M∞CARD（エムカード） オフショットコンテンツ付き」 \2,000（税込）

・ 「SHIZUKUアーティストフォト」 \2,000 / 各 （税込）

＜とぅーし プロフィール＞

沖縄県出身 アニソンダンスパフォーマー／シンガー

REAL AKIBA BOYZ・RAB ESPICE所属

2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。

フルボディタットやフィンガータット、ポップ、ブレイク、アニメーションを融合した独自のダンススタイルを磨き続け、2023年にはタットの全国大会「ARMS」で優勝し、日本一の称号を獲得する。

2024年、公演中の怪我によりダンサーとしての活動を一時休止するが、その期間をきっかけに長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。

約1年半にわたり定期的なライブイベントへの出演を重ね、表現者としての幅をさらに広げていく。

2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ

「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。同年12月1日、1st Single「LOAD」をデジタルリリース。

個人活動と並行して、所属するREAL AKIBA BOYZとしても大型公演に出演。

2024年10月には「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」、

2025年10月には東京体育館でのワンマンライブ「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」 を開催し、グループとしても大舞台を経験している。

現在は、ダンサーとしてのキャリアをさらに深めながら、シンガーとしても本格始動。

ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”を追求し続けている。

＜SNS＞

X：とぅーし@リアルアキバボーイズ https://x.com/RAB_TUSSY/(https://x.com/RAB_TUSSY/)

X：とぅーし｜Music Official https://x.com/tussy_music(https://x.com/tussy_music)

Instagram：https://www.instagram.com/rab.tussy/(https://www.instagram.com/rab.tussy/)

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)