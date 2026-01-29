一般社団法人日本睡眠協会（JSLEEP）、「睡眠障害の標榜」をテーマにした「春の睡眠の日特別セミナー」の開催を決定

一般社団法人 日本睡眠協会

このたび日本睡眠協会では、春の睡眠の日（3月18日）及びWorld Sleep Day（3月13日）にあわせて「睡眠障害の標榜実現に向けて」をテーマにした特別セミナーを開催する運びとなりましたのでご案内させていただきます。

本件は、公開セミナーとして開催いたしますので、当協会の会員ではない方々にもご参加いただけるもので、内村直尚先生から、診療科名に新たに「睡眠障害」を追加し、「睡眠障害内科」、「睡眠障害精神科」、あるいは「内科（睡眠障害）」、「精神科（睡眠障害）」等の標榜を可能とする必要性と、それが実現した場合に今後どのような課題に対応していくのかについてお話しいただきます。

「睡眠障害」の標榜については、現在厚生労働省医道審議会医道分科会診療科名標榜部会において検討が進んでおり、国民・患者の睡眠障害の診療を行う医療機関へのアクセスを向上させる観点から、医療法で定められる標榜可能な診療科名について、内科、精神科等の単独で標榜できる診療科名と組み合わせて標榜できる用語の１つとして 新たに「睡眠障害」を追加し、「睡眠障害内科」、「睡眠障害精神科」、あるいは「内科（睡眠障害）」、「精神科（睡眠障害）」等の標榜を可能とすることが審議されています。

日本睡眠学会の理事長でもある内村先生からお話いただきますので、本件に関心をお持ちの皆様は是非ご臨席下さい。ハイブリッド開催でオンラインでも配信させていただきますので、ご関心の皆様におかれましては下記概要内記載の参加お申し込みフォームへのリンク（またはQRコード）からお申込み下さい。

なお、お席に限りがあるため、会場参加については必ずしもご希望に沿えない場合がございます点について予めご了承ください。

春の睡眠の日特別セミナー

日時：2026年3月12日（木）10:30-12:00（質疑応答含め）

場所：TAKANAWA GATEWAY Link Scholarsʼ Hub（LiSH）

THE LINKPILLAR 1 NORTH6階 ワークショップルーム（予定）

住所： 港区高輪二丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH

アクセス：

https://www.takanawagateway-lish.com/assets/pdf/map_studio1lab.pdf

演題：「『睡眠障害』の標榜実現に向けて」

講師： 内村 直尚 先生

（久留米大学理事長・学長、日本睡眠学会理事長、日本睡眠協会理事長）

参加お申込みフォーム(https://forms.gle/itFSRkbY2D8Y1gdv5)

【協会概要】

名称： 一般社団法人 日本睡眠協会

英称： Japan Sleep Association (JSLEEP)

理事長：内村直尚

所在地 ：東京都文京区本郷六丁目２５番１４号宗文館ビル３階

設立 ：2023年8月11日

URL：https://jsleep.org/about/

活動内容：

アカデミア・医学会における科学的根拠を元に、勉強会・ワーキンググループの開催、睡眠関連イベントや啓発、そして立法府・行政などの政策提言を行うことで、睡眠をめぐる社会課題の解決や産業創造に貢献します。



