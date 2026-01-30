ブランド初となるプロフェッショナル向けモニターヘッドホン、NF ACOUS NH20が登場

株式会社伊藤屋国際

株式会社伊藤屋国際は、NF ACOUS(エヌエフ アコース)よりブランド初となるプロフェッショナル向けモニターヘッドホン『NH20』を2月6日(金)より販売開始いたします。

ブランド初となるプロフェッショナル向けモニターヘッドホン

密閉型モニターヘッドホンはプロフェッショナルのクリエーションツールとして、卓越したサウンド、精度、快適性、優れた品質の全てが求められます。

これらの高いハードルにより、イノベーションは制限され多くのクリエイターがオールドタイプの製品を長年使い続けてきました。

NH20はドライバーアーキテクチャからイヤーパッドの素材まで、あらゆる細部を再考することにより、機能性と装着性を犠牲にすることなく音漏れを最小限に抑える密閉型デザインを実現。

現代のクリエイティブワークフローに合わせてカスタマイズされたニュースタンダードモニターヘッドホンです。

卓越した音響性能

1.5テスラを超える超高速磁束密度を備えた、40mmデュアル磁気回路・デュアルキャビティダイナミックドライバー(MC2L-400)を採用。

磁力はダイナミックドライバーの動力源です。

MC2L-400は、1.5テスラを超える超高速磁束密度を生み出す2つの大型高性能ネオジム磁石を備えたデュアル磁気回路設計を採用しています。

これにより磁場が最適化され、優れた感度と高ダイナミックトランジェント性能を実現すると同時により優れた音質制御を実現します。

デュアルキャビティ設計により、空気圧をより正確に制御。

ダイアフラムの動きをよりスムーズに、サウンドステージをより広く、音のディテールをより豊かにします。

ダイアフラムにはベリリウムメッキを採用、同社IEMイヤホンにも数多く採用されており、一貫したサウンドキャラクターを維持することを目的としています。

ベリリウムは軽量でありながらも適度な剛性と優れた音響特性を備え、より詳細な音の再現性が向上します。

ダイアフラムの振動中、駆動される空気の動作状態は一定ではなく、低域と中高域の知覚に違いが生じます。MC2L-400にはゾーンダンピングシステムを搭載しており、ダイアフラムの抵抗を効果的に制御、全体的なダイナミック性能をさらに向上させ、より卓越した明瞭さで音のディテールを再現します。

チューニング

モニタリングは音楽本来のサウンドを復元するだけでなく、クリエイターのアクションに対し正確なフィードバックを提供する必要があります。

100Hz以下の低周波応答を強化するための特別な対策が講じられており、バスドラム・ベースライン・ハーモニーの進行をより聴きやすく、ボーカルの周波数帯域をブーストすることで、骨伝導が歌手に与える影響を効果的に低減、共鳴位置をより正確に見つけ、歌唱を最大限サポートします。

NH20のチューニングコンセプトは、優れた密閉型ヘッドホンの性能を前提に、ミュージシャンにリファレンスレベルの音質を提供することです。

ダイナミックレンジと過渡応答の性能を重視し、色付けのないシャープなサウンドと極めて明瞭なディテールを再現、よりスムーズなサウンドパフォーマンスのため、フラットな聴感周波数応答を実現しています。

最大21dBのパッシブノイズキャンセリング

ヘッドホンからの音漏れは、ミキシングで大きな問題を引き起こす可能性があります。

NH20はこの点を十分に認識し、密閉性能に細かな改良を加えました。

ハウジングの回転角度により、正しく装着することで最大21dBのパッシブノイズキャンセリングを実現、ヘッドホンからの音漏れが高感度マイクに拾われる心配がなく、あらゆるレコーディングをクリーンに行うことが可能です。

人間工学に基づいた優れたデザイン

人間の耳の平面は顔と平行ではなく、2つの向き(上方向と外方向)へ回転します。

NH20は頭部の構造を参考に、ハウジングに2つの可動域もたせることで耳の平面とより平行になるよう設計されています。

オーバーイヤーヘッドホンは多くの パーツで構成されており、パーツごとに機械的及び音響的な要件が異なるため、素材の選択と組み合わせを慎重に検討する必要があります。

NF ACOUSは長年に渡りエンジニアリングプラスチックの研究を継続、NH20は複数のエンジニアリングプラスチックをブレンドして製作されており、耐久性・耐摩耗性・靭性・音響性能、これらを非常に高度なバランスで調和することに成功しました。

一部可動を伴うパーツにはステンレス鋼が使用されており、破損のリスクを大幅に低減。

270gの軽量設計で耳への圧力負荷を軽減させ、16段階のサイズ調整が可能。

肌に直接触れるヘッドバンドとイヤーパッドはマイクロファイバーと耐加水分解性PUレザーを組み合わせて製作されており、製品寿命を延ばすと同時に長時間でもストレスなく使用が可能に。

コンソールのセットアップによっては、ケーブルがヘッドホンの左右どちらに接続されているかはユーザーエクスペリエンスに大きな影響を与える可能性があります。

NH20は特殊な回路設計を採用、左右どちらでも接続が可能です。

ヘッドホンジャックには回転ロック機構が搭載されており、より確実な接続を保証します。

バリスティックナイロン製ケースが付属

大切なヘッドホンの保護に魅力的で耐圧性に優れた収納ケースは必須です。

高品質バリスティックナイロン製の外層と高強度の二重層EVA製の内層を備えた収納ケースが付属します。

NF ACOUSとは

NF ACOUS(旧NF Audio)は2014年に設立されたオーディオブランドです。

ステージ用カスタムイヤーモニターの製造から始まり、音響の研究開発、創造的なデザイン、精密なエンジニアリングが統合されたプロフェッショナルなオーディオブランドへと成長しました。

音に対する美学、巧みな製造技術、ユーザーエクスペリエンスはブランド全体を貫く核となる価値観です。私達はプロ向けイヤーモニターの開発に加え、音楽を愛する人々のライフスタイルにも着目し、新素材や新技術を取り入れた高品質な製品を市場に提供していきます。

■主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/44_1_efa404cf603a561e1cf7abacfab581b4.jpg?v=202601300951 ]

■価格等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/44_2_cf5f76f2151050cc775e7c5f2af9887e.jpg?v=202601300951 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/



※株式会社伊藤屋国際はNF ACOUSの日本正規代理店です。