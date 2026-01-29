金子一馬 最新作『KAZUMA KANEKO′S ツクヨミ』正式発表！Nintendo Switch(TM)にて2026年4月23日発売！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、ゲームクリエイター・金子一馬が手がけるNintendo Switch(TM)用ソフト『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』を、2026年4月23日（木）に発売することを決定いたしました。また、本日2026年1月29日（木）よりニンテンドーeショップおよび特装版取扱サイトにて予約受付を開始いたします。

【公式サイト】https://tsukuyomi-game.com/(https://tsukuyomi-game.com/)

【アナウンストレーラー】https://youtu.be/D3Ca3_KVJTQ(https://youtu.be/D3Ca3_KVJTQ)

【『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』概要】

本作は、金子一馬が描く独創的なダークファンタジーの世界観に、デッキ構築型ローグライクの緊迫したゲームシステムが融合したゲームです。プレイヤーは国家守護組織のエージェント「ツクヨミ」となり、謎の結界で閉ざされた東京・湾岸エリアの超高層複合施設「THE HASHIRA（ザ・ハシラ）」へ潜入します。異形の存在「神魔（じんま）」を使役し、頂上を目指す過酷な任務に挑みます。

■ゲームの特徴

＜１＞奇才・金子一馬が描く、神と悪魔と人が交錯する物語

本作のコンセプト、世界観設定、メインキャラクターデザインを手がけるのは、独自のアートスタイルで世界的な評価を受ける“神魔画家”金子一馬です。舞台は東京・湾岸エリア。突如として閉鎖空間と化した超高層タワーマンション「THE HASHIRA（ザ・ハシラ）」を舞台に、国家守護組織「ツクヨミ」と、異形の存在「神魔（じんま）」が入り乱れる重厚な群像劇が展開されます。古今東西・世界各地の伝承をベースに、現代的な解釈や意匠が取り入れられた神魔のデザイン。そして、神話と現代テクノロジーが融合したダークでソリッドな世界観が、プレイヤーを非日常の戦いへと誘います。

＜２＞手札3枚×高速戦術。直感と戦略が交差するカードバトル

◆ “3枚”が切り拓く、思考のスピードバトル

本作のルールは至ってシンプル。手札の上限は常に「3枚」。選択肢を最小限に絞ることで、カードバトル特有の「長考」を排除し、スピーディーかつスリリングなバトル展開が味わえます。

◆ 攻防一体の「神魔札」システム

カードタイプは「攻撃」「バランス」「防御」が存在します。敵の動きを予測し、手札を入れ替える直感的な操作と、1手のミスが命取りになる奥深い戦略性。シンプル操作で味わえる、研ぎ澄まされた戦術体験をお楽しみください。

＜３＞探索の履歴が“最強”を創り出す。プレイヤーの選択で進化するデッキ構築システム

◆プレイヤーの選択がカードとなって還ってくる「創成札」システム

本作のデッキビルディングは、単にカードを集めるだけではありません。探索中のプレイヤーの選択そのものが、切り札となる「創成札（そうせいふだ）」の性能や種類に変化をもたらします。探索中に力尽きたとしても、入手した創成札はアーカイブとして記録され、次回の探索で再入手の機会が残されます。ダンジョンへ挑むたびにデッキの選択肢が増え、プレイヤーごとに全く異なる「最適解」が生まれる――それが本作独自のデッキ構築の醍醐味です。

■あらすじ

20XX年、東京。

湾岸エリアにそびえ立つ、超高層複合施設「THE HASHIRA」。

洗練を極めた意匠と先進技術の融合が、その地に住む者たちに比類なき充足感をもたらしていた。

だが、その輝きは一夜にして暗転する。

突如として発生したプラズマの結界がビル全体を包み込み、外界を完全に遮断。

逃げ場を失いパニックに陥った人々を、空間の裂け目から現れた異形の存在「神魔」が蹂躙していった未曾有の事態の中、超国家的組織「維持正常化機構」に所属するエージェント「十六夜月のツクヨミ」は人外の巣窟と化した摩天楼へ潜入する。

塔の頂で待つのは、世界の調和か、それとも古の神による破滅かーーーーー。

クリエイタープロフィール

金子一馬（Kazuma Kaneko） コンセプトプランナー / 神魔画家

1988年、株式会社アトラスに入社。『真・女神転生』シリーズや『ペルソナ』シリーズなどの企画・開発に携わり、コンセプトメイキングから世界観の設計、メインキャラクターデザインまでをトータルに手がける。その独創的なデザインと世界観設定は国内外で熱狂的な支持を集める。2023年に株式会社コロプラへ入社。本作『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』ではコンセプトプランナーとして、原案・世界観設定・キャラクターデザインを担当している。

【製品ラインナップ 】

★通常版含め3種類はニンテンドーeショップページでの予約受付です

【商品ページ】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103745

■通常版「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」（ダウンロード専用） 3,960円（税込）■DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」（ダウンロード専用） 1,320円（税込）

特別な「創成札」をゲーム内で使用できる追加コンテンツです。

《セット内容》

シヴァ、ハトホル、ネフティス、オルクス、コンス

■デジタルデラックスエディション（ダウンロード専用） 4,960円（税込）

通常版にDLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」が付属しております。

※本作の通常版はダウンロード版のみとなります。パッケージ版単体の発売はありません。

★以下2種類の特装版はコロプラ公式ショップ「マジゲット」での予約受付です。また、パッケージ版は特装版への同梱のみとなります。

■豪華アイテムを同梱した「月神BOX」19,800円（税込）

【予約受付】https://maji-get.jp/products/tsukuyomi-01

限定特装版「月神BOX」は専用の特製BOX入り。ゲーム本体に加えて、5大アイテムが同梱されます。完全生産限定の豪華グッズの数々をぜひ手に入れてください！

【限定特装版「月神BOX」 内容】

・『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』ゲームソフト（パッケージ版）

・限定リアルグッズセット

- 特製アートブック

- オリジナルサウンドトラック

- 特製アクリルパネル

- リアル「神魔札・第六天魔王」

- リアル「大神賽銭」セット（特製収納箱入り）

- 特製化粧箱

■金子一馬直筆サイン入りグッズを同梱した100セット限定「神魔画家BOX」98,800円（税込）

【予約受付】https://maji-get.jp/products/tsukuyomi-02

限定特装版「神魔画家BOX」では、「月神BOX」の内容に加えて、3大アイテムをお届けいたします。限定100セットのみの販売となっております！ぜひお早めにお買い求めください！

【 限定特装版「神魔画家BOX」 内容】

・『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』ゲームソフト（パッケージ版）

・限定リアルグッズセット

- 「月神BOX」グッズセット一式

- 金子一馬 直筆サイン入り“幻の神魔”プリモアート（シリアルナンバー入り）

- リアル「ソロモンの指輪」（特製ケース入り）

- 特製 ピンバッジセット

※完全数量限定商品となります。

※『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』ダウンロード版の発売日は2026年4月を予定しておりますが、本商品のお届けは2026年6月を予定しております。

※通常版パッケージソフト単体での販売は行っておりません。

※画像はイメージです。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。

【『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』 製品概要】

◆商品名：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ

◆対応機種：Nintendo Switch(TM)

◆発売日：2026年4月23日（木）予定

◆対応言語：日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語（※後日対応）

◆価格：通常版（ダウンロード専用）3,960円（税込）

◆ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン

◆プレイ人数：1人

◆発売・販売：株式会社コロプラ

◆CERO表記：C区分（15歳以上対象）

◆著作権表記：(C)COLOPL, Inc.

◆公式サイト：https://tsukuyomi-game.com

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C) Nintendo

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※Nintendo SwitchおよびNintendo Switchロゴは任天堂の商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。