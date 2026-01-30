ラストライン３路線登場！プラモブロック(R) 東京メトロシリーズの全路線がいよいよ勢揃い！

株式会社スタジオユーワプラモブロック(R)️ 東京メトロ 有楽町線17000系 パッケージプラモブロック(R)️ 東京メトロ 半蔵門線18000系 パッケージプラモブロック(R)️ 東京メトロ 南北線9000系 パッケージ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

株式会社スタジオユーワ（本社：静岡県静岡市 代表取締役:望月剛宏）と、

株式会社CIRCUS（本社：東京都杉並区 代表取締役:柴田幹雄）は、

好評発売中の、プラモブロック(R)東京メトロシリーズ

第1ライン（銀座線1000系、丸ノ内線2000系、東西線15000系）、

第2ライン（副都心線10000系、日比谷線13000系、千代田線16000系）に続き、



【第３ライン（有楽町線17000系、 半蔵門線18000系、 南北線9000系）】を

2026年1月末頃に発売します。

2.5ミリ級！極小サイズのブロックパーツ

2.5ミリ級の極小サイズのブロックパーツを組み上げることで、車両のフォルムやカラーリングを立体的に表現する「プラモブロック(R)」。ブロックならではの組み立てやすさと、細かなパーツ構成による造形の奥深さをあわせ持つ、新感覚の鉄道モデルです。

東京メトロ各路線の車両デザインが持つ、洗練されたシルエットや配色を、組み立てる過程そのものを楽しみながら再現できるのが本シリーズの魅力。

Nゲージ用シャーシは別買いです。

完成後はディスプレイモデルとして並べて飾るのはもちろん、別売りのNゲージ用シャーシを用意し、改造を施すことで走行させる楽しみ方も可能です。

ラストラインとなる3路線の登場により、東京メトロ全線がいよいよ勢揃い。

この機会に、極小ブロックだからこそ味わえる組み立ての楽しさと、東京メトロ車両デザインの美しさを融合させたプラモブロック(R)の世界にぜひ触れてみてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

“東京メトロの魅力を楽しむ新感覚ホビー” プラモブロック(R)︎東京メトロ シリーズ

東京メトロの路線を象徴する車両を、極小ブロックで再構築した「プラモブロック(R)」。眺めるだけでは終わらない、組み立てる過程そのものが楽しみになるホビーツールです。細かなブロックパーツを一つひとつ積み重ねることで浮かび上がる、路線ごとの個性とデザイン思想。フロント形状やカラーリング、シルエットの違いを、自らの手で組み立てながら体感できます。

《新商品ラインアップ》

プラモブロック 東京メトロ 第3ラインシリーズ

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 有楽町線17000系有楽町線 17000系

スタイリッシュで落ち着いたシルバーの車体が印象的な有楽町線17000系。シンプルなデザインの中に上品さが光り、組み立てることでその洗練されたフォルムをじっくり楽しめます。

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 半蔵門線18000系半蔵門線 18000系

モダンで力強い印象の半蔵門線18000系。都市の中で映える都会的なデザインを忠実に再現。作る楽しさと完成後の満足感を存分に味わえます。

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 南北線9000系南北線 9000系

グリーンのアクセントが特徴の南北線9000系。爽やかさと親しみやすさを兼ね備えたデザインを組み立てながら感じられます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

《好評発売中ラインアップ》

【第1ライン】

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 銀座線1000系銀座線 1000系

銀座線の象徴ともいえる1000系のデザインをモチーフにしたモデル。

歴史と現代の融合を楽しめます。

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 丸ノ内線2000系丸ノ内線 2000系

印象的な赤いボディの丸ノ内線2000系。

都会的でスタイリッシュなデザインを気軽に楽しめます。

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 東西線15000系東西線 15000系

都市部と郊外を結ぶ東西線の15000系をイメージしたアイテム。

飾っても楽しめる工夫が詰まっています。

【第2ライン】

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 副都心線15000系副都心線 10000系

都市部と郊外を結ぶ東西線の15000系をイメージしたアイテム。

飾っても楽しめる工夫が詰まっています。

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 日比谷線 13000系日比谷線 13000系

都会の景色に溶け込むような日比谷線13000系。

親しみやすいデザインが魅力の一つです。

プラモブロック(R)️ 東京メトロ 千代田線 16000系千代田線 16000系

緑のアクセントが印象的な千代田線16000系。

爽やかさを感じさせる外観を楽しく組み立てられます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

プラモブロック(R)︎の特長

1. 組み立てることで広がる発見

極小サイズのブロックパーツを組み合わせていく過程そのものが、プラモブロック(R)の最大の魅力。形を作り上げる中で、車両デザインの工夫やホビーブロックの面白さに気づくなど、「作る楽しさ」と「発見する喜び」を同時に味わえます。

2. 飾って楽しむブロックモデル

完成したモデルは、眺めるだけでも楽しめる存在感。並べて飾ればシリーズならではの統一感が生まれ、コレクションとしても映える、ブロックならではのディスプレイ性を備えています。

3. 遊び方が広がるカスタマイズ性

内部の組み方を工夫することで、別売りのNゲージサイズ小型シャーシを搭載し、走行させることも可能。組み立てて終わりだけでなく、自分なりに工夫を重ねることで、「走るブロックタイプの鉄道模型」へと発展させられるのが、プラモブロック(R)︎ならではの醍醐味です。

4. 共有することで深まる楽しさ

一人でじっくり取り組むのはもちろん、親子や友人と一緒に組み立てることで楽しさはさらに広がります。世代を超えて会話が生まれ、“一緒に作る時間”そのものが思い出になる、コミュニケーションツールとしても魅力的なホビーです。

「組み立てる、飾る、工夫する、共有する」

プラモブロック(R)︎は、ひとつの遊び方にとどまらない、奥行きのあるホビーツールです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【発売日】 2026年1月末頃

【価 格】 各1,980円（税込）

【対象年齢】 12歳以上

東京地下鉄株式会社商品化許諾済 (C)Tokyo Metro Co., Ltd

【企 画】 株式会社ＣＩＲＣＵＳ

プラモブロック(R)︎は合同会社フィールドワンの登録商標です。

【企 画】 株式会社スタジオユーワ（販売代理：有限会社アスカモデル）

【販売場所】 ※出品準備中（お店により２月～）

◎全国の模型ショップ、ヨドバシなどの量販店プラモデル・模型・ホビー売り場

◎ヨドバシ.COM、アマゾンなどのインターネットショップ

◎KAWAI MODELS（静岡県静岡市駿河区高松2-7-1-107）※受注受け

◎静岡ホビースクエア（静岡県静岡市駿河区南町１８－１ サウスポット静岡 3F）

◎グランシップトレインフェスタ(毎年5月開催) 静岡ホビースクエア物販ブース（静岡県静岡市駿河区東静岡二丁目３番１号 静岡県コンベンションアーツセンター）

◎アスカモデル・ネットショップ https://store.shopping.yahoo.co.jp/asukamodel-netshop/

◎城南静岡高等学校の生徒が運営するネットショップ「まなびや」内 アスカモデルコーナー https://www.manabiya.co.jp/asukamodel/

◎静岡まるごとネットショップ https://shizuoka.marugoto.net/



《スタジオユーワ直売店》

◎プラモザルショップ ヤフーショップ店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yu-washop/

◎プラモザルショップ BASE店 https://plamosalshop.official.ec/

◎クラフトマーケット店内 スタジオユーワコーナー（静岡県静岡市清水区入船町13-15 エスパルスドリームプラザ2F）

◎古宿模型店（静岡県静岡市駿河区古宿294 リバティーリゾート久能山 町屋エリア）

◎スタジオユーワ&アスカモデルが出展するイベント物販（静岡ホビーショーなど）