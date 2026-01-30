『タイプロ』出身・山根航海、2月6日(金)に3rd Digital Single「シアワセドレス」のリリースが決定！
山根航海が、2026年2月6日(金)に3rd Digital Single「シアワセドレス」をリリースすることが決定。
3rd Digital Single「シアワセドレス」は、煌びやかなサウンドと疾走感溢れる、メロディに乗せて届けるポジティブなエネルギーに満ちたアンセム。
日常の葛藤や迷いを肯定し、ありのままの自分を愛することを教えてくれる山根航海からみんなへの応援歌となっている。
山根航海コメント：
今回の楽曲は、みんなの背中を押せるような応援歌です！
誰かと比べたり、自分に自信が持てなくなったり、それぞれ色々な思いや悩みがあると思います。
この曲は、「気楽に行こうよ！ありのままの自分でいいんだよ！」と教えてくれる、ポジティブな歌詞となっています！
今、少しでもネガティブな気持ちに引っ張られているなという方は絶対に聴いてほしいです。
(シアワセドレスのパワーすごいからっ！！！)
みんながそれぞれの場所で笑ってくれたら、それだけで僕はこの曲をリリースした意味があると思います！
3rd Digital Single「シアワセドレス」Count Down Party 開催決定！
3rd Digital Single「シアワセドレス」のリリースを記念し、ライブ配信アプリ「MuchU LIVE」にて、前夜カウントダウン配信を実施することが決定しました。
当日は制作秘話や楽曲に込めた想いを語りながら、視聴者とともにリリースの瞬間を迎えます。
▼配信概要
日時：2026年2月5日(木) 23:30～
場所：ライブ配信アプリ「MuchU LIVE」
備考：
※配信のアーカイブはございません。
※配信開始時刻は変更となる場合があります。
※電波状況により映像・音声が乱れる場合があります。Wi-Fi環境での視聴を推奨します。
MuchU LIVEアプリのインストールは下記から
https://muchulive.com/
▼リリース情報
「シアワセドレス」
リリース日：2026年2月6日(金)
配信URL： https://wataru-yamane.lnk.to/ShiawaseDress
▼フリーイベント「C!AO 山根航海です！！」 開催中！
山根航海がみんなに会いに行く、フリーイベント「C!AO 山根航海です！！」 開催中です。
イオンモールなどを中心に、ミニライブ・特典会を行なっております。
＜イベント日程・会場＞
2月8日(日) 千葉・東京ドイツ村
2月11日(水・祝) 栃木・イオンモール佐野新都市
2月28日(土) 静岡・イオンタウン富士南
＜イベント内容＞
ミニライブ＆特典会
※ミニライブは観覧無料
▼特典会内容
・特典会参加券A（税込：2,000円）
握手会+ランダムトレカ1枚（全8種の中から1枚）プレゼント
・特典会参加券B（税込：3,000円）
２ショット撮影会
◆山根航海・プロフィール
山口県周南市出身。
2024月5月よりスタートした、男性アイドルグループ「timelesz」追加メンバーを決定するオーディション企画
「timelesz project -AUDITION-」に参加。
総応募数約19,000名の中から5次審査まで1位で進出し話題に。持ち前のダンススキルや表現力で注目を集めた。
現在はソロアーティストとして活動をしている。
2025年9月に1st Digital Single「メロい」、10月に2nd Digital Single「Don’t stop」をリリース。
10月28日(火)には、東京・有楽町「I’M A SHOW」にて初の単独公演『Wataru to AimaSHOW』を開催。
同日にはオフィシャルファンクラブ「VVLAND」を開設。
2025年12月26日(金)には、オフィシャルファンクラブ初のイベント「VVLAND ～はじめての忘年会2025～」の開催。
アーティスト以外での活動として、2026年1~2月には初の舞台『火喰鳥～羽州ぼろ鳶組 』に鳥越新之助役で出演中。
YouTube : https://www.youtube.com/@vvataco
Instagram： https://www.instagram.com/vvataco/
X： https://x.com/vvataco
TikTok： https://www.tiktok.com/@vvataco
Official HP： https://yamanewataru.com/artists/vvland