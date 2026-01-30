インドネシア・バリ島に「Soken School」12校目が開校！日本企業3社が「育成から関わる」新しい採用モデルを始動

株式会社インドネシア総合研究所材育成機関「Soken-School（バリ島校名：LPK TLM - Profesional Akademik Jepang）」開業式の様子

株式会社インドネシア総合研究所（以下、当社）は、2026年1月27日、インドネシア・バリ島において12校目となる人材育成機関「Soken-School（バリ島校名：LPK TLM - Profesional Akademik Jepang）」を開校いたしました。

本校は、日本企業3社による共同出資モデルを採用しており、従来の「探す採用」から、企業が教育段階から深く関与する「育てる採用」への転換を本格化させます。

本リリースのポイント

開校の背景：従来の「探す採用」の限界を突破

- 「育成型」採用モデルの確立日本企業3社（プランニングネットワーク、ニューサイエンスジャパン、ティーコム）の共同出資により、自社ニーズに直結した教育を実施。- 産学銀の強力なバックアップ現地の有力大学（Dwijendra大学、STIKOM大学）および複数の中央・地方銀行と提携。学生ローン制度により、優秀な人材の獲得障壁を解消。- スピード開校と持続性契約から最短6か月での入学を実現。一時的なスポット採用ではない、持続的な人材供給ラインを構築。

現在、日本の物流、製造、建設、IT、サービス業における人材不足は極めて深刻です。採用コストの高騰や、募集を出しても応募が来ない「リードタイムの長期化」により、事業の安定運営が困難な企業が増えています。

こうした課題に対し、当社が展開する「Soken School」は、企業が採用の上流である「教育段階」から出資・参画する「企業連合型の人材供給モデル」を提供します。

■ 新校「LPK TLM - Profesional Akademik Jepang」の概要

今回のバリ島校は、以下の3社による共同出資により設立されました。

- 株式会社プランニングネットワーク（代表取締役：佐々木氏）- 株式会社ニューサイエンスジャパン（代表取締役：小嶋氏）- ティーコム株式会社（代表取締役社長：岡松氏）

企業が自ら教育スキームの構築に関わることで、入社後のミスマッチを最小限に抑え、即戦力として活躍できる体制を整えています。

LPK TLM公式インスタグラム(https://www.instagram.com/lpktlmbali/)

特徴：教育・金融・産業が一体となった持続可能な仕組み

開校式には、現地の教育機関および金融機関の代表が多数出席し、国を挙げた支援体制を確認しました。

教育連携： Dwijendra大学（学長出席）、STIKOM大学（副学長出席）との連携により、質の高いカリキュラムを保証。

金融支援： バリ島およびジャワ島の複数の地方銀行が「学生ローン」を提供。学費の自己負担が困難な優秀層に対し、教育機会を等しく提供する仕組みを構築しました。

これにより、学生は安心して学業に専念でき、日本企業は熱意ある優秀な人材を安定的に受け入れることが可能となります。

今後の展望

「Soken School」は、学校の立ち上げから学生募集、日本語・技能教育、金融スキームの設計までを一気通貫でサポートしています。今後も当社は、人材育成を起点としたこの新しいモデルを拡大し、日本とインドネシア両国の産業発展と労働環境の改善に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名： 株式会社インドネシア総合研究所

事業内容：

- Soken-Schoolの企画・運営- インドネシア進出支援コンサルティング- 産学官連携による人材育成プロジェクトの推進