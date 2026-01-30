MSI、表面に特殊加工を施したゲーミングマウスパッド　「AGILITY GD73」、「AGILITY GD23」 発売のお知らせ

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2026年1月30日(金) より、ゲーミングマウスパッド「AGILITY GD73」と「AGILITY GD23」を発売いたします。

本製品は、シルクのような触り心地になっており、低摩擦でスムーズなマウス操作を可能にします。防水仕様にもなっており、飲み物をこぼしてもすぐに拭き取れます。サイズの異なる2製品をラインナップしており、机のサイズやお好みに合わせてお選びいただけます。

【AGILITY GD73】

【AGILITY GD73の主な特徴】

- シルクのような低摩擦でスムーズなマウス操作が可能- ステッチ加工で反りにくく、長期間安心して使える耐久性- 幅900 mmの大型サイズでマウスを大きく動かすゲーマー向け

【製品仕様】

【AGILITY GD73 製品ページ】

https://jp.msi.com/Gaming-Gear/AGILITY-GD73

【AGILITY GD23】

【AGILITY GD23の主な特徴】

- シルクのようになめらかな低摩擦設計で、スムーズなマウス操作を実現- ステッチ加工により反りを抑え、長期間にわたり安心して使用できる高い耐久性- 幅320 mmのゲーム以外にも使えるちょうどよいサイズ

【製品仕様】

【AGILITY GD23 製品ページ】

https://jp.msi.com/Gaming-Gear/AGILITY-GD23

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.