【米国事業拡大】Kievit Scientific、オレゴン州アストリアに新拠点を開設

Kievit Scientific LLC

米国を拠点に日本企業の事業開発支援を行うKievit Scientific LLC（代表：星場 勉、以下 Kievit Scientific）は、事業拡大および西海岸エリアでの支援体制強化に伴い、オレゴン州アストリア（Astoria）に新たなオフィスを開設いたしました。

■ 新拠点開設の背景：日本のSDGs技術への期待

世界的にサステナビリティへの要求が高まる中、日本の企業が持つSDGs関連技術（環境保全、省エネルギー、循環型農業など）は極めて高い水準にあり、米国市場でも大きな可能性を秘めています。 しかし、優れた技術であっても、現地の環境や産業慣習に適合させなければ普及しません。

そこで当社は、第一次産業が盛んであり、環境意識の高いオレゴン州アストリアに拠点を構えることで、日本の優秀な技術を「実際の現場」で実証し、北米展開への足がかりを作る体制を整えました。

■ アストリアオフィスの役割と特長

- 第一次産業・SDGs技術の「実証フィールド」アストリア周辺の産業ネットワークを活用し、日本の技術を米国の実際の現場でテストできる環境を提供します。 対象領域：漁業、林業、農業、酪農、およびこれらに関連する環境技術。- 米国東海岸 × 米国西海岸のハイブリッド支援ライフサイエンス研究が集積する東海岸（フィラデルフィア拠点）と、第一次産業の現場に近い西海岸（アストリア拠点）。この2拠点が連携することで、技術開発から現場実装まで、全米規模での包括的なサポートを行います。- 「サブスク役員」による柔軟な現地指揮アメリカ駐在員を置けない企業に対し、弊社が「バーチャルディレクター（事業責任者代行）」として参画します。 本サービスの最大の強みは、「好きな期間に、必要な分だけ」柔軟に利用できる点です。 固定の雇用契約とは異なり、貴社の事業計画や予算に合わせて期間を自由に設定できるため、リスクを最小限に抑えながら、経営・実務のプロ機能を活用いただけます。

■ 今後の展望 Kievit Scientificは、アストリアを「日本の技術と米国の現場が出会うイノベーションハブ」と位置付けています。日本の繊細かつ高度な技術力を、米国の第一次産業や環境ビジネスに実装し、日米双方の持続可能な発展に貢献してまいります。

■ 新オフィス概要

- 名称：Kievit Scientific Astoria Office- 所在地：1 12th St, Suite 201-A, Astoria, OR 97103 USA

■ Kievit Scientific LLC について 米国を拠点に、日本企業の海外進出を「駐在員なし」で実現する事業開発パートナー。現場主義を掲げ、戦略立案から実務代行までをハンズオンで支援する。

- 代表者：星場 勉 (Tsutomu Hoshiba)- URL： https://kievitsci.com/ja/

【本件に関するお問い合わせ先】

Kievit Scientific LLC Email： info@kievitsci.com