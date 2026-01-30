2026年1月27日株式会社タベテクトルコ青果物輸出企業オズラー社とMoUを締結タベテク主導で輸出サプライチェーン実証をトルコにて開始

株式会社タベテク

株式会社タベテク（本社：東京都千代田区、代表取締役：田苗 眞代、以下「タベテク」）は、トルコ共和国の青果物輸出企業 Ozler Tarim（オズラー社）と、青果物の輸出・保管・輸送工程における品質維持に関する MoU（Memorandum of Understanding：覚書）を締結し、トルコ国内において実輸出サプライチェーンを対象とした実証実験を開始しました。

本実証は、タベテクが主体となり、現地輸出事業者であるオズラー社と連携して進めるもので、実際の輸出現場における運用条件下で、技術の有効性および実装可能性を検証することを目的としています。

本取り組みの一部は、令和6年補正 経済産業省「グローバルサウス未来共創型等補助金（小規模実証）」の採択を受けて実施されています。タベテクは同補助金の採択企業として、DIC株式会社と協業し、技術検証および現地実装に関する取り組みを進めています。

⸻

実証の概要

本実証では、トルコ国内の集荷・選果・梱包から輸出向け保管・輸送に至る一連の工程を対象に、以下の観点から検証を行います。

・輸出用青果物の品質維持および劣化抑制

・輸送・保管工程における運用条件の適合性

・現地オペレーションへの導入容易性および再現性

・薬剤に依存しない輸出・保管モデルの実現可能性

⸻

MoU締結の背景と目的

タベテクとオズラー社は、トルコにおける青果物輸出の実情を踏まえ、輸出サプライチェーンの現場に即した形で検証を行うための協力体制を構築しました。今回のMoU締結は、実輸出環境下での検証を円滑に進めるとともに、将来的な事業化を視野に入れた連携関係を明確化することを目的としています。

⸻

補助事業に関する公表情報

タベテクは、**令和6年補正 経済産業省「グローバルサウス未来共創型等補助金（小規模実証）」**の採択企業として、経済産業省関連事業の公式ウェブサイトに掲載されています。

https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2025/s250801001.html

（出典：経済産業省「グローバルサウス未来共創型等補助金」採択結果公表資料）

⸻

今後の展望

タベテクは、本実証を通じて得られる知見をもとに、トルコを起点とした欧州・中東・アフリカ地域への展開可能性について検討を進めていきます。

⸻

会社概要

株式会社タベテク

所在地:東京都千代田区富士見1-3-11富士見DUPLEX B’s4F

事業内容：青果物サプライチェーン向け技術の開発・提供

URL: https://tabetech.com/

Ozler Tarim（オズラー社）

所在地：トルコ共和国

事業内容：青果物の集果、選果、梱包、輸出

DIC株式会社

所在地：東京都中央区日本橋三丁目7番20号 ディーアイシービル

本件に関するお問い合わせ

株式会社タベテク

E-mail：tanae@tabetech.com