100周年を迎える“ピュア”な明治ミルクチョコレートで“ピュア”な想いをFRUITS ZIPPERがバレンタインに贈る新TVCM公開！

株式会社 明治

チョコレートやお菓子を通じてバレンタインをもっと楽しんでもらえるように、株式会社 明治(本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎)は、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを起用した新TVCM「meiji(ハート)FRUITS ZIPPER ～ピュアな想いはピュアなチョコで～」篇を2026年1月30日（金）より公開します。

手作りチョコレートを贈る人は3年連続で増加し、いまや約4割にのぼり、バレンタインは近年、恋人に限らず友人や家族へ想いを届ける日本の“ハレの日”（季節の催事）として定着しつつあります。

2026年9月に100周年を迎える明治ミルクチョコレートは、厳選された6種類の原材料のみで作り上げ、植物性油脂を使わず、チョコレートに定められた厳しい品質基準を満たした特別なチョコレート。ハレの日をお菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」では「明治おかし大使」であるFRUITS ZIPPERと共に、「ピュアなチョコレートで、ピュアな想いを贈ろう！」をコンセプトに、言葉だけでは伝えきれない想いをチョコに込めて届ける、新しいバレンタインへとアップデートします。

今回公開する新TVCMでは、楽曲「ハピチョコ」が流れる中、母親に電話をしたり、友人と過ごしたり、推し活に夢中になったりと、メンバーのいろんな“好き”を大切にする姿が描かれます。「心の中の大事な気持ち、ぜんぶぜんぶ伝わればいいのに。いろんな好きがあふれる今。言葉じゃ足りない気持ちや、言葉にできない気持ちを届けるために、チョコレートはあるんだと思う」というナレーションと共に、メンバーがそれぞれの“好き”を胸にピュアなチョコレートで手作り。大切な人へ手渡すことで、言葉だけでは伝えきれないピュアな想いを贈る内容となっています。

また、2月1日からはFRUITS ZIPPERの各メンバーが、チョコレートとともにピュアな想いを伝える動画もWEBで公開されます。

撮影後インタビューでは、「明治おかし大使3年目で感じる身の回りの変化」について真中さんは「ちょっと嬉しいけど恥ずかしい気持ちでチョコレート売り場を覗きに行くことが増えました。」とコメント。さらにメンバーアンケートの結果、一番ピュアなのは早瀬さんが４票で１位という結果に。「メンバーをチョコレートの種類で例えるなら？」という質問では、仲川さんが各メンバーの個性をチョコレートに例えて紹介し、自身については、メンバーの意見を聞いたうえで、「全部の意見を混ぜて、ブラックチョコレートです」と回答。さらに、FRUITS ZIPPERのメンバーが視聴者に向けて、バレンタインのチョコレートをプレゼントする仕草を披露する映像も収められています。

新TVCM「meiji(ハート)FRUITS ZIPPER ～ピュアな想いは、ピュアなチョコで。～」篇 公開！

■タイトル ：「meiji(ハート)FRUITS ZIPPER ～ピュアな想いは、ピュアなチョコで。～」篇

■出演：FRUITS ZIPPER

■楽曲：ハピチョコ

■放映開始日：2026年1月30日（金）

■放映エリア：全国

■URL：30秒（Full ver.）⇒ https://youtu.be/jjDY4oj37KQ

15秒（Short ver.）⇒ https://youtu.be/3yg83n3Bg3w

■ストーリー

CMは、鎮西さんがバレンタインのチョコレート作りの準備をするシーンから始まります。「心の中の大事な気持ち、ぜんぶぜんぶ伝わればいいのに。色んな好きがあふれる今。」というナレーションとともに、母親に電話をする姿や、友達同士で楽しそうに過ごす様子、推し活に夢中になる姿など、さまざまな“好き”を大切にするメンバーの姿が描かれます。続いて、「言葉じゃ足りない気持ちや、言葉にできない気持ちを届けるために、チョコレートはあるんだと思う！」というナレーションに合わせ、メンバーそれぞれの想いを込めてチョコレートを作るシーンへと移っていきます。

橋の上で手作りチョコレートを渡す相手を待つ鎮西さんや、チョコレート作りをワイワイと楽しむ仲川さん、櫻井さん、早瀬さん。談笑しながら過ごす月足さんと真中さん、完成したチョコレートをスマートフォンで撮影する松本さんの姿が描かれます。そして、「ピュアな想い、ピュアなチョコレートで。」というメッセージとともに、メンバーそれぞれが手渡しでチョコレートを贈るシーンが展開されます。

最後は、メンバー全員がミルクチョコレートを手に「チョコレートは明治」と声を揃えたあと、再び橋の上に立つ鎮西さんの表情が映し出されます。手作りチョコレートを渡す相手が来たことを感じさせる、嬉しそうな笑顔を浮かべます。

撮影後インタビュー＆メイキング公開

真中さんは「チョコレート売り場にこそこそ見に行っている」「コンビニでキャーキャーしている」などと３年目となった明治おかし大使としてのエピソードを語る。また、メンバーアンケートの結果、一番ピュアなのは早瀬さんが４票で１位！

※インタビューURL：https://youtu.be/q2OxC9ZWJ9o

Q.撮影を終えた感想は？

鎮西：改めまして今年の9月で100周年を迎える明治ミルクチョコレートおめでとうございます。

私たちもやはり小さい頃からミルクチョコレートと関わりが深く、年中食べたりとか色々お世話になっているんですけど 、やっぱりバレンタインが一番ミルクチョコレートとの関係性が深くなると思うんですけど、バレンタインのミルクチョコレートとそして１００周年というトリプル揃ったタイミングで、私たちがバレンタインのCMに出させていただけるのが本当に嬉しくて、それぞれメンバーのシーンが色々散りばめられていたり、全員のシーンで楽しく並んで話しているシーンもあるので、いろんな形のバレンタインを楽しみにしていてほしいです。

Q.メンバーで一番ピュアなのは？

質問を受けて、早瀬さんは４票、真中さんは３票、鎮西さんは２票獲得する結果となりました。

月足：FRUITS ZIPPERは、みんないろんなピュアな部分を持ち合わせていて、「ぴゅあいんざわーるど」っていう曲もあるくらいなので、本当にいろんなピュアを持ち合わせているグループになっております。

Q.明治おかし大使3年目で感じる身の回りの変化は？

真中：バレンタインに限らずではあるんですけど、スーパーのお菓子売り場に行くと年々FRUITS ZIPPERを好きな方々がチョコレートの売り場を見に行ってくださる機会が増えたので、こそこそ見に行って「嬉しいな」みたいな気持ちで、ちょっと嬉し、恥ずかしな気持ちでチョコレート売り場を覗きに行くことが増えました。

仲川：この間もコンビニで（売り場を）見たね。

真中：クリアファイルのコラボをした時も、メンバー同士でコンビニに行く度に「うちらいる」みたいな感じで、こそこそ・キャーキャーしたりしてすごい嬉しい気持ちでいっぱいで、お店に私たちが並ぶのって特別だなと思って毎年嬉しい気持ちでいっぱいです。

Q.メンバーをチョコの種類で例えるなら何？

仲川：これはめちゃくちゃ簡単でございます、ポンポン言っていきたいと思うんですけど、まず（早瀬）ノエちゃんはホワイトチョコレートです。まだ人生の経験というか、荒波をまだそこまで経験していないので。

真中：長老やめなよ、長老。（笑）

仲川：ホワイトチョコレートにしました。

（櫻井）優衣ちゃんは考えた末、ミルクチョコレートにしました。

甘いのもいけるし、クールな状態もいけるしという事でミルクチョコレートにしました。でもどちらかというと甘いからミルクチョコレートにしました。

鎮西さんはブラックチョコレートですね。なんでかっていうと大人っぽいからです。私服とかもおしゃれな大人みたいな感じで一番そういうシックなのが似合うからです。ブラックチョコレートにしました。

まなふぃ（真中まな）は、すごく身長も高いし、スタイルもすごく良くてすごく大人っぽい女性というイメージが客観的に見たらあるんですけど、でも実はまなふぃ（真中まな）は、すごく可愛いお洋服やレースもヒラヒラも大好きだから客観的な大人っぽい・色っぽいイメージだけどそういう可愛い女の子らしさを持ち合わせているからミルクチョコレートにしました。

月足は抹茶チョコレートでございます。福岡県柳川市出身で柳川市ってすごく川とかあって和な雰囲気があったり、お母様も生花しているので、月足も生花やっていたので一番抹茶が似合うと思いました。最後に

（松本）かれんは、ストロベリーチョコレートです。これは理由は言わなくてもわかると思います。ストロベリーです。最後に（仲川）瑠夏のチョコレートなんだけどみんなに聞いてみたいなと思って、それをみんなの答えを聞いた上で（仲川）瑠夏が最終的に自分で客観的に判断します。

早瀬：（仲川）瑠夏はブラックチョコレートです。世の中の荒波をいっぱい経験しているからです。

真中：（仲川）瑠夏はミルクチョコレートなんですけど、荒波を乗り越えてきた深みとプラス、たまに甘ちゃんモードの時があるからそれを加味するとミルクチョコレートかなと思います。

月足：ちょっと甘ちゃんモードがあるから甘酸っぱいということでストロベリーチョコレートです。

鎮西：それでいうと濃いストロベリーあるやん。濃いイチゴかなっていう感じ。ストロベリーさもあるんだけど、そこに濃さがある。だけどそれちょっと大人っぽく感じるじゃん。甘いけど大人っぽさがある。

真中：大人の甘酸っぱさ。

鎮西：そう、それです。

松本：ストロベリーチョコレート。なぜかというと、この中でピンクが一番ポップな色かなと思ったからです。

櫻井：それで言ったら私は抹茶チョコレートで、（仲川）瑠夏の私服がおしゃれな感じ、だから一番抹茶がそれに近いかなと。

仲川：ということで私が客観的に最終的にジャッジしたのは、ブラックチョコレートです。みんなの意見を聞いて、それを全部ぐちゃぐちゃに混ぜたらブラックチョコレートになるなって。全部こうかき混ぜたらブラックチョコレートになるなって思いました。深みということでブラックチョコレートにしました。

Q.ファンのみなさんにチョコのプレゼントを！

インタビュー動画の最後には、FRUITS ZIPPERのメンバーがファンや視聴者に向けて、バレンタインのチョコレートをプレゼントする仕草を披露する場面も収められています。

■撮影メイキング：https://youtu.be/xN7f_910z9Q(https://youtu.be/xN7f_910z9Q)



快晴の空の下、撮影現場に入るFRUITS ZIPPERのメンバー。それぞれ個別の撮影では、月足さんがライブを楽しみにしている推し活の様子を即興で披露。撮影中の和やかなひとコマが垣間見えました。また、鎮西さんからは先日開催されたアジアツアーに関する裏話も。

続いて、家の中でお菓子作りを行うシーンの撮影でも、月足さんと真中さんの息の合ったやり取りが見られました。月足さんがデコトリュフを手に、メイキングカメラに向かって「うりゃ」とリアクションすると、真中さんも同じタイミングで「うりゃ」と声を出してしまい、まさかの声がかぶるひとコマも。その後も「うりゃ、おい、うりゃ、おい、よっしゃいくぞー！」と、息ぴったりのリズミカルなリアクションを披露してくれました。

また、「撮影はどうですか？」と聞かれた松本さんは、「緊張するとよく瞬きをしちゃうんですけど、さっき“瞬きしすぎだよ”って言われたので、“緊張してるっ！”って思いました」とコメント。その後、撮影は順調に進み、スタッフから「このカット、超オッケーです！」の声がかかると、満面の笑みで嬉しそうな様子をみせていました。

明治のおすすめバレンタインチョコレシピ！

動画内にも登場しているチョコレシピを紹介します。

１.カラフルデコチョコ

子どもも大人も簡単に作れる、とかしてかためるだけの「カラフルデコチョコ」！

アポロをくっつけてリボン、マーブルでお花を作ったり、チョコベビーとバナナチョコで目や口をつくって動物風にするのも楽しいよ。

ツインクルの中身を割ってトッピングしてもかわいい！



２.チョコブラウニー

材料を混ぜて焼くだけの素朴な生地が人気のブラウニー。

ここではチョコベビーをたっぷりと入れて味と食感にアクセントを！表面に散らしたチョコベビーもこんがり焼けてあとを引くおいしさ。



３.大人かわいいかんたんデコトリュフ

ビスケットを砕いてチョコと混ぜて丸めるだけ！普通のトリュフより簡単にできちゃうかんたんかわいいレシピです。



４.フラワーデコガナッシュカップ

アルミカップに流し込んだガナッシュの上にアラザンやカラーシュガーでデコレーション。マーブルでお花を作るのもおすすめです。

５.スーパーキューティーラブリーハッピー明治ビーズチョコ

見つけてハッピーなハートポイフルを贅沢にトッピング！ばらまきに最適な手軽さともらって嬉しい可愛さでハッピーが広がります。



６.ガトーショコラ

軽い口当たりに仕上げたガトーショコラ。小粒チョコで可愛くトッピングするのもおすすめ！

明治のオススメ！バレンタインの手作りチョコレシピはこちら！https://www.choco-recipe.jp/milk/

バレンタインに“明治通りに明治ミルクチョコレート”とFRUITS ZIPPER出現！

1月30日から2月1日のFRUITS ZIPPER初の東京ドーム公演までの期間、東京ドーム周辺では「ここでしか見ることができない特別な屋外広告」などを掲出し、ファンの皆さんと共にイベントを盛り上げ、応援していきます。

さらに、2月1日には読売新聞（全国版）朝刊に15段カラーの広告を掲載。2月8日からバレンタイン当日の14日までの期間は、原宿の明治通り沿いに巨大な屋外広告を数か所掲出します。チョコレートカラーの衣装を着たFRUITS ZIPPERが登場。それぞれの想いが詰まった手書きのメッセージ入りの屋外広告でバレンタインを盛り上げていきます。

キャンペーン情報

明治ミルクチョコレートの99周年を記念し、2月2日（月）より「時をかけるミルクチョコレートプレゼントキャンペーン」を実施します。 賞品には、“時をかける”をテーマにした大正から令和までの時代を代表するアイテムをご用意しました。いずれもミルクチョコレートデザインとなっており、抽選によりプレゼント。99周年を迎える明治ミルクチョコレートの歩みを感じながら、本キャンペーンをお楽しみください。

また、明治の公式Youtubeアカウントと、Instagramアカウント『【公式】明治 おかしでHAPPY研究所（https://www.instagram.com/okashihappy_jack/）』では、景品の内容詳細をもっと知りたい方に向けて、景品のこだわりや、デザインポイント、使い方などを紹介した動画を公開中です。

■キャンペーン名：時をかけるミルクチョコレートプレゼントキャンペーン

■キャンペーンURL：https://www.meiji.co.jp/products/brand/mchoco/cmp/close2602/

■応募方法：キャンペーン期間中に「明治の板チョコレート」を希望コース分の点数以上をお買い上げいただいたレシート（複数枚可）を１口としてご応募いただけます。

レシートの画像をキャンペーンサイトにアップロードいただき、購入個数に応じてコースに応募が可能です。

※複数コースへの同時応募が可能（各コース最大5口まで）です。

※キャンペーン期間内であれば何度でもご応募可能ですが、当選は各賞につき、お一人様1回までとさせていただきます。

※同一レシートを使用して、複数コースへ応募することはできません。

■応募期間：2026年2月2日（月）10:00 ～2026年3月2日（月）23:59

※レシート有効期間：2026年2月2日（月）～2022年3月2日（月）

■賞品・当選者数：

＜対象商品3枚で応募/各99名様＞

・【大正賞】懐中時計

・【昭和賞】オルゴール

・【平成賞】写ルンです(TM)



＜対象商品5枚で応募/9名様＞

・【令和賞】FMラジオ付レトロスピーカー

■対象商品：

明治ミルクチョコレート 50g/明治ブラックチョコレート 50g/明治ハイミルク 50g/明治ホワイトチョコレート 40g

■景品紹介動画：https://youtu.be/zfX9AaTq0vg

※注意事項等の詳しい内容はキャンペーンサイト（2/2（月）10時AM公開）

（https://www.meiji.co.jp/products/brand/mchoco/cmp/close2602/）をご覧ください。