【刊行決定！】『僕たちはこうして映画監督になった　８ミリ映画時代を語る』（小中和哉 著）石井岳龍、大林宣彦、黒沢清、庵野秀明、手塚眞……秘話満載でおくる人気監督たちの創作の原点

株式会社文藝春秋（東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、映画監督の小中和哉さんの著書『僕たちはこうして映画監督になった ８ミリ映画時代を語る』を2026年2月6日に刊行いたします。

『僕たちはこうして映画監督になった 8ミリ映画時代を語る』書影

日本映画を支える監督たちが、自身の「自主映画時代」を振り返る連続インタビュー。いま日本映画の一線に立つ映画監督は、８ミリ自主映画出身であることが少なくない。彼らはどのようにして映画に出会い、8ミリ映画に触れ、映画監督になったのか。

聞き手が自主映画出身の小中和哉監督だからこそ聞き出せたエピソード、日本映画史の秘話が満載。ほとんどインタビューを受けたことのない「エヴァンゲリオン」シリーズの庵野秀明監督の貴重な証言も注目です。

登場する映画監督は、石井岳龍・金子修介・手塚眞・犬童一心・大林宣彦（夫人と長女のインタビュー）・黒沢清・塚本晋也・河崎実・今関あきよし・庵野秀明・緒方明・安田淳一、そして小中和哉さん。また特別編として、大学での授業の受講生から多くの映画監督が生まれた蓮實重彦氏、自主映画は制作しなかったが同時代に映画監督を目指した是枝裕和監督のインタビューも収録。

週刊文春CINEMAオンラインの連載「僕たちは8ミリ映画作家だった」に未公開部分を大幅増補した完全版。映画ファン必携の一冊です！

■主な内容

・石井岳龍（『狂い咲きサンダーロード』など）自主製作でつくった『高校大パニック』を日活がリメイクすることになり、共同監督として呼ばれたが……

・金子修介（平成ガメラシリーズ、『ゴールド・ボーイ』など）大学に入って出会った押井守さんと部室で映画監督の悪口三昧

・犬童一心（『ジョゼと虎と魚たち』など）キャンディーズ解散を映画にした理由

・黒沢清（『CURE キュア』『スパイの妻』など）立教で受けた蓮實重彦さんの授業の衝撃、日活が納品を拒否した『ドレミファ娘の血は騒ぐ』の顛末

・塚本晋也（『鉄男』『野火』など）30万円で作り始めた『鉄男』秘話

・庵野秀明（『エヴァンゲリオン』シリーズ、『シン・ゴジラ』など）『ラブ＆ポップ』『式日』で目指したこと、アニメと実写の違いを語る

・安田淳一（『侍タイムスリッパー』など）狙って大ヒット『侍タイムスリッパー』の軌跡

・是枝裕和（『万引き家族』『怪物』など）自主映画を経ずに映画監督になるまで

■著者・小中和哉さんからのメッセージ

「デビュー作にはその監督の特質が色濃く表れている」とよく言われるが、それ以前に作られた自主映画には、その監督の本質がむき出しになっている。また、初めて商業映画を撮った時に直面した葛藤や苦労を聞いていくと、「映画監督とは何か」が見えてくる。

今回登場していただいた監督たちが考える「映画の面白さ」、「映画監督があるべき姿」はみんな違う。共通しているのは、映画に取りつかれ、映画作りに一生を捧げていること。

映画の作り方は自由だし、映画の魅力は様々だ。話を聞いて僕が感じたワクワク感を共有してもらえたら嬉しいです。

■著者プロフィール

小中和哉（こなか・かずや）

1963年三重県生まれ。映画監督。小学生の頃から8ミリカメラを回し始め、数多くの自主映画を撮る。成蹊高校映画研究部、立教大学SPPなどでの自主映画製作を経て、86年『星空のむこうの国』で商業映画デビュー。97年『ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影』でウルトラシリーズ初監督。以降、監督・特技監督として映画・テレビシリーズ両方でウルトラシリーズに深く関わる。特撮、アニメーション、ドキュメンタリー、TVドラマ、劇映画で幅広く活動中。主な監督作品に、『四月怪談』（1988）、『なぞの転校生』（1998）、『ULTRAMAN』（2004）、『東京少女』（2008）、『赤々煉恋』 （2013）、『Single8』 （2023）、『劇場版シルバニアファミリー フレアからのおくりもの』（2023）など。

■書誌情報

出版社：株式会社 文藝春秋

書 名：『僕たちはこうして映画監督になった ８ミリ映画時代を語る』

著 者：小中和哉

判 型：A５判並製カバー装 376ページ

発売日：2026年2月6日

定 価：2,970円（税込）

ISBN：‎ ‎ 978-4-16-392069-6

書誌URL ：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920696