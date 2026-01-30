Alma Harmony、2025年「GOOD DESIGN(R)賞」を受賞

アルマレーザーズ・ジャパン株式会社

エネルギーベースの美容医療技術におけるグローバルリーダーであり、Sisram Madeical傘下の Alma Lasers Ltd. （本社：イスラエル CEO アヤール・ベン・デイビッド、以下「アルマレーザーズ」）は、同社の「Alma Harmony」プラットフォームが、2025年GOOD DESIGN(R)賞（プロダクトデザイン部門）を受賞したことを発表しました。

GOOD DESIGN(R)賞は、The Chicago Athenaeum：Museum of Architecture and Design（シカゴ・アテナイオン建築・デザイン博物館）と、欧州建築アートデザイン都市研究センターの共催により運営される、世界で最も歴史と権威のあるデザインアワードです。毎年、産業分野を横断して最も革新的かつ先進的なプロダクトを表彰し、人々の生活、働き方、テクノロジー体験を形づくる卓越したデザインを称えています。

Alma HarmonyはGOOD DESIGN(R)賞審査員によって2025年受賞プロダクトとして選出され、世界的に優れたプロダクトデザインのひとつとして高く評価されました。

20年以上にわたるイノベーションの歴史を基盤に、Alma Harmonyは5つのエネルギーベースのテクノロジーを1台に統合したシステムです。多様な美容施術に対応できる柔軟性、直感的なインターフェース、そしてインテリジェントな機能により、ワークフローの効率化と患者様の快適性向上を実現し、スマートで患者中心の医療ケアにおける新たなスタンダードを確立しています。

今回の受賞に先立ち、Alma Harmonyは「European Product Design Awards（EPDA）」のヘルスケア部門でも評価を受けており、さらにAlma Harmonyのテクノロジーを用いて多角的に肌にアプローチする「Harmony Bio-Boost」は、ELLE Tweakments Awardsにおいて「ベストレーザー」に選出されるなど、国内外で注目を集めています。

これら一連の受賞により、Harmonyはアルマレーザーズ史上最も多くのアワードを獲得した製品ラインとなり、同社のリーダーシップ、革新性、卓越したデザイン、そして美容医療のスタンダード向上への取り組みを改めて示す結果となりました。

アルマレーザーズについて

Alma Lasers（アルマレーザーズ）は、イスラエルに本社を置き、「Beyond the Trend」をコンセプトに、美容医療の未来を切り拓く世界的な美容医療機器メーカーです。1999年の会社設立以来、独自のレーザー、光治療、RF技術を核に、幅広い製品ポートフォリオを有し、100か国以上でグローバルに事業を展開しています。

数々の受賞歴を誇る製品群は、臨床的卓越性と革新的テクノロジーを融合させ、美容医療業界の新たな基準を打ち立ててきました。

企業情報

企業名：Alma Lasers Ltd.

URL： https://almalasers.com/