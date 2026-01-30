日本の虫除け文化が世界を救う――スリランカ・新生児室デング熱予防プロジェクトのクラウドファンディングが明日、1月31日で終了

【クラウドファンディングは1月31日で終了します】

NPO法人S.O.L.

NPO法人S.O.L.（Seed of Lanka）が実施しているクラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/911693/view)は、

1月31日をもって支援募集が終了となります。

本プロジェクトでは、デング熱の流行から特に弱い立場にある新生児を守るため、

病院の新生児室を中心に簡易網戸「AMIDO」を設置します。

女子孤児院の少女たちが作った簡易網戸「AMIDO」

【スリランカ行きが決定！準備を開始しました】

そして、プロジェクト実施に向け、スリランカ渡航が正式に決定しました！

現在は、AMIDO設置に必要な材料の調達や、現地での施工に向けた準備を進めています。

現地スタッフもすでに病院との打ち合わせを開始し、新生児室の窓の状況確認や、設置方法、今後の運用について、具体的な話し合いが進んでいます。



そして前回、Girls homeに取り付けたAMIDOの改善点などを話し合い、なるべくスリランカの人々が簡単に取り付けて長持ちするように、メンテナンスの方法の伝え方も検討中です。

この伝え方がとっても大事。

インクルーシブコミュニケーションの専門家、阿部副理事長その、伝え方の伝道師

実は！

S.O.L.副理事長の阿部は「インクルーシブコミュニケーションスペシャリスト」

彼女は10年前より障がい児の施設『ちゃお』『るーちぇ』を運営しながら「伝え方」を研究しています。

「伝える」ではなく、「伝わる」ことに重点を置いたその手法は、スリランカでデング熱予防教室のインストラクターを育てる時に、とても役立っています。

気候も文化も、そこにある「物」も違うので「伝え方」がとても大事なのです。

彼女のワークはいつも大人気。約半年で孤児院の少女たちがインストラクターとして堂々とデング熱予防とAMIDOについて伝えられるようになりました。

【今回の活動拠点もSPUTNIK Girls Homeに】

昨年３月、SPUTNIK Girls Homeの少女達をデング熱予防教室の講師として育て、AMIDOのキット製

作も一緒に行いました。 （その時の様子はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000098702.html)）

みんなでAMIDO作りのお手伝い

幸い、このGirls Homeはサイクロンによる洪水の影響も無く、今回もここを拠点として各病院での活動を行います。

これまでの活動で築いてきた信頼関係を大切にしながら、地域に根ざした支援活動を続けます。

【スリランカの今と各方面に協力を要請】

スリランカでは、洪水の後に必ず蚊による感染症、デング熱が発生します。

蚊は葉っぱ一枚の上の水でも孵化してしまうのです。

現在、すでに各地で感染者が出始めており、今後さらなる流行が懸念されています。

水たまりが増えることで蚊が大量発生し、特に新生児や子どもたちにとって深刻な状況です。

S.O.L.は本プロジェクトにあたり、スリランカのクルネーガラ市や駐日スリランカ大使館にも協力を要請しました。

ピヴィドル・ジャナック・クマ―ラシンハ大使、一等書記官さんと

大使館ではスリランカの保健省やデング熱の研究者との情報交換も提案されたので、現在、面談の日程調整を行っています。大使館からのサポートは心強く、S.O.L.の活動の質がグッと上がりそうで期待大！です。

デング熱予防という共通の課題に対し、どんな情報共有や連携の可能性が見えてくるのか、期待に胸を膨らませています。

さあ、スリランカでのデング熱罹患者を半減、そして撲滅へ。

どこまでやり切れるのか、S.O.L.の挑戦はまだまだ続きます。



クラウドファンディング概要

・開始日：2025年12月26日

・実施目的：スリランカの病院、主に新生児室への簡易網戸（AMIDO）設置

・実施団体：NPO法人S.O.L.

・クラウドファンディングプラットフォーム：CAMPFIRE

・ソーシャルグッド プロジェクト



https://camp-fire.jp/projects/911693/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

【本件に関するお問い合わせ】

NPO法人S.O.L.

メール：seedoflankainc＠gmail.com

URL：https://www.seedoflanka.com/