『義妹生活』三河ごーすと原作最新コミックス刊行決定！

いわゆる「なろう系」と呼ばれる異世界エンタメ小説を手がける小説家・すかいふぁーむ（累計300万部）が、立ち上げたスタートアップ出版社・株式会社ラピッドブレイン（本社：埼玉県川越市）は、2025年に異世界転生専門の漫画レーベル「ラピッドブレインコミックス」（以下：ラピブレ）を創刊し、現在各電子書店にてマンガコンテンツを絶賛配信中です。このたびは『義妹生活』（KADOKAWA刊）などでおなじみの大人気作家・三河ごーすと原作の最新作が3月ごろより連載開始されます。

三河ごーすとが贈る、異色の“赤子”無双ファンタジー。3月始動予定！

『義妹生活』『友達の妹が俺にだけウザい』などのヒット作で知られる作家・三河ごーすと。

本作は、繊細な人物描写と関係性構築に定評のある同氏が原作を手がける新作コミックスです。

3月ごろにシーモアでの連載が予定されております。

■三河ごーすと

作家・漫画原作者。『義妹生活』『いもウザ』『地味なおじさん、実は英雄でした』『卒業アルバムの彼女たち』『レンタル努力』等を連載中。作家累計450万部以上。ASMRブランド「MELLOWVOICE」／同人サークル「だらだらボイス」代表。Ｖライバー事務所B-Grade代表。株式会社テイルポット執行役員

『生後0ヶ月の最強魔王 食べるだけ強くなるチート能力持ち転生者だけど赤ちゃんなので英雄たちの母乳で成長して無双します』

原作：三河ごーすと

作画：花房雪

構成：マップ

配信開始予定日：2026年3月ごろ

配信先：シーモア

■あらすじ

35歳で命を落とした男が望んだのは、「家族に愛される」こと、ただ一つだった。――その願いは叶った。魔族の女王ルシエラの胎内という前代未聞の転生先で。伝説級の食材で満たされた胎児ライフを経て、チートスキルをフル装備した最強赤ちゃん「アヴサル・アムブロス」が爆誕！ただし、スキルを増幅するには“高魔力の母乳”が必要――魔族最強の美女たちが乳母候補となり、次々とお世話を焼かれながら、無限に最強になっていくアヴサルだが、本人は「安全に育ちたい」だけ…。世界のバランスは一体どうなる――！？

異世界ジャンルに特化した新レーベル「ラピッドブレインコミックス」とは

ラピッドブレインコミックスは、2025年に異世界ジャンルに特化したマンガレーベルとして創刊されました。

異世界ものに造詣の深い現役ラノベ作家がプロデュースするという、異色のレーベルでもあります。

ラピッドブレインコミックスでは、異世界に特化したハイクオリティなマンガ作品を刊行していくだけでなく、小説家・マンガ家など交流の場となるクリエイター交流会を定期的に開催しています。

昨年夏に東京・銀座にて開催された「ラピッドブレインコミックス創刊記念交流会」では、集英社をはじめとするエンタメ企業に協賛のもと、漫画家、小説家、編集者など業界関係者を中心に約200名のクリエイターが集結。コスプレイヤーも緊急参加するなど盛況でした。

今後もラピッドブレインコミックスではデジタルコンテンツだけでなく、リアルコンテンツとの両輪で新たな才能と作品を世に送り出していきたいと考えています。

「パリピ孔明」四葉夕ト最新作など、最強コンテンツを続々刊行！

ラピッドブレインコミックスは創刊したてのレーベルですが、今後

『パリピ孔明』原作の四葉夕卜、『Fate/Grand Order』のシナリオライター三田誠など、

強力な作家陣による新作を続々と刊行していく予定です。

ぜひ今後の弊誌の動向にもご注目ください。

コミックシーモアにて絶賛連載中！

『異世界駆除おじさん』

原作：四葉夕ト

漫画：北田ゆきと

ピッコマにて絶賛連載中！

『神域の付与魔術師～時代遅れと笑われた田舎者は、最強の付与魔術で実力主義の学園を無双する～』

原作：岸本和葉

漫画：坂井ユウスケ

単行本絶賛配信中！

『その辺の草でも食っとけ」と追放された無能スキル【植物食い】持ち転生者、エルフの里で幻の植物を食べて無双する』

原作：すかいふぁーむ

作画：餅田やまと

構成：CHIHIRO

『安倍晴明、異世界にて猫転生す』(仮)

原作：三田誠

作画：森野キューマ

構成：オジー

株式会社ラピッドブレインについて【ペットカフェも経営】

弊社はもともとは作家・すかいふぁーむの版権管理法人として立ち上がった会社ですが、現在ではペットカフェ運営や出版事業など「ワクワク」する事業を展開中です。また、出版事業については出版社としてだけではなく編集プロダクションとしても活動しています。編プロ事業としては、スクウェア・エニックス、集英社をはじめとした大手漫画出版社に作品をプロデュース＆提供中です。

【会社概要】

社名：株式会社RapidBrain

本社所在地：埼玉県川越市中台元町一丁目7番地17

代表取締役：上野泰輔

事業内容： 出版事業、ペットカフェ事業

設立： 令和6年1月22日HP： https://rapid-brain.com/

