ERPC、フランクフルトの Solana HTTP / WebSocket / gRPC通信を支えるネットワーク構成を大規模アップグレード

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルト（FRA）リージョンにおいて、HTTP / WebSocket / gRPC 通信を行うネットワーク構成の大規模アップグレードを実施しました。

本アップグレードはすでに本番環境へ適用されており、現在フランクフルトリージョンをご利用の通信は、新しい前段ネットワーク構成のもとで処理されています。

なぜフランクフルトが選ばれ続けているのか

ERPC プラットフォームにおいてフランクフルトリージョンへの利用が集中しているのは、Solana の実運用で結果が安定して成立し続けるための条件が、このリージョンで構造的に揃いやすいためです。

フランクフルトは、Solana ネットワークにおいて主要バリデータおよびステークが高密度に集積するリージョンです。この集積は単なる地理的近接性ではなく、観測、追従、Shreds 受信、状態更新が短い経路で成立しやすいという構造的な利点を持ちます。

Solana は短い周期でリーダーが切り替わり、ブロック生成、Shreds の流通、投票、状態更新が時間差なく連続します。この実行モデルでは、平均的な応答速度よりも、遅延のばらつきが抑えられていること、外乱が入った局面でも追従が崩れにくいことが結果を左右します。

フランクフルトは、長年にわたり金融用途で相互接続が成熟してきた背景を持ち、経路の安定性と予測可能性が高い環境が形成されています。外部インターネットを経由する区間が短く、主要集積点との距離が近いことで、偶発的な揺らぎが結果へ影響しにくい構造が成立しています。

これらの条件が積み重なった結果、フランクフルトは一時的に速いリージョンではなく、高速な状態を維持しやすいリージョンとして選ばれ続けています。

最近の傾向として特定した課題

ERPC では、フランクフルトリージョンの通信経路を継続的に観測してきました。その中で、RPC や gRPC ノード群そのものではなく、それらの前段に位置するプロキシネットワークに負荷が集中していることを確認しています。

HTTP / WebSocket / gRPC の通信はすべて前段プロキシを通過します。同時接続の増加や継続的な通信が重なる局面では、この前段での処理余力と挙動が、通信全体の安定性に直接影響します。前段で処理が詰まれば、その影響は後段へ伝播し、通信の成立確率や追従性が低下します。

フランクフルトは需要が最も集中しているリージョンであるため、この前段プロキシが次の制約点として明確に現れました。ERPC はこれを偶発的な問題としてではなく、構造上の課題として捉えています。

今回実施したネットワーク構成のアップグレード

今回のアップグレードでは、フランクフルトリージョンにおける前段プロキシネットワークを全面的に更新し、増強しました。単に台数を増やすのではなく、通信が集中する入口部分のハードウェア構成そのものを見直し、処理余力と安定性を引き上げています。

前段プロキシには、瞬間的なピークが連続して発生する状況でも処理が滞らずに流れ続ける余力が求められます。そのため、CPU およびメモリ世代を最新へ更新し、継続負荷下でも挙動が崩れにくい構成へ刷新しました。

この対応は、平均的な応答時間を改善することを目的としたものではなく、需要が拡大した状態を前提として、通信の成立条件を安定して維持するための基盤を強化するものです。

アップグレード後の状態

本アップグレードはすでに本番環境に適用されています。現在、フランクフルトリージョンの HTTP / WebSocket / gRPC 通信は、新しい前段プロキシネットワーク構成のもとで処理されています。

前段が安定することで、後段の RPC / gRPC ノード群は本来の処理に集中できる状態が維持されます。入口側での揺らぎが抑えられることで、全体として通信条件が崩れにくくなります。

Geyser gRPC エンドポイント移行について

今回のアップグレードに伴い、Geyser gRPC エンドポイントのみ、新しいエンドポイントへの移行が必要となります。HTTP および WebSocket エンドポイントについては変更はありません。

旧 Geyser gRPC エンドポイントは、約 2 週間後に削除予定です。該当エンドポイントをご利用中の方は、期間内に新しいエンドポイントへ移行をお願いいたします。新エンドポイントおよび移行手順の詳細は、Validators DAO 公式 Discord にて案内しています。

オープンセール価格について

2026年1月中の RPC および gRPC のオープンセール価格は、残り 3 日で終了します。期間内に契約された場合、その契約が有効である限り、オープンセール価格が適用されます。条件の詳細は Validators DAO 公式 Discord にてご確認ください。

在庫状況とお問い合わせ

最新の提供状況、Geyser gRPC エンドポイントの移行案内、価格条件については、Validators DAO 公式 Discord にて受け付けています。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。