現役ラノベ作家が手掛ける異世界専門マンガレーベル創刊！

いわゆる「なろう系」と呼ばれる異世界エンタメ小説を手がける小説家・すかいふぁーむ（累計300万部）が、立ち上げたスタートアップ出版社・株式会社ラピッドブレイン（本社：埼玉県川越市）は、2025年に異世界転生専門の漫画レーベル「ラピッドブレインコミックス」（以下：ラピブレ）を創刊し、現在各電子書店にてマンガコンテンツを絶賛配信中です。このたびは、当レーベル初の単行本「草無双（以下略）」１.～２.巻が2か月連続で配信されます。また、本作は紙版が集英社より同時発売されます。

【URL】https://rapid-brain.com/(https://rapid-brain.com/)

創刊第1作となる「草無双～」の単行本が2か月連続で配信！

「草無双～」は弊誌の第1作にあたり、昨年よりピッコマにて週刊先行配信中の作品です。このピッコマで好評だった連載をまとめた電子単行本１.～２.巻が、1～2月にかけて2か月連続で配信されます。

リンク：https://piccoma.com/web/product/185097?etype=episode

『その辺の草でも食っとけ」と追放された無能スキル【植物食い】持ち転生者、エルフの里で幻の植物を食べて無双する』

原作：すかいふぁーむ

作画：餅田やまと

構成：CHIHIRO



■「その辺の草でも食っとけ」と追放された無能スキル【植物食い】持ち転生者、エルフの里で幻の植物を食べて無双する 1巻（デジタル版）

2026年1月19日発売

各電子書店にて配信中

リンク：https://t.co/Nh0Z3zKwpb

■「その辺の草でも食っとけ」と追放された無能スキル【植物食い】持ち転生者、エルフの里で幻の植物を食べて無双する 2巻（デジタル版）

2026年2月19日発売予定

各電子書店にて配信予定

追放から始まる王道なろう系作品『草無双～』

本作は、無能スキルと蔑まれ追放された転生者が、【植物食い】という異色の能力を武器に成り上がっていく、追放系無双ファンタジーです。

■あらすじ

「その辺の草でも食っとけ」

グイナス子爵家から追放された無能スキル【植物食い】持ち転生者・アキ。しかしその追放も、転生者であるアキにとっては窮屈な貴族の生活からようやく解放され、第二の人生を謳歌するためのきっかけに過ぎなかった。

『ステータスが大幅に上昇しました』

『スキル【吸収】を獲得しました』

どんな植物も食べられる“だけ”のはずのスキルは、世界樹をはじめとした幻の植物を食べたことで覚醒。スキルを活かし、国家が探し求める幻の存在、エルフの少女・サラスを助けたことで、人類で唯一エルフの信頼を得たアキは……!?

集英社「ヤングジャンプコミックス」より紙版単行本も同時刊行！

「草無双～」は、電子配信と同時に集英社より紙版単行本も刊行されます。

デジタル版は新興レーベルである弊社から、紙版は大手コミック出版社から――という新しい試みとなっております。

■「その辺の草でも食っとけ」と追放された無能スキル【植物食い】持ち転生者、エルフの里で幻の植物を食べて無双する 1巻（B6判 160P）

2026年1月19日発売

814円（税込み）

集英社刊

ISBN：978-4-08-894151-6

全国書店にて発売中

リンク：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-894151-6

■「その辺の草でも食っとけ」と追放された無能スキル【植物食い】持ち転生者、エルフの里で幻の植物を食べて無双する 2巻（B6判 160P）

2026年2月19日発売予定

814円（税込み）

集英社刊

ISBN：978-4-08-894152-3

全国書店にて発売予定

リンク：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-894152-3

異世界ジャンルに特化した新レーベル「ラピッドブレインコミックス」とは

ラピッドブレインコミックスは、2025年に異世界ジャンルに特化したマンガレーベルとして創刊されました。

異世界ものに造詣の深い現役ラノベ作家がプロデュースするという、異色のレーベルでもあります。

ラピッドブレインコミックスでは、異世界に特化したハイクオリティなマンガ作品を刊行していくだけでなく、小説家・マンガ家など交流の場となる「クリエイター交流会」を定期的に開催しています。

昨年夏に東京・銀座にて開催された「ラピッドブレインコミックス創刊記念交流会」では、集英社をはじめとするエンタメ企業に協賛のもと、漫画家、小説家、編集者など業界関係者を中心に約200名のクリエイターが集結。コスプレイヤーも緊急参加するなど盛況でした。

今後もラピッドブレインコミックスではデジタルコンテンツだけでなく、リアルコンテンツとの両輪で新たな才能と作品を世に送り出していきたいと考えています。

「パリピ孔明」四葉夕ト最新作など、最強コンテンツを続々刊行！

ラピッドブレインコミックスは創刊したてのレーベルですが、今後『パリピ孔明』原作の四葉夕卜、『Fate/Grand Order』のシナリオライター三田誠など、強力な作家陣による新作を続々と刊行していく予定です。

ぜひ今後の弊誌の動向にもご注目ください。

コミックシーモアにて絶賛連載中！

『異世界駆除おじさん』

原作：四葉夕卜

漫画：北田ゆきと

https://www.cmoa.jp/title/337723/

ピッコマにて絶賛連載中！

『神域の付与魔術師～時代遅れと笑われた田舎者は、最強の付与魔術で実力主義の学園を無双する～』

原作：岸本和葉

漫画：坂井ユウスケ

https://piccoma.com/web/product/198037

『生後0ヶ月の最強魔王 食べるだけ強くなるチート能力持ち転生者だけど赤ちゃんなので英雄たちの母乳で成長して無双します』

原作：三河ごーすと

作画：花房雪

構成：マップ

『安倍晴明、異世界にて猫転生す』(仮)

原作：三田誠

作画：森野キューマ

構成：オジー

株式会社ラピッドブレインについて【ペットカフェも経営】

弊社はもともと作家・すかいふぁーむの版権管理法人として立ち上がった会社ですが、現在ではペットカフェ運営や出版事業など「ワクワク」する事業を展開中です。また、出版事業については出版社としてだけではなく編集プロダクションとしても活動しています。編プロ事業としては、スクウェア・エニックス、集英社をはじめとした大手漫画出版社に作品をプロデュース＆提供中です。

【会社概要】

社名：株式会社RapidBrain

本社所在地：埼玉県川越市中台元町一丁目7番地17

代表取締役：上野泰輔

事業内容： 出版事業、ペットカフェ事業

設立： 令和6年1月22日HP： https://rapid-brain.com/

