異世界学園無双譚『神域付与～』1巻が3月発売予定！

いわゆる「なろう系」と呼ばれる異世界エンタメ小説を手がける小説家・すかいふぁーむ（累計300万部）が、立ち上げたスタートアップ出版社・株式会社ラピッドブレイン（本社：埼玉県川越市）は、2025年に異世界転生専門の漫画レーベル「ラピッドブレインコミックス」（以下：ラピブレ）を創刊し、現在各電子書店にてマンガコンテンツを絶賛配信中です。このたびは、数々の人気作を手掛ける岸本和葉による異世界漫画の単行本が配信決定いたしました。

岸本和葉が手掛ける、学園無双ファンタジーの単行本が春頃リリース

弊社ラピッドブレインが手掛けるピッコマにて27万(ハート)（いいね）越えの人気連載作品のデジタル単行本が刊行されます。

「異世界召喚は二度目です」など人気作を数々手掛けてきたアニメ化作家・岸本和葉の無双系ファンタジーにご注目ください！

■岸本和葉

2021年に第7回オーバーラップWEB小説大賞【前期】 男性向け作品部門の金賞を受賞

受賞作：『大人気アイドルなクラスメイトに懐かれた、一生働きたくない俺』

『神域の付与魔術師～時代遅れと笑われた田舎者は、最強の付与魔術で実力主義の学園を無双する～』

原作：岸本和葉

漫画：坂井ユウスケ

毎週土曜日にピッコマで最新話更新中！

■あらすじ

「付与魔術は時代遅れ」アレイスター王国最強の“王道十字軍”を目指す者が集う王立魔術学園において付与魔術は学ぶに値しないとまで言われていた。だが、田舎で師匠に育てられたリュートは規格外の付与魔術を駆使しその常識をぶっ壊す！世間知らずの最強が世界をひっくり返す学園無双ファンタジー！！

異世界ジャンルに特化した新レーベル「ラピッドブレインコミックス」とは

ラピッドブレインコミックスは、2025年に異世界ジャンルに特化したマンガレーベルとして創刊されました。

異世界ものに造詣の深い現役ラノベ作家がプロデュースするという、異色のレーベルでもあります。

ラピッドブレインコミックスでは、異世界に特化したハイクオリティなマンガ作品を刊行していくだけでなく、小説家・マンガ家など交流の場となるクリエイター交流会を定期的に開催しています。

昨年夏に東京・銀座にて開催された「ラピッドブレインコミックス創刊記念交流会」では、集英社をはじめとするエンタメ企業に協賛のもと、漫画家、小説家、編集者など業界関係者を中心に約200名のクリエイターが集結。コスプレイヤーも緊急参加するなど盛況でした。

今後もラピッドブレインコミックスではデジタルコンテンツだけでなく、リアルコンテンツとの両輪で新たな才能と作品を世に送り出していきたいと考えています。

「パリピ孔明」四葉夕ト最新作など、最強コンテンツを続々刊行！

ラピッドブレインコミックスは創刊したてのレーベルですが、今後

『パリピ孔明』原作の四葉夕卜、『Fate/Grand Order』のシナリオライター三田誠など、強力な作家陣による新作を続々と刊行していく予定です。

ぜひ今後の弊誌の動向にもご注目ください。

コミックシーモアにて絶賛連載中！

『異世界駆除おじさん』

原作：四葉夕卜

漫画：北田ゆきと

『生後0ヶ月の最強魔王 食べるだけ強くなるチート能力持ち転生者だけど赤ちゃんなので英雄たちの母乳で成長して無双します』

原作：三河ごーすと

作画：花房雪

構成：マップ

単行本絶賛配信中！

『その辺の草でも食っとけ」と追放された無能スキル【植物食い】持ち転生者、エルフの里で幻の植物を食べて無双する』

原作：すかいふぁーむ

作画：餅田やまと

構成：CHIHIRO

『安倍晴明、異世界にて猫転生す』(仮)

原作：三田誠

作画：森野キューマ

構成：オジー

株式会社ラピッドブレインについて【ペットカフェも経営】

弊社はもともとは作家・すかいふぁーむの版権管理法人として立ち上がった会社ですが、現在ではペットカフェ運営や出版事業など「ワクワク」する事業を展開中です。また、出版事業については出版社としてだけではなく編集プロダクションとしても活動しています。編プロ事業としては、スクウェア・エニックス、集英社をはじめとした大手漫画出版社に作品をプロデュース＆提供中です。

【会社概要】

社名：株式会社RapidBrain

本社所在地：埼玉県川越市中台元町一丁目7番地17

代表取締役：上野泰輔

事業内容： 出版事業、ペットカフェ事業

設立： 令和6年1月22日HP： https://rapid-brain.com/

