【阪急ベーカリー】【フレッズカフェ】大人気の生ドーナツにチョコフレーバーが登場！チョコクリームにカカオ分98％のハイカカオを使用した、リッチでとろける美味しさをお楽しみください。

株式会社阪急デリカ

株式会社阪急デリカ（本社:大阪府池田市、代表取締役社長:森川保）が運営する『阪急ベーカリー』『フレッズカフェ』では、2026年2月1日(日)より生ドーナツ(とろけるリッチショコラ)を期間限定で販売いたします。

ハイカカオとホイップが織りなす、コク深くクリーミーな味わい

この季節にぴったりなチョコフレーバーの生ドーナツが登場！カカオ分98％のハイカカオを使用したなめらかなチョコクリームと、ホイップクリームを合わせてたっぷり詰めこみました。

ハイカカオと聞くとビターな味をイメージされる方も多いでしょうが、今回使用しているチョコクリームは驚くほどなめらかで、バニラの風味が利いたスイートな逸品。 ホイップクリームと合わせることで、カカオの深みはそのままに、とろけるようなクリーミーさを引き出しました。

濃厚なのに、後味は驚くほど軽やか。 気づけば最後の一口までペロリと食べてしまう、魅惑の生ドーナツです。

価格：持ち帰り 281円（税込）・店内飲食 286円（税込）ドーナツを食べて、あなたもハッピー、みんなもハッピー

生ドーナツのチョコクリームに使用しているのは、カカオ・トレース認定チョコレート。

「カカオ・トレース」は「カカオ生産者とともにおいしさを生み出す」サステナブルプログラムで、カカオ生産者の栽培技術を支援し、売上げの一部をカカオ生産者やカカオ農村へ還元します。

本品を召し上がることで、間接的にカカオ農家を支援します。

カカオ・トレースを通じて2020年にコートジボワールに建てられた校舎や浄水施設

カカオ・トレース農園と生産者の皆様

生ドーナツとは…

生の生地のようにやわらかなくちどけのふわっふわ生地に、とろっとなめらかなカスタードホイップ等をたっぷりと詰めたドーナツ。

割った瞬間からあふれ出るクリームは、「おいしそう！」を家族や友人、大切な人と共有したくなる、ふわとろしあわせスイーツです。

※店舗により、取り扱いのない場合がございます。※店内飲食は、一部店舗でのご対応となります。※一部店舗では価格が異なります。

※写真はすべてイメージです。

阪急ベーカリーについて

店内厨房で焼き上げるパンは、フレッシュ&リーズナブル。幅広い世代にお楽しみいただける定番商品や、素材を生かしたこだわりの一品、季節に応じたフェア商品など、多種多様な味わいを取り揃えております。

いつ訪れても、選べる美味しさ・選べる楽しさを感じていただけるお店作りをモットーに、みなさまの毎日に寄り添うベーカリーであり続けます。

フレッズカフェについて

阪急各線の駅ナカ・駅チカに店舗を構えるベーカリーカフェです。

焼きたてのパンやこだわりのドリンクなどを取り揃えた店内は、利便性の高い立地と落ち着いたカフェスペースで、居心地の良さも抜群。

通勤や通学、朝食・昼食・ちょっとひと休みに…日常生活のあらゆるシーンに溶け込み、『心からのおいしい』をお届けしています。

会社概要

会社名：株式会社阪急デリカ

代表者：代表取締役社長 森川 保

公式HP：https://hankyu-delica.co.jp/

運営ブランド

【デリカ事業】

・豆狸：https://x.com/mameda_inari

https://www.facebook.com/mameda.inari

・冷凍惣菜：https://x.com/onedishdeli

【ベーカリー事業】

・阪急ベーカリー： https://www.instagram.com/hankyu_bakery/

・FREDS CAFE＋BAKERY（フレッズカフェ）：https://www.instagram.com/freds_cafebakery/