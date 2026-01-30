【阪急ベーカリー】あなたの勝負どころを応援『心、あたたまる。アゲるパンフェア』を開催いたします。

株式会社阪急デリカ

株式会社阪急デリカ（本社:大阪府池田市、代表取締役社長:森川保）が運営する『阪急ベーカリー』では、2026年2月1日（日）より『心、あたたまる。アゲるパンフェア』を開催いたします。

心、あたたまる。

恋も、仕事も、勉強も。2月は何かと「勇気」が必要な季節です。そんなあなたの背中を後押しするために、阪急ベーカリーは『アゲる』をテーマにパンをご用意しました。食べれば不思議と元気が湧いてくる。そんな心あたたまるスイーツや勝負パンが、あなたの勝負どころを応援します。

ベーコンとクリームシチューのポットパン

フランスパンに、北海道野菜のクリームシチューフィリングを包み、ベーコンとほうれん草をトッピングして焼き上げました。ベーコンの旨みとほうれん草のやさしい風味にほっこり♪寒い冬にぴったりな濃厚な味わいで、心まであたたまる一品です。

価格：持ち帰り303円（税込）・店内飲食308円（税込）

ティラミス風ロール

コーヒーを練り込んだ生地に、チーズケーキ風のクリームを巻き込み、仕上げにマスカルポーネホイップをトッピングしました。コーヒー香る生地とまろやかなチーズクリームが溶け合い、お口の中はまさに「ティラミス」。仕上げのマスカルポーネホイップが、リッチな味わいを引き立てます。

価格：持ち帰り238円（税込）・店内飲食242円（税込）

華麗にWINNER

カレーを包んだ生地にウインナーとモッツァレラチーズソースをのせて焼き上げました。これで華麗(カレー)にWINNER！スパイシーなカレーと、旨み溢れるウインナーは、まさに無敵のコンビネーション！仕上げにのせたチーズソースのまろやかさが、美味しさをぐっと引き立てます。

価格：持ち帰り303円（税込）・店内飲食308円（税込）

チョココルネ

チョコ生地にクーベルチュールチョコレートと北海道産生クリームを使用した、ふんわりムースのような口どけのチョコレートクリームを詰めこみました。ひとくち食べれば、濃厚なカカオの香りと、とろけるような口どけが口いっぱいに広がります。チョコレート好きの方にぜひ食べていただきたい一品です。

価格：持ち帰り260円（税込）・店内飲食264円（税込）

メンチ勝つコッペ

ふんわりとしたパンで、メンチカツをサンドしました。柔らかなパンと、サクッとジューシーなメンチカツは大人から子どもまで誰もが虜になる王道の味！これであなたも受験や勝負に勝つ！

価格：持ち帰り303円（税込）・店内飲食308円（税込）

ハートのいちごクリームパン

とちあいかピューレを練り込んだ生地に、いちごクリームを包み焼き上げました。見た瞬間にキュンとする、ピンクのハート形が目印！ どこを食べてもいちごの甘～い香りが広がります。

価格：持ち帰り195円（税込）・店内飲食198円（税込）

※店舗により、取り扱いのない場合がございます。

※店内飲食は、一部店舗でのご対応となります。

※一部店舗では価格が異なります。

※写真はすべてイメージです。

阪急ベーカリーについて

店内厨房で焼き上げるパンは、フレッシュ&リーズナブル。幅広い世代にお楽しみいただける定番商品や、素材を生かしたこだわりの一品、季節に応じたフェア商品など、多種多様な味わいを取り揃えております。

いつ訪れても、選べる美味しさ・選べる楽しさを感じていただけるお店作りをモットーに、みなさまの毎日に寄り添うベーカリーであり続けます。

会社概要

会社名：株式会社阪急デリカ

代表者：代表取締役社長 森川 保

公式HP：https://hankyu-delica.co.jp/



運営ブランド

【デリカ事業】

・豆狸：https://x.com/mameda_inari

https://www.facebook.com/mameda.inari

https://www.instagram.com/mameda_inari_1972

・冷凍惣菜：https://x.com/onedishdeli

【ベーカリー事業】

・阪急ベーカリー： https://www.instagram.com/hankyu_bakery/

・FREDS CAFE＋BAKERY（フレッズカフェ）：https://www.instagram.com/freds_cafebakery/ ;