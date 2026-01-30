【フレッズカフェ】『～あなたに贈りたい～あげるパンフェア』を開催いたします。

株式会社阪急デリカ

株式会社阪急デリカ（本社:大阪府池田市、代表取締役社長:森川保）が運営する『フレッズカフェ』では、2026年2月1日（日）より『～あなたに贈りたい～あげるパンフェア』を開催いたします。

～あなたに贈りたい～

2月のフレッズカフェでは、『あげるパン』をテーマにフェアを開催。「ありがとう」や「お疲れ様」の気持ちをパンに込めて。大好きな人、お世話になっている人、そして毎日頑張っている自分へのご褒美にもぴったりな、リッチなラインナップが揃いました。

カレーにカツドッグ

チキンカツとカレーソースをサンドし焼き上げました。柔らかなカツに濃厚なカレーソースがしっかり絡まる、食べ応え抜群の一品です。

価格：持ち帰り345円（税込）・店内飲食352円（税込）

ほうれん草＆ベーコン

ほうれん草とベーコンとガーリックバターを包み焼き上げました。歯ごたえの良いカリッとした生地と、ほうれん草＆ベーコンの王道の具材が絶妙にマッチ！ガーリックバターの旨みがやみつきになる、おつまみにもぴったりな一品です。

価格：持ち帰り345円（税込）・店内飲食352円（税込）

スパイシーチョリチーズドッグ

北海道産小麦を使用した生地にチョリソーウインナーとチーズソースをトッピングし焼き上げました。ピリッとしたチョリソーの刺激をチーズが優しく包み込み、クセになる美味しさを生み出します。

価格：持ち帰り302円（税込）・店内飲食308円（税込）

バブカ

ベルギー産のチョコレートを使用したチョコクリームとフランス産チョコチップ、くるみを折り込み焼き上げました。バブカとは、東欧発祥でニューヨークにて人気に火がついた、ブリオッシュ生地にチョコやくるみを練り込んだリッチな菓子パン。チョコの濃厚な風味とくるみの食感が重なり合う、贅沢な味わいをお楽しみください。

価格：持ち帰り1,620円（税込）・店内飲食1,650円（税込）1/6カット 持ち帰り270円（税込）・店内飲食275円（税込）

ドバイチョコクロワッサン

話題沸騰のドバイチョコがパンに！ピスタチオの濃厚な風味とカダイフのザクザク感が楽しめるクロワッサンです。生地の「パリッ！」とカダイフの「ザクッ！」が同時に押し寄せる、新感覚の美味しさをぜひご賞味ください。

価格：持ち帰り486円（税込）・店内飲食495円（税込）

フレッズカフェについて

阪急各線の駅ナカ・駅チカに店舗を構えるベーカリーカフェです。

焼きたてのパンやこだわりのドリンクなどを取り揃えた店内は、利便性の高い立地と落ち着いたカフェスペースで、居心地の良さも抜群。

通勤や通学、朝食・昼食・ちょっとひと休みに…日常生活のあらゆるシーンに溶け込み、『心からのおいしい』をお届けしています。

