《新連載 試し読み》恋をした優しいお兄さんには、とんでもない秘密が！？翻弄される和風ラブコメに、胸キュン必至！『神崎さん、ツノ出てますっ!?』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『神崎さん、ツノ出てますっ!?』（原作:月白セブン / 漫画:蘇芳つむぎ）が2026年1月30日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

『前世私に興味がなかった夫、キャラ変して溺愛してきても対応に困りますっ！』

『契約婚した相手が鬼宰相でしたが、この度宰相室専任補佐官に任命された地味文官(変装中)は私です。』など、Palcy人気作を手がける月白セブン先生最新作。

天然で優しい年上お兄さんにときめいたら、待っていたのはまさかの展開--。

和風の世界観もたまらない、ドキドキと胸キュンが止まらないラブコメが始まります！

『神崎さん、ツノ出てますっ!?』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2026年1月30日より、毎月第１金曜日更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の４エピソードが完全無料で公開！

■あらすじ

憧れの天然イケメンお兄さんには、ちょっと秘密が多すぎる!?

神様を信仰する町・宮森市にある「碧水神社」の娘・水城雛菊（15）。

そんな雛菊の憧れの人は、神社の奥の「禁足地」に住む、年上のイケメン・神崎さん。

優しいけどちょっと天然な神崎さんに会うたびに、ドキドキが止まらない雛菊…！

でも…神崎さん、実は正体が●●って、ホントですか――!?

■みどころ

神社の娘・雛菊の“推し”は、年上のイケメン・神崎さん。

「神様に関わる人」として神社の禁足地で暮らす彼は、優しい物腰と甘いマスクで、会うたびに雛菊の心をかき乱してきます。

そんな神崎さんに舞の稽古をつけてもらった帰り道――

階段から落ちそうになった雛菊を、間一髪で助けたのは……別人のような“誰か”。

見た目は神崎さんにそっくりなのに、纏う雰囲気はまるで正反対。

ピリッと背筋が冷えるような視線を向けるその男性の正体とは――？

優しくて甘い“白”の神崎さんと、冷たく鋭い“黒”の存在。

まるで白と黒のような二面性に翻弄される展開に、読者のドキドキも加速します！

そして、忘れてはいけない存在がもうひとり。

雛菊の幼なじみで、学校の“ベスト・オブ・イケメン”こと清隆。

実は雛菊に想いを寄せているようですが――当の本人はまったく気づいていない様子で…！

＼第１話の４エピソードが完全無料で公開中！／

胸キュン必至の原作と、可愛らしさ×美麗さを兼ね備えた作画で描かれる、和風ファンタジーラブ。

揺れる恋と謎が交錯する物語から、目が離せません！

▼原作：月白セブン先生 Xアカウント：@SevenTsukishiro(https://x.com/SevenTsukishiro)

▼漫画：蘇芳つむぎ先生 Xアカウント：@suou_tsumugi(https://x.com/suou_tsumugi)

■担当編集者からのコメント

『契約婚した相手が鬼宰相でしたが、この度宰相室専任補佐官に任命された地味文官(変装中)は私です。』、『前世私に興味がなかった夫、キャラ変して溺愛してきても対応に困りますっ！』の月白セブン先生による描き下ろし原作！

漫画は別フレ出身の期待のホープ、蘇芳つむぎ先生！

大注目のタッグで届ける和風ファンタジー×青春ラブコメです。

『神崎さん、ツノ出てますっ!?』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎月第１金曜日更新予定。

■第1話 試し読み

『神崎さん、ツノ出てますっ!?』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）に毎月第１金曜日更新予定。

