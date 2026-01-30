ディープテックによるオープンイノベーションを加速する「FA連合フォーラム」初開催

株式会社ケイエスピー

FA 連合フォーラム 2026年3月4日（水）開催

株式会社ケイエスピー（KSP）は、生物系特定産業技術研究支援センター（BRAIN）と共催し、2026 年3月4 日、かながわサイエンスパークにおいて「FA 連合フォーラム」を開催します。



本フォーラムは、オープンイノベーションを推進するKSP と、国の研究開発資金の配分機関（Funding Agency）のひとつであるBRAIN が共催し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）および国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の協賛のもと、初めて開催するものです。

BRAIN、NEDO、JST の3 機関は、SBIR（Small and Startup Business Innovation Research）制度等を通じて、農業分野からエネルギー分野に至る幅広い領域のディープテックスタートアップを対象に、研究開発から事業化に向けた一貫した支援を連携して実施しています。

本フォーラムでは、これらの支援先をはじめとするスタートアップ25 社と、中堅・大企業およびベンチャーキャピタルとの間で、先端技術による新規事業の開発、ならびに投資機会の創出を目的としたビジネスマッチングを行います。





革新的な事業創出に向け、プレイヤー＆サポーターが全国から集結

● 本フォーラム ウェブサイト https://fa-forum.com● 当日の会場では、協創マッチングフォーラム2026、グリーンインパクトフォーラムも同時開催

ディープテックスタートアップを中心に、ビジネスパートナーとなる中堅・大企業やベンチャーキャピタル、さらには全国の産業支援機関が一堂に会し、革新的な事業創出に向けてオープンに連携します。

● 会 期 2026 年3 月4 日(水) 10:00～17:30（ネットワーキング 17:30～18:30）

● 会 場 かながわサイエンスパーク西棟３F ホール(川崎市高津区坂戸3-2-1) 及びオンライン配信

● 内 容 ディープテックスタートアップ25 社によるピッチ、ブース展示

2名の代表者によるランチセミナー

・ トゥルーバグループホールディングス株式会社 代表取締役社長 小野隆一氏

・ ベジタリア株式会社 代表取締役社長 小池聡氏

● 参加費 無料

● 主 催 (株)ケイエスピー

● 共 催 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター

● 協 賛 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(国研)科学技術振興機構

●フォーラム当日だけでなく、開催前後にわたりビジネスマッチングを促進

● 参加スタートアップと提案テーマ（一覧）(https://fa-forum.com/list/)

生物系特定産業技術研究支援センター（BRAIN）について

生研支援センターは、政府の政策・予算に基づき、農林水産・食品分野において資金配分を通じて研究開発を支援する機関です。民間企業、大学、国立研究開発法人などの研究機関から、優れた研究提案を公募・採択した上で、研究資金の提供をはじめ各種の支援を行うことによって、新たな技術の研究開発とその社会実装を推進しています。

名 称 ：(国研)農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター

事 業 ：農林水産・食品分野における研究資金の配分

設 立 ：1986 年

代表者：森下興

所在地：〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8 番地 パレール三井ビルディング16F

U R L ：https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/

株式会社ケイエスピー（KSP）について

KSP は、日本初の都市型サイエンスパーク「かながわサイエンスパーク」の運営や、ビジネスインキュベーション事業と合わせてファンド投資、ビジネススクールなど多岐にわたる支援サービスの実績を有し、日本の新産業育成モデルの牽引役として国内外から評価を受けています。近年、大企業等の人材から大学発スタートアップの経営者を発掘、育成する人材マッチング「KSP DEEPTECH STUDIO」にも力を入れています。

社 名 ：株式会社ケイエスピー

事 業 ：オフィス/ラボ賃貸、投資ファンド、ビジネススクール、ビジネスマッチング等の運営

設 立 ：1986 年12 月

代表者：窪田規一

所在地：〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2-1 KSP 西304

URL：https://www.ksp.co.jp/