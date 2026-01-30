エトハート、「AtHeart : The New Black」モーションティザー公開→新ロゴ披露…2026年本格カムバック予告！

TITAN CONTENT［写真提供＝タイタンコンテンツ］

グループ・エトハート（AtHeart）が、新たなロゴとモーションティザーを公開し、変化へ向けた羽ばたきを見せ始めた。

エトハートは29日、公式YouTubeチャンネルを通じて「AtHeart : The New Black」と題したモーションティザーをサプライズ公開した。

公開されたモーションティザーは、エトハートが今後見せていく姿のヒントを盛り込んだ、初の映像コンテンツだ。各メンバーが持つ異なる感情や個性を、「ブラックハート」というオブジェを通して表現している。すべての色を混ぜると最終的に黒になるように、それぞれ異なる形や質感のハートが重なり合い、ブラックハート、すなわち“今のエトハート”を形作っていく様子を、象徴的に描いている。

ブラックハートと調和するメンバーたちも、オールブラックのスタイリングで、これまでにない新たな魅力を予告した。より一層深まった眼差しで、シックでありながら洗練されたムードを行き来し、エトハートが繰り広げる音楽とパフォーマンスへの期待感を高めている。

特にティザーのラストには「february・march」というフレーズが挿入され、エトハートが来たる2月と3月に本格的なカムバック活動へ乗り出すことを予告し、国内外のファンから熱い関心を集めている。

タイタンコンテンツ初のガールズグループであるエトハートは、昨年8月に1st EP『Plot Twist』をリリースし、音楽シーンに正式デビューした。反転に満ちた音楽とパフォーマンスは、デビューと同時にハリウッド・リポーター、NME、ローリング・ストーンなど、海外の有力メディアから「2025年、最も注目すべきK-POPグループ」として集中的にスポットライトを浴びた。

世界中のファンからの熱い支持を受け、エトハートはデビューからわずか2か月で、ニューヨークとLAを網羅する大規模なプロモーションを成功裏に実施し、目覚ましいグローバル人気を証明した。FOX5『Good Day New York』を通じ、K-POPガールズグループとしては最短期間でアメリカのTV番組に出演するなど、圧倒的な存在感を放った。さらに、グラミー・ミュージアムの「グローバル・スピン・ライブ」、米最大級のラジオチャンネル102.7 KIIS FMの「iHeart KPOP with JoJo」などにも出演し、K-POPシーンを牽引する新たなパラダイムを提示した。