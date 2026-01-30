●限定300個●『頭文字D』特別仕様ZIPPO、藤原拓海「とにかく絶対!!」大阪オートメッセ2026で一部販売
『頭文字D』ZIPPO
「大阪オートメッセ2026」にて人気漫画『頭文字D』ZIPPO、「300個限定生産」の一部を販売します。
『頭文字D』のZIPPOがノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JPから登場。「大阪オートメッセ2026」にて一部販売。
世界でわずか300個のみ生産され、すべての本体にシリアルナンバーが刻まれたプレミアムなモデルです。
本体には主人公・藤原拓海が登場する作中のシーンをレーザー刻印で表現。
プリントでは再現できない繊細な描写が、光沢のあるガンメタリックのボディに高級感を添えています。バトルシーンを刻んだデザインは『頭文字D』の熱気を日常に持ち込むことができる特別な仕様となっています。
さらにZIPPOのサイド部分には「001/300 ～ 300/300」のシリアルナンバーを刻印。ナンバーはランダムとなりますが、世界に300個のみの生産・販売となります。
デザインはシンプルでありながら洗練され、角度によって黒にもシルバーにも表情を変えるガンメタリックが魅力です。落ち着いた質感のレーザー刻印と輝きを放つボディのコントラストが大人の品格を演出し、嗜好品としてもふさわしい仕上がりです。
数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。
ぜひこの機会にお求めください。
オンライン販売も行っております。
オンラインページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)
大阪オートメッセ2026 開催概要
・開催日：2026年2月13日（金）、14日（土）、15日（日）
・会場：インテックス大阪
・CAMSHOP.JP ブース：1号館 1-B4-2
「大阪オートメッセ」は1997年より大阪で開催のモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。
大阪らしく「オモロイ」ことに夢中になれる人々が集まり、ふれあい、語らい、
来場者も主催者も一緒に楽しめるイベント
大阪オートメッセ2026オフィシャルサイト：https://www.automesse.jp/about/
商品詳細
サイズ：H5.5×W3.8×D1.2(cm)
素材：真鍮(米国Zippo社製)
JAN：4570138441243
品番：441243
（C）しげの秀一/講談社
