津田健次郎 声優活動30周年を祝した記念作品「津田健次郎PHOTOBOOK since1995」3月14日 発売決定！

今や「その声に触れない日はない」と言われるほど、声優・俳優としてさらなる飛躍を遂げている津田健次郎。2025年には連続テレビ小説『あんぱん』や大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』など人気作に出演。現在はドラマ『ラムネモンキー』でトリプル主演を務めるなど、さまざまなジャンルで広くその存在感を示しています。

声優としてのキャリアをスタートさせたのは1995年。声優デビュー30周年を迎え、その活動がさらに濃密なものとなっている今、津田の軌跡に迫った声優活動30周年記念フォトブック『津田健次郎PHOTOBOOK since1995』を発売することが決定しました。

「通常版」、そしてスペシャルな特典満載の「豪華版」ともにご注目ください。

作品概要

感性を育んだ地・ジャカルタ、そして葛藤に満ちた学生時代を過ごしていた東京で撮影。

ジャカルタロケでは、美しいリゾートホテル、混沌としたマーケット、そして夕暮れの海岸……と、異国情緒溢れるムードのなか東南アジアの暑い日差しを浴びながらたたずむ大人の魅力あふれる姿を。また東京ロケでは、学生時代を過ごした時間をたどるようにカメラに向き合ったナチュラルな津田に迫りました。加えて、本人が愛用する私物を公開したプレミアムな企画など贅沢な写真パートのほか、30周年を記念した一冊としてインタビューパートも充実。

彼をよく知る方々が津田健次郎を語った「ツダケンの素顔」では、日本を代表する漫画家、豪華声優・俳優陣がアンケートに回答。錚々たるみなさまによる愛が凝縮されたコメントの数々は、必見です。また、約2万字に及ぶ超ロングインタビューでは30年の声優活動を振り返りつつ、多忙な日々の中でも客観性を失うことのない視点で自身の現在を語っています。「通常版」はもちろん、特典満載の「豪華版」も発売。

津田健次郎という「成熟」を濃厚に感じる、永久保存版の1冊。豪華152ページに込められた静かな情熱をご堪能ください。

またこのたび写真集より先行カットも解禁！

仕様

◆通常版

「通常版」には初版限定で全３種のポストカードからランダムで1枚を封入。

ポストカードだけでお楽しみいただける本編未掲載のカットをセレクトしました。

（3月14日発売）

◆豪華版

プレミアムな特典が揃った「豪華版」の発売も決定！

豪華版には、前作「ささやき」でも好評を博した「つだ文庫」が復活！ 津田健次郎のいまを知る「100問100答インタビュー」や通常版とは異なるカットを編集し掲載した「つだ文庫 vol.2」のほか、2026年4月からの1年を彩る卓上カレンダー、津田健次郎の「声」をじっくりたっぷりと堪能できる音声特典などを収録予定。贅沢さ溢れるセットにご注目ください。（3月28日発売予定）

豪華版セット内容（予定）

・つだ文庫 vol.２ （100問100答インタビュー、通常版未使用カット掲載）

・2026年4月-2027年3月 卓上カレンダー

・オーディオコメンタリー特典付きフォトカード

・豪華版限定カバー

イベント開催決定！

本作の発売を記念しスペシャルイベントも開催！

2026年3月14日、代官山 蔦屋書店にてトークショーやサイン本お渡し会を実施いたします。

イベント内容は

・３冊券 津田健次郎トークショー ＋ハイタッチ＋本人よりサイン本お渡し

・1冊券 本人よりサイン本お渡し を予定。

上記イベントに抽選で全720名様をご招待するほか、お申込みの方全員に、津田健次郎ボイスメッセージが聞けるポストカードもお渡しいたします。

詳細は書店HPをご確認ください。



▼代官山 蔦屋書店『津田健次郎スペシャルイベント』

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/video/52536-1142310129.html

フォトブック概要

タイトル：津田健次郎PHOTOBOOK since1995

※オール撮りおろし

＜通常版＞

定価：3,740円［税込］

発売日：3月14日

判型：A4

発行元：講談社

ページ数：本編152ページ

※初版限定でランダムポストカード1枚封入（全３種のうち1枚封入）

【amazon】

https://amzn.asia/d/1pVrdyd

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18521495/?l-id=search-c-item-text-02

＜豪華版＞

価格：10,450円［税込］

発売日：3月28日

発行元：講談社

【amazon】

https://amzn.asia/d/g8hrT2l

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18521489/?l-id=search-c-item-text-01

プロフィール

【津田健次郎】

つだけんじろう 声優・俳優。大阪府出身。6月11日生まれ。声優として『遊☆戯☆王デュエルモンスターズシリーズ』、『テニスの王子様』、『ゴールデンカムイ』、『呪術廻戦』、『チェンソーマン』ほか多数のアニメ作品、『スターウォーズシリーズ』などの洋画吹替え、多ジャンルのナレーションを担当。第15回声優アワード主演男優賞受賞。第53回ベストドレッサー賞の芸能部門を受賞。またドラマ『最愛』や連続テレビ小説『あんぱん』、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』、『ラムネモンキー』、映画『恋愛裁判』ほか、俳優としても広く活躍している。