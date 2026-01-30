戦時下の唱歌が「音」でよみがえる。『［復刻版］初等科音楽』完全対応、全曲ピアノ伴奏CDを刊行

株式会社ハート出版

戦時中、国民学校で使用されていた国定音楽教科書『初等科音楽』に掲載された唱歌を、実際に「音で再現する」ピアノ伴奏CDが発売されました。本CDは、ハート出版刊『［復刻版］初等科音楽』に完全対応した、全曲収録・CD2枚組の伴奏音源集です。

本CDには、教科書に掲載された全楽曲を、歌唱を含まないピアノ伴奏（インストゥルメンタル）として収録。教科書を見ながら、ご家庭や学校、地域活動の場で「みんなで歌える」、いわば唱歌のための公式カラオケCDです。

戦後の占領政策により、『初等科音楽』に掲載されていた多くの楽曲は、教科書上で墨塗りや削除の対象となりました。その結果、かつて広く歌われていた唱歌の多くが、戦後日本では“音として聴かれる機会”そのものを失っていきました。

本CDは、そうした楽曲も含め、当時の掲載曲をすべてピアノ伴奏という形で収録しています。これにより、戦時下の音楽教育が、どのような旋律・歌詞・世界観をもって子どもたちに伝えられていたのかを、「実際に聴き、歌う」ことで体感することが可能になります。

また、懐かしい唱歌の旋律は、高齢者施設でのレクリエーションや、郷土史・近代史学習の補助教材、BGM用途としても活用が期待されます。

さらに本CDには、特別収録として、歌手で参議院議員の塩入清香（さや）氏による「君が代」の歌唱音源をボーナストラックとして収録。書籍『［復刻版］初等科音楽』の巻末解説でも触れられている、日本音楽の「歌心」を体現する一曲です。

本CDは、発売中の書籍『［復刻版］初等科音楽』と併せて使用することで、「読む復刻」から「聴く復刻」へと体験を拡張する音楽資料です。戦前・戦中の音楽教育を、文字と楽譜だけでなく、実際の響きとして現代に伝える試みとして、教育・研究・文化保存の各分野での活用が期待されます。

【ＣＤ情報】

CD名：［CD版］初等科音楽

仕様：ＣＤ２枚組

ISBN：978-4802402569

発売：2026.01.25

本体：3500円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4802402562

【発売中】

［復刻版］初等科音楽

https://www.amazon.co.jp/dp/480240249X