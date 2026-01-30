大分別府マラソンランナー限定！　ミニみかんジュース無料！

株式会社ユーネット

ゴールテープを越えた瞬間、張りつめていた身体がふっと緩む。

脚の重さ、乾いた喉、胸に残る達成感。

大分別府マラソンを走りきったランナーを迎えるのは、歓声だけではありません。

別府・鉄輪のひょうたん温泉では、走り終えた人のための、静かでやさしい“回復の時間”を用意しました。

2月、別府の街は大分別府マラソンで熱を帯びます。

全国から集まったランナーが、海沿いの道を駆け抜け、

沿道の声援を力に変えながら、自分自身と向き合う一日。走り終えた後に残るのは、言葉にしにくい疲労と、それ以上の達成感です。

ひょうたん温泉が大切にしたのは、「頑張った後の身体が、自然に求める流れ」。

まずは、源泉十割そのままの湯に身を沈めること。張っていた筋肉がほどけ、呼吸が深くなり、身体の芯からゆっくり温まっていきます。長く入らなくてもいい。ただ“戻ってくる感覚”を取り戻す時間です。

そして湯上がりに差し出されるのが、大分らしいみかんジュース。

火照った身体に、やさしい酸味と自然な甘さが染み渡ります。特別な栄養をうたうわけでも、派手な演出があるわけでもありません。温泉と果実、その相性の良さが、走り終えた身体にはちょうどいいのです。



地域で続いてきたマラソン大会を、同じ土地で温泉を営む施設として支えたい。その一心で生まれた“ねぎらい”です。完走した人だけが感じる疲れと誇りに、そっと寄り添う。それが、ひょうたん温泉の応援のかたちです。

企画概要内容：

大会当日に来場したランナーを対象に、ミニみかんジュースを無料で提供

対象：大分別府マラソン参加ランナー

場所：飲泉堂：参加したものの証明できるものあればみせてください

期間：大会当日（2月１日・2日）

施設の強み

・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）

・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）

施設名：ひょうたん温泉

・所在地：大分県別府市鉄輪159-2

・ 営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

・特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)

・電話番号：0977-66-0527

・担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）