【TAC教員採用試験】2026年2/8（日）オンラインで開催「月イチ教育時事（2月号）」

TAC株式会社ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

「教育時事の対策はどうすればいいですか？」「どんな資料を読めばいいですか？」「範囲が膨大すぎて何をしていいかわからない」このような声を毎年数多く耳にします。

実際、教育時事の対策は非常に厄介で、範囲が膨大なうえに、何の資料を読めばいいかわからず、資料のどこが大事なのかもわからず、独学では手も足も出ないという方が続出しているのが実情です。

そんな受験生の悩みに応えるセミナーが登場しました！その名も「月イチ教育時事」！

毎月1回開催し、受験生にとって必要な時事ネタを様々取り上げ、ポイントをわかりやすく解説していきます。定番ネタはもちろんのこと、新しいネタや動きが出てくれば、すかさず取り上げて解説していきます。

教育時事は鮮度が命！古くなった時事の知識はもう使いものになりません。

毎月参加して最新の教育時事を蓄えていきましょう！参加は無料です。

2026年 2/8（日）11:00 ～12:00（オンライン）

- 担 当 講 師

水口 敏也 講師

教育系大学院を修了後、高等学校社会科の教師として活躍。多数の教材・教育図書の製作や編さんにも携わる。確かな知識と実務経験に基づいた的確な指導に定評あり。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#mizuguchi_0208

※定員になり次第、受付終了します。

疑問や不安を解消！オンライン受講相談

「コースの概要を網羅的に把握したい」「自分に合うコースが知りたい」「スケジュールや費用を確認したい」という皆さまに向けて、オンライン形式でご質問・ご相談を承ります。 TACの受講を検討されている方や独学と予備校を迷っている方は、どうぞお気軽にご活用ください。

担当講師

- こんな疑問や不安はありませんか？- 全体の学習スケジュールを教えてください- 〇〇県の試験内容が知りたいです、必要な対策は？- 自分に合うコースはどれ？- どのように学習を進めていけばいいの？- 学習中質問があるときはどうすればいいの？- 他の予備校と迷っています申込方法は？

＜20：00～21：30の枠＞

小堺 愛里 講師

以前は大手予備校で理系科目を中心に授業を担当したほか、保護者面談などの経験も多数。民間企業の経験も経て、現在はTAC教員講座で教育心理や一般教養の自然科学・人文科学を中心とした講義とガイダンスを担当。明るさと端的でわかりやすい説明に定評がある。また、障害児通所支援施設にて児童指導員として療育を行い、小中学校の先生方や役所などと連携を重ねながら一人ひとりの児童に合わせた支援も行なっている。

＜昼の時間帯の枠＞

永平 一洋 講師

TAC教員講座主任講師。予備校講師歴30 年以上で、主要指導教科は教職教養、一般教養、数学、数的処理、英語など。教育アプリの開発プロジェクトにも携わり、講師責任者として400 人以上の講師を主導した経験を持つ。指導形態や対象者を問わず、あらゆるフィールドで非常に高い評価を獲得している。また、講師だけでなく、教材開発や講座企画も主導。マルチな舞台で活躍している。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_jukousoudan.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html