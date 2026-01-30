パラスポーツ参加体験型イベント「チャレスポ！TOKYO」にてデジタルチャンバラSASSEN（サッセン）体験ブースを出展！

一般社団法人 全日本サッセン協会

一般社団法人 全日本サッセン協会（本部：東京都）は、2026年1月18日（日）、東京都北区・東洋大学赤羽台キャンパスにて開催されたパラスポーツ参加体験型イベント「チャレスポ！TOKYO」において、次世代デジタルスポーツ《SASSEN（サッセン）》の体験ブースを出展しました。

本イベントは、東京都および公益社団法人東京都障害者スポーツ協会が主催し、パラスポーツの普及と、障害のある人とない人が共にスポーツを楽しむ機会の創出を目的として開催された参加体験型イベントです。

当日は約500名近くが来場。SASSENブースでは、センサー判定とLED演出を活用した「サイバーチャンバラ」を体験できるコンテンツとして、子どもから大人まで幅広い来場者が参加しました。車椅子を利用されている方も無理なく楽しめる構成となっており、障がいの有無や年齢を問わず真剣勝負を楽しむ姿が多く見られました。

また、会場内のステージイベントでは、お笑い芸人のスギちゃん、元フィギュアスケート選手の高橋成美さんらが見守る中、車いすバスケットボール元日本代表の根木慎志さんと、読売巨人軍公式マスコットのジャビットによる対戦企画が実施され、大きな歓声と笑顔に包まれました。スポーツを通じた交流と一体感が会場全体に広がる象徴的なシーンとなりました。

参加者からは「初めてでもすぐに楽しめた」「障害があっても同じルールで真剣勝負できるのが良い」といった声が寄せられ、SASSENが目指す「誰もが主役になれるスポーツ」の価値を実感いただく機会となりました。

今後も全日本サッセン協会では、パラスポーツイベントや地域イベント、教育・スポーツフェスなど多様な現場において、年齢や身体条件を問わず楽しめる次世代スポーツとしてSASSENの展開を進めてまいります。

【イベント開催概要】

名称：チャレスポ！TOKYO

日時：2026年1月18日（日）

会場：東洋大学 赤羽台キャンパス（東京都北区）

主催：東京都、公益社団法人東京都障害者スポーツ協会

目的：パラスポーツの普及、障害のある人とない人の交流促進

内容：参加体験型スポーツイベント

【SASSEN出展概要】

出展内容：SASSEN（センサー判定 × LED演出のデジタルチャンバラ）体験

対象：全年齢（車椅子対応含む）

設置・運営：一般社団法人 全日本サッセン協会

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人 全日本サッセン協会

Web：https://sassen.jp

Mail：info@sassen.jp