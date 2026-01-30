Blueskyユーザー向けライブ音声配信サービス「Bluecast」（ブルーキャスト、ブルキャス）は、分散型SNS「Bluesky」が提供する公式機能「Live Now」が、Bluecastに対応したことを発表します。 これにより、Bluecastで音声配信を開始すると、Blueskyアプリ上に自動で「ライブ中」のステータスが表示され、フォロワーやBlueskyユーザーが配信を発見しやすくなります。これまでライブ音声配信は配信していることに気づかれにくいという課題がありましたが、Live Now対応により、Bluesky内で自然に配信が可視化されるようになります。Bluecastでは特別な設定や連携操作は一切不要で、Bluecastアプリから配信を開始するだけで、Bluesky上のLive Now表示が自動的に有効になります。

「Live Now」対応のポイント

- 事前設定なし：Bluesky側での操作は不要 - 自動連携：Bluecastで配信開始すると即座に反映 - 発見性向上：フォロワー以外にも配信が表示されやすく - 分散型SNS×音声の新体験：テキスト中心だったBlueskyに“声”の導線を追加

サービス概要

近年、X（旧Twitter）の「スペース」など、音声によるコミュニケーションが広がる一方で、より分散的で自由度の高いプラットフォームを求める声も増えています。 Bluecastは、分散型SNS「Bluesky」と連携した音声配信サービスとして、Blueskyアカウントだけで簡単にライブで音声を配信・視聴ができる仕組みを提供しています。今回のLive Now対応により、Bluesky上でのライブ音声配信の発見性とリアルタイム性が大きく向上しました。

サービス情報

サービス名: Bluecast 代表者: So Asano 事業内容: ライブ音声配信サービス URL: https://www.bluecast.app/

お問い合わせ先

担当者名: So Asano 電話番号: 090-9109-3072 / 050-1720-2420 メールアドレス: so.asano@gmail.comお問い合わせフォーム: https://www.bluecast.app/contact