ハイドロスターとベーカー・ヒューズ、信頼性・強靭性・持続可能性に優れた電力システムの推進に向けて戦略的協業を深化



本協業には、資本参加に加え、ハイドロスターの主力プロジェクト向けに最大1.4 GWの発電および圧縮技術の発注が含まれる

デンバー&イタリア、フィレンツェ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界的に有数の長期エネルギー貯蔵（LDES）開発・運営企業であるハイドロスター（Hydrostor）と、エネルギー技術企業のベーカー・ヒューズ（Baker Hughes）は、戦略的な技術ソリューションおよび資本提携に関する合意を発表しました。ベーカー・ヒューズはハイドロスターとの関係をさらに深化させ、同社の技術力を、高度圧縮空気エネルギー貯蔵（A-CAES）ソリューションにおけるハイドロスターの中核的な設計要素として統合します。これには、ハイドロスターの主力プロジェクトに関連する、最大1.4 GW分のベーカー・ヒューズ製機器の発注が含まれます。本発表は、フィレンツェで開催された「2026 Baker Hughes Annual Meeting」において行われました。

「電力系統に対する圧力の高まりにより、長期エネルギー貯蔵は喫緊の優先課題となっています。ハイドロスターの革新的なアプローチは、多様な電源構成の組み合わせにおいて電力の信頼性を確保するための低炭素ソリューションを提供します」と、ベーカー・ヒューズの会長兼CEOであるロレンツォ・シモネリ氏は述べました。「これらのプロジェクトを加速させるための重要な技術を提供し、世界の電力系統の強靭性を高めるとともに、大規模に持続可能な電力システムの実現を可能にできることを誇りに思います。」

「ハイドロスターがベーカー・ヒューズと締結した本合意は、世界各地の電力系統に対して、コスト効率よく信頼性と強靱性を提供できる当社のA-CAES技術プラットフォームの勢いを明確に示すものです」と、共同創業者兼CEOのカーティス・ヴァン・ワレヘムは述べました。「主力プロジェクトの建設段階が目前に迫り、電力需要の増加やAIデータセンター・インフラの世界的な整備が進む中で、案件パイプラインの拡大に取り組むとともに、ベーカー・ヒューズとの関係をさらに発展させていけることを楽しみにしています。」

ベーカー・ヒューズは、2019年からハイドロスターに出資しています。今回の戦略的合意は、米国およびオーストラリアにおけるハイドロスターの主力プロジェクトが建設段階に近づく中で、両社の関係をさらに拡大するものです。拡張の初期段階において、ハイドロスターは、圧縮機、エキスパンダー、モーターおよび発電機技術を含むベーカー・ヒューズの幅広いポートフォリオから、最大1.4 GW分の発電および圧縮技術ソリューションを導入します。

ベーカー・ヒューズについて

ベーカー・ヒューズ（NASDAQ：BKR）は、世界中のエネルギーおよび産業分野の顧客に向けてソリューションを提供するエネルギー技術企業です。1世紀にわたる経験を基盤に、120か国超で事業を展開している同社の革新的な技術とサービスは、人々と地球のために、エネルギーをより安全で、よりクリーンかつ効率的なものへと前進させています。詳細は bakerhughes.com をご覧ください。

ハイドロスター（Hydrostor Inc.）について

ハイドロスターは、長期エネルギー貯蔵（LDES）システムの開発および運営を手がける有力企業です。圧縮空気と水を用いてエネルギーを貯蔵する、実証済みかつ特許取得済みの技術ソリューションを活用し、世界各地の電力系統に向けて長期エネルギー貯蔵を提供しています。

2010年に設立され、カナダ・トロントに本社を置くハイドロスターは、オーストラリア・メルボルンおよび米国・デンバーに拠点を構えています。ゴールドマン・サックス・オルタナティブズ、CPPインベストメンツ、Canada Growth Fundなど、先進的な機関投資家の支援を受けており、トップクラスのエネルギープロジェクトにコミットするための財務的な基盤を確保しています。ハイドロスターは、北米、オーストラリアおよび欧州において、進化する電力系統や信頼性のニーズに対応する体制を整えたA-CAESプロジェクトの幅広いパイプラインを保有しています。

詳細は https://www.hydrostor.ca/ をご覧ください。

アドバイザー

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、National Bank Capital Markets、およびロスチャイルド・アンド・コーが、ハイドロスターの財務アドバイザーを務めました。

