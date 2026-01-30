¡ÚIPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø ¤³¤É¤âÈ¯Ã£³Ø²Ê¡ÛÄ°¤¯¡¦²Î¤¦¡¦Æ°¤¯¡¦´¶¤¸¤ë－²¬»³Åì»Ù±ç³Ø¹»¥¢¥¦¥È¥êー¥Á¥³¥ó¥µー¥È¤ò¼Â»Ü
2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥¼¥ß¥Êー¥ëⅠ¡¦Ⅱ¡Ö±éÁÕÀ©ºî¸¦µæ¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³¸©Î©²¬»³Åì»Ù±ç³Ø¹» ÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¥¢¥¦¥È¥êー¥Á¥³¥ó¥µー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø ¼¡À¤Âå¶µ°é³ØÉô ¤³¤É¤âÈ¯Ã£³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢»Ù±ç³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤ò¡ÖÄ°¤¯¡¦²Î¤¦¡¦Æ°¤¯¡¦´¶¤¸¤ë¡×ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÉô»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌÌó100Ì¾ ¶µ¿¦°÷70Ì¾¡¢¹ç·×170Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤È»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¹½À®
¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢¼êÍ·¤Ó¡Ö¥Ô¥³¥Ô¥³¥Ñ¥ó¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä²Î»ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ë³Ð»Ù±ç¤È¡¢³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÌÀ¤ë¤¯¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤¤»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤È¼êÇï»Ò¤ä¿ÈÂÎÉ½¸½¤Ç²»³Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Èー¥ó¥Á¥ã¥¤¥à±éÁÕ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡×¤òÈäÏª¡£½À¤é¤«¤¯À¡¤ó¤À²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î´ï³Ú¹çÁÕ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¡×¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¡Ö¤Ë¤¸¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¿áÁÕ³Ú¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç±éÁÕ¡£¼êÏÃ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²Î¾§¤ä¥À¥ó¥¹¤â²Ã¤ï¤ê¡¢²»³Ú¤òÁ´¿È¤Ç³Ú¤·¤à»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Î¼çÂÎÀ¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬À¸¤ó¤À³Ø¤Ó
½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤É¤âÈ¯Ã£³Ø²Ê¤Î3¡¦4Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Ø²Ê¡¦³ØÇ¯¤ò±Û¤¨¤¿Í»Ö³ØÀ¸¤ò´Þ¤àÁíÀª30Ì¾¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢ÉñÂæÅ¾´¹¡¢»Ê²ñ¡¢±éÁÕ¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤ò¶¨ÎÏ¤·¤ÆÃ´¤¦»Ñ¤Ï¡¢¾Íè¡¢ÊÝ°é¼Ô¡¦¶µ°é¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç³Ø¹»¤è¤ê´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ
¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ë³Ð»Ù±ç¤ä¡¢¼êÍ·¤Ó¡¢¿áÁÕ³Ú¡¢¥Èー¥ó¥Á¥ã¥¤¥à¡¢¼êÏÃ²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¾ìÌÌ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¡¢¥¥Ó¥¥Ó¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¶µ¿¦°÷¤¬²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ
ËÜ³Ø¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¶µ°é¸½¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ØÀ¸¤¬¼ÂÁ©¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¥¢¥¦¥È¥êー¥Á³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£