株式会社M2Mクラフト(本社：北海道札幌市)は、台湾REYAX Technology社製のWi-Fi通信機能付きUWBアンカーデバイス「RYUW122_ANCHOR1」の国内輸入販売を、2026年2月より開始します。本製品は、10cm精度のUWB測距データをWi-Fi経由でワイヤレス転送できる点が特長で、日本国内の技適認証を取得済みモジュールを統合した基地局デバイスです。工場や倉庫、研究施設などにおける高精度測位システムの構築用途を想定しています。

本キットは、技適取得済みのUWBおよびWi-Fiモジュールに加え、測位用ソフトウェアや開発資産を一括で提供することで、UWB測位システムの開発期間を大幅に短縮します。





アンカーボードRYUW122_ANCHOR1外観





■製品の概要と内部構成

「RYUW122_ANCHOR1」は、UWB測位システムにおける基地局(アンカー)として機能する統合デバイスです。本製品は、STM32(R) MCUを制御の中核として、以下の主要コンポーネントを1枚のボードに集約しています。





・RYUW122 UWBモジュール： 10cm精度の精密な測位を実現します。

・RYWB116 Wi-Fiモジュール： 測位データをWi-Fi経由でワイヤレスで転送します。

・USB to UART ブリッジ： SILABS製 CP2102N-A02 を搭載し、USB TYPE-C経由のシリアル通信でATコマンドを用いてモジュールの設定を変更可能です。

・電源・デバッグ： 5V DC供給用のUSB TYPE-Cコネクタと、プログラム書き込み・デバッグ用のST-LINK/V2用ピンヘッダを備えており、カスタマイズしたファームウェアを書き込んで使用することが可能です。

・アンカーボードファームウェアのC言語ソースコード：USB to UARTブリッジ経由で受け取ったコマンドをRYUW122およびRYWB116デバイスに中継することによりUWBで計測したタグの距離情報をWiFi経由で送出するSTM32L1用ファームウェアソースコード

・タグ座標計算アプリケーションC#ソースコード：アンカーデバイスからのタグの測距情報をPCで受け取りアンカーデバイスの位置からタグの座標を算出するサンプルアプリケーションのソースコード









■日本国内の法規制への準拠(技適情報)

本製品に搭載されている無線モジュールは、日本国内の工事設計認証(技適)を取得済みです。

・UWBモジュール「RYUW122」： 認証番号 020-250092。

・Wi-Fiモジュール「RYWB116」： 認証番号 020-250425。

※重要： RYWB116はBluetooth 5.0にも対応していますが、日本国内においてはBluetoothの技適を取得していないため、Wi-Fi通信機能のみが利用可能です。









■現場での運用を支える「優れた基本スペック」

両デバイスには、REYAX社の最先端無線技術が凝縮されています。

・業界トップクラスの受信感度と通信距離： アンカーに搭載されたWi-Fiモジュールは、最大 -98.5 dBmという極めて高い受信感度を誇り、最大200mのデータ転送に対応します。また、UWB通信においても、障害物のない環境で最大 100m の通信距離を確保しています。

・低消費電力(ウルトラローパワー)： 「Ultra Low Power」設計により、システム全体のエネルギー効率を最適化しています。









■ATコマンドによる柔軟な制御仕様

RYUW122・RYWB116の両モジュールはUSB接続からのシリアル通信からATコマンドを用いて設定・制御可能です。UWBネットワークIDやPIN、Wi-Fiで使用するアクセスポイント、測距データの送信先IPアドレスおよびポート番号などの設定を変更することができます。









■システム連携とソフトウェア

本アンカーは、Wi-Fiを介してWindows(R)上で動作するC#製のGUIアプリケーション(TCPサーバー)に接続されます。各アンカーが測定した距離データは集約され、リアルタイムで座標計算と表示が行われます。

通信モジュールの設定に用いるサンプルATコマンドはシリアル通信アプリケーション Docklight(R) のスクリプトファイルとして提供されます。





RYUW122_ANCHOR1製品ページ ： https://reyax.com/products/RYUW122_ANCHOR1

RYUW122製品ページ ： https://reyax.com/products/RYUW122

RYWB116製品ページ ： https://reyax.com/products/RYWB116

M2Mクラフト REYAX製品紹介ページ： https://www.m2mcraft.co.jp/reyax.html





・STM32は、EUおよびその他の国におけるSTMicroelectronics International NVまたはその関連会社の登録商標です。

・Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・Docklightは、Flachmann und Heggelbacher の登録商標です。









■会社概要

株式会社M2Mクラフト

所在地 ： 〒001-0023 北海道札幌市北区北23条西5丁目2-39 N23ビル 6階

代表 ： 代表取締役 和田 学

設立 ： 2019年(令和元年)8月1日

資本金 ： 1,100万円

事業内容： 産業機械向け制御通信・IoT通信関連のソフトウェア・デバイスの設計・開発・輸入・販売

URL ：https://www.m2mcraft.co.jp/