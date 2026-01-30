高知県では、2024年12月に「高知県における言語としての手話の普及等の推進に関する条例」が制定され、多くの県民の皆さまに手話の大切さを知っていただくため、2025年12月に5つの手話動画を作成しました。

動画には手話パフォーマーの強力 翔(ごうりき かける)さんをナビゲーターに、「日常編」「災害編」「接客編」「医療編」「手話の楽しさ編」の5タイプを作成しました。





高知県子ども・福祉政策部 障害福祉課のホームページ

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/syuwagengo/

(高知県子ども・福祉政策部 障害福祉課のYouTubeチャンネルで紹介)





「手話が当たり前の社会にスイッチ」をコンセプトに、動画を知っていただくためテレビやWeb媒体(SNS含む)を中心に様々な広報手段を用い、情報に触れる機会をつくって、手話動画の認知・普及を行っています。

手話になじみがない県民や事業者に対し、「手話は言語である」という認識に基づき、ろう者を含むすべての県民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現するために、手話が当たり前の世の中へと変化していくことをイメージし、理解協力を求めていきます。





高知県 手話動画





手話スイッチ





日常編





災害編





接客編





医療編





楽しさ編





日常編

日常生活の中で使えるあいさつや自己紹介などの手話を紹介しています。





災害編

災害時に命を守るためのコミュニケーション(一緒に逃げよう など)をとるための手話を紹介しています。





接客編(買い物・飲食店)

基本的な接客対応(レジ対応や会計時など)に使える手話を紹介しています。





医療編(病院・薬局)

簡単な症状の確認(熱の確認 など)や受付対応(保険証の確認 など)に使える手話を紹介しています。





手話の楽しさ編

ちょっとした表現の違いで意味が変わってしまう手話などをクイズ形式で紹介しています。