ワンちゃんとの旅行に特化したマーケティング会社である株式会社犬旅(本社：長野県北佐久郡軽井沢町、代表取締役：井上 美和)は、地方創生メディア「Made In Local」が選定する「長野を代表する企業100選」に選出されましたことをお知らせいたします。





愛犬との旅行をサポート





■選出の背景

株式会社犬旅は2017年の創業以来、「愛犬と人がもっと自由に、もっと豊かに旅を楽しめる社会の実現」を理念に掲げ、ペットツーリズム分野に特化した事業を展開してきました。





創業の原点は、創業メンバー自身が年間30泊以上の愛犬同伴旅行を日本全国および海外(フランス・ハワイ)で実践してきた実体験にあります。「犬がいることを理由に行動を制限しない」という価値観を基盤に、愛犬家が安心して旅行できる環境づくりをビジネスとして具現化してきました。









■現在の事業内容と強み

当社は、日本で唯一となる「ワンちゃんとの旅行に特化したマーケティング会社」として、以下の事業を展開しています。





・ワンちゃんとの旅行情報専門メディア「犬旅.com」の運営

・愛犬家層に特化したSNS(Instagram・Facebook)運用

・限定コンテンツを含む犬旅メルマガ配信

・ワンちゃん向け健康関連商品のマーケティング支援

・ペット関連企業の新規事業立ち上げ支援およびコラボ事業





これらのメディア基盤とマーケティングノウハウを活用し、宿泊施設、自治体、ペット関連企業との連携を通じて、新しい観光モデルの構築に取り組んでいます。









■地方創生・SDGsへの取り組み

株式会社犬旅では、地方創生およびSDGsの観点から以下の取り組みを推進しています。





・空き家を活用したワンちゃん同伴可能な一棟貸し宿泊施設への再生

・廃校施設を活用した地域活性化プロジェクトへの参画

・観光系大学生向けペットツーリズム教育コンテンツの提供

・Kindle書籍「ドッグマナーブック」による地域マナー啓発活動





これらの活動を通じて、「飼い主と非飼い主が共に安心して暮らせる街づくり」に貢献しています。









■今後の展望

今回の「長野を代表する企業100選」選出を契機に、株式会社犬旅はペットツーリズム領域におけるサービス拡充と全国展開を進め、地域経済の活性化と持続可能な観光モデルの構築をさらに加速してまいります。





今後も長野県軽井沢町を拠点に、地域と共に成長する企業として、新たな価値創造に取り組んでまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社犬旅

代表者 ： 代表取締役 井上 美和

設立 ： 2017年

事業内容 ： マーケティング事業／メディア運営／ペット関連事業

URL ： https://madeinlocal.jp/category/companies/nagano002

HP ： https://inu-tabi.co.jp/

メディア ： https://inu-tabi.com/

Instagram： https://www.instagram.com/inu_tabi_ad

Facebook ： https://www.facebook.com/inutabi/