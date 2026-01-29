日本上陸１０周年！ “世界最大級の障害物レース”『Spartan Race in JAPAN 』2026レーススケジュール発表！

株式会社SRJ

株式会社SRJ（本社：東京都港区、代表取締役：手代木 達）は、

2026年1月29日(木)に日本国内で開催されるスパルタンレースのスケジュールを発表いたしました。

スポーツの枠を越え、地域の魅力を体感する「スポーツツーリズム型レース」。

日本史上初の7レース開催！

新規会場も登場！

注目は！

・日本初の首都圏KIDS RACE単独開催！

・BEASTがランニングの聖地 妙高市 ロッテアライリゾートへ！

・九州初開催！ １年の戦いを癒す温泉地 大分県へ！

今後の大会概要

4月18日（土） Spartan Kids Race in Kawasaki 『富士通スタジアム川崎』（神奈川県川崎市）

5月30日（土）、31日（日） Spartan Race in Chiba 『東京ドイツ村』（千葉県袖ケ浦市）

7月25日（土） Spartan Race in Mt.Fuji Susono 『スノーパークイエティ』（静岡県裾野市）

9月19日（土） Spartan Race in Niigata 『LOTTE ARAI RESORT』（新潟県湯沢町）

11月14日（土） TBA

12月19日（土） Spartan Race in Oita 『クラサスドーム』（大分県大分市）

※詳しくは申込ページをご確認ください：https://spartanracejapan.jp/

スパルタンレースとは

スパルタンレース（SPARTAN RACE）は、2007年にアメリカで誕生し、

現在では世界40カ国以上・年間170大会以上が開催されている、

世界最大級の障害物レースです。

参加者は「走る・登る・這う・担ぐ」など多彩な障害に挑み、心身の限界に挑戦する構成が特徴です。

日本では2017年に初開催され、以降は全国各地で継続的に実施され、今年で日本上陸１０周年を迎えます！

レース距離と障害物数に応じて「スプリント（5km／20障害物）」「スーパー（10km/25障害物）」「ビースト（21km/30障害物）」の3カテゴリーが

展開されており、年齢・体力・目的に応じて多様な楽しみ方が可能です。

さらに、レースごとに以下の参加者カテゴリーが設けられており、挑戦のスタイルに応じて選ぶことができます：

ELITE（エリート）：賞金が懸けられた競技志向のトップカテゴリー。世界ランキングにも影響

AGE GROUP（エイジグループ）：14歳以上を対象に5歳刻みで区切られた10の年代別カテゴリー。

OPEN（オープン）：タイムや順位にこだわらず、個人・チームで助け合いながら“完走”を目指すカテゴリー。初挑戦の方やファンラン的な楽しみ方にも最適

また、4歳～14歳が参加できる「KIDSレース」も開催されており、障害物を越える楽しさや達成感を子どもたちが体験できる機会として、ファミリー層からも高い支持を集めています。

スパルタンレースは単なるスポーツイベントではなく、

**「スポーツツーリズム」「地方創生」「地域交流」** の観点からも注目されており、

観光資源を活かした地域開催や企業向けチームビルディングなど、多方面での展開が進んでいます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=8nJg-t8Uwmo ]

スポーツツーリズムとしての新たな試み

スパルタンレースは、「挑戦の舞台」としてだけでなく、

地域観光との連動による旅するスパルタンをテーマに開催。

開催地域の行政機関と連携して、観光案内や宿泊パートナー、前夜祭、後夜祭とレース前後に楽しめるモデルコースや宿泊施設情報を参加者に提供します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xkLWiwbZXL4 ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oN4hT2jVIFE ]

会社概要

社名：株式会社SRJ（エスアールジェイ）

設立：2019年8月

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 手代木 達

事業内容：Spartan Raceの日本国内における企画・開催・運営・マーケティング全般

主な実績：2020年～2025年までに全国各地で多数の大会を開催（静岡・沖縄・横須賀・新潟・千葉・大阪・茨城など）

株式会社SRJは、挑戦を通じて自己成長を促し、参加型スポーツ文化と地域の活性化に貢献することをビジョンに掲げています。

