2026年6月で活動終了を発表したSHISHAMO。最後の出演となった冬フェスの模様を独占放送！さらに、これを皮切りに6ヵ月連続でSHISHAMOを大特集！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、2026年1月度マンスリーアーティスト”V.I.P.”として、SHISHAMO最後の冬フェス出演の模様を特別番組として独占放送することを決定いたしました。

2026年6月13日と14日に開催されるUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu (等々力陸上競技場)でのワンマンライブをもって、活動を終了することを発表したSHISHAMO。

そんな彼女たちが年末に“最後の出演”を果たした、名古屋「MERRY ROCK PARADE 2025」と大阪「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」に、スペースシャワーTVが密着！

デビュー時からほぼ毎年出演を重ねてきた所縁の深いイベントで、いずれも大トリを務めた2公演。

ファンとスタッフへの感謝の想いが詰まった、熱量あふれるライブの模様を中心にお届けします。

さらに12年前に開催された「スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR 2014」で共演し長く絆を深めてきたKANA-BOON、キュウソネコカミ、go!go!vanillasの3組によるSHISHAMOへのメッセージと、ステージ袖や楽屋での和やかなやりとりも特別に公開！

楽屋ではいつもと変わらない穏やかな空気をまといながら、イベント最後の出演となったステージでは凛とした強さで圧巻のパフォーマンスを披露した彼女たち。

忘れられない年末の2日間を凝縮してお届けします。

スペシャ列伝とは？

スペースシャワーが主催する新人登竜門イベント。12年前に開催された「スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR 2014」では、

KANA-BOON、キュウソネコカミ、go!go!vanillas、SHISHAMOの4組で全国8箇所を巡るツアーを行った。

さらに、スペースシャワーTVではこの特別番組を皮切りに、6ヵ月連続でSHISHAMOを大特集！

過去にスペースシャワーTVで放送されたSHISHAMOの特別番組やミュージックビデオ特集を、6月まで毎月放送いたします。

▼ 放送ラインナップ ▼

＜番組タイトル＞

V.I.P. ―SHISHAMO―

＜放送日時＞

放送日時：1/30(金)22:00～23:00

※この番組はスマホ・タブレット・PCなど

お好きな デバイスで番組をお楽しみいただけます。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

uP!!!NEXT VOL.11 ～SHISHAMO NO FREE NO YAON!!!～

＜放送日時＞

2/10(火)22:00～22:30 ※2015年8月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

SHISHAMO NO YAON!!! 2016 SPECIAL

＜放送日時＞

2/10(火)22:30～23:00 ※2016年9月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

SHISHAMO MUSIC VIDEO SPECIAL

＜放送日時＞

2/10(火)23:00～24:00 ※2026年1月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

SHISHAMO LIVE in SWEET LOVE SHOWER 2015

＜放送日時＞

3月放送予定 ※2015年11月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

SHISHAMO LIVE SPECIAL - SWEET LOVE SHOWER 2016-

＜放送日時＞

3月放送予定 ※2017年1月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

SHISHAMO LIVE SPECIAL - SWEET LOVE SHOWER 2017-

＜放送日時＞

4月放送予定 ※2018年1月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

SHISHAMO LIVE SPECIAL -SWEET LOVE SHOWER 2019-

＜放送日時＞

4月放送予定 ※2020年1月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

V.I.P. ―SHISHAMO―（2023）

＜放送日時＞

5月放送予定 ※2023年2月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

＜番組タイトル＞

SHISHAMO名場面集 「SUPESHA NO BEST」

＜放送日時＞

6月放送予定 ※2019年6月に放送した番組のアンコール放送です。

_________________________________________________________

▼すべての詳細はコチラ

https://tv.spaceshower.jp/p/shishamo_sp/

_________________________________________________________

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ）