3月14日(土)長崎戦 あかちゃんハイハイレース参加者募集！

　3月14日(土)長崎ヴェルカ戦に開催される「GORDY WEEK」にて、毎年大好評の「あかちゃんハイハイレース」を実施いたします。本企画は、一生懸命にゴールを目指す赤ちゃんたちの愛くるしい姿が、会場全体を温かい笑顔と拍手で包み込む、キングスの人気イベントです。



　今年は「GORDY WEEK」の開催にあわせ、レースにご参加いただくお子さまには、ゴーディーグッズを身につけてレースにご参加いただきます。


※参加をご希望の方は、事前にゴーディーグッズのご用意をお願いいたします。



　ぜひこの機会に、親子で楽しめる思い出づくりとしてご参加ください。


　皆さまからのご応募を心よりお待ちしております！



■イベント概要


企画：あかちゃんハイハイレース


日程：2026年3月14日(土)vs長崎ヴェルカ


時間：ハーフタイム


場所：沖縄サントリーアリーナ



●参加資格


保護者：3月14日(土)の観戦チケットをお持ちの方


お子さま：ハイハイが可能な1歳未満で未歩行の赤ちゃん


　　　　　ゴーディーグッズを身につけて参加



▽ベイビー用品のご購入はこちらから


https://www.bleague-shop.jp/rg/item?goods_group_id=2085


※お申し込みが定員を超えた場合は抽選を行い、当選者のみに2月20日(金)までにご連絡いたします。



●お申し込み期間


2026年1月29日(木)18時～2026年2月15日(日)23時59分



●ルール


1. 約5mのコースをハイハイで前に進み保護者の待つゴールを目指します。


2. ゴールに到着した順番が順位となります。


3. 制限時間は3分間です。


※制限時間を超えた場合は保護者と一緒にゴールしていただきます。



●注意事項


・観戦チケットをすでにご購入いただいた方のみが対象となります。


・急遽ご来場できなくなった場合は、あらかじめご連絡ください。


・企画にご当選された方は当日、指定の場所へお集まりいただきます。


　※詳細は当選された方のみに追ってご連絡いたします。



▽お申し込みフォーム


https://forms.gle/tLfvyzkeWbrP3d4B8



■試合情報




対戦相手：長崎ヴェルカ


日　　時：3月14日(土)18:05 TIP-OFF


　　　　　3月15日(日)18:05 TIP-OFF


会　　場：沖縄サントリーアリーナ



▽試合情報はこちら


https://goldenkings.jp/lp/game_20260314_20260315/