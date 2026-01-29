3月14日(土)長崎戦 あかちゃんハイハイレース参加者募集！

沖縄バスケットボール株式会社

3月14日(土)長崎ヴェルカ戦に開催される「GORDY WEEK」にて、毎年大好評の「あかちゃんハイハイレース」を実施いたします。本企画は、一生懸命にゴールを目指す赤ちゃんたちの愛くるしい姿が、会場全体を温かい笑顔と拍手で包み込む、キングスの人気イベントです。

今年は「GORDY WEEK」の開催にあわせ、レースにご参加いただくお子さまには、ゴーディーグッズを身につけてレースにご参加いただきます。

※参加をご希望の方は、事前にゴーディーグッズのご用意をお願いいたします。

ぜひこの機会に、親子で楽しめる思い出づくりとしてご参加ください。

皆さまからのご応募を心よりお待ちしております！

■イベント概要

企画：あかちゃんハイハイレース

日程：2026年3月14日(土)vs長崎ヴェルカ

時間：ハーフタイム

場所：沖縄サントリーアリーナ

●参加資格

保護者：3月14日(土)の観戦チケットをお持ちの方

お子さま：ハイハイが可能な1歳未満で未歩行の赤ちゃん

ゴーディーグッズを身につけて参加

▽ベイビー用品のご購入はこちらから

https://www.bleague-shop.jp/rg/item?goods_group_id=2085

※お申し込みが定員を超えた場合は抽選を行い、当選者のみに2月20日(金)までにご連絡いたします。

●お申し込み期間

2026年1月29日(木)18時～2026年2月15日(日)23時59分

●ルール

1. 約5mのコースをハイハイで前に進み保護者の待つゴールを目指します。

2. ゴールに到着した順番が順位となります。

3. 制限時間は3分間です。

※制限時間を超えた場合は保護者と一緒にゴールしていただきます。

●注意事項

・観戦チケットをすでにご購入いただいた方のみが対象となります。

・急遽ご来場できなくなった場合は、あらかじめご連絡ください。

・企画にご当選された方は当日、指定の場所へお集まりいただきます。

※詳細は当選された方のみに追ってご連絡いたします。

▽お申し込みフォーム

https://forms.gle/tLfvyzkeWbrP3d4B8

■試合情報

対戦相手：長崎ヴェルカ

日 時：3月14日(土)18:05 TIP-OFF

3月15日(日)18:05 TIP-OFF

会 場：沖縄サントリーアリーナ

▽試合情報はこちら

https://goldenkings.jp/lp/game_20260314_20260315/