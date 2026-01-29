3月14日(土)長崎戦 あかちゃんハイハイレース参加者募集！
3月14日(土)長崎ヴェルカ戦に開催される「GORDY WEEK」にて、毎年大好評の「あかちゃんハイハイレース」を実施いたします。本企画は、一生懸命にゴールを目指す赤ちゃんたちの愛くるしい姿が、会場全体を温かい笑顔と拍手で包み込む、キングスの人気イベントです。
今年は「GORDY WEEK」の開催にあわせ、レースにご参加いただくお子さまには、ゴーディーグッズを身につけてレースにご参加いただきます。
※参加をご希望の方は、事前にゴーディーグッズのご用意をお願いいたします。
ぜひこの機会に、親子で楽しめる思い出づくりとしてご参加ください。
皆さまからのご応募を心よりお待ちしております！
■イベント概要
企画：あかちゃんハイハイレース
日程：2026年3月14日(土)vs長崎ヴェルカ
時間：ハーフタイム
場所：沖縄サントリーアリーナ
●参加資格
保護者：3月14日(土)の観戦チケットをお持ちの方
お子さま：ハイハイが可能な1歳未満で未歩行の赤ちゃん
ゴーディーグッズを身につけて参加
▽ベイビー用品のご購入はこちらから
https://www.bleague-shop.jp/rg/item?goods_group_id=2085
※お申し込みが定員を超えた場合は抽選を行い、当選者のみに2月20日(金)までにご連絡いたします。
●お申し込み期間
2026年1月29日(木)18時～2026年2月15日(日)23時59分
●ルール
1. 約5mのコースをハイハイで前に進み保護者の待つゴールを目指します。
2. ゴールに到着した順番が順位となります。
3. 制限時間は3分間です。
※制限時間を超えた場合は保護者と一緒にゴールしていただきます。
●注意事項
・観戦チケットをすでにご購入いただいた方のみが対象となります。
・急遽ご来場できなくなった場合は、あらかじめご連絡ください。
・企画にご当選された方は当日、指定の場所へお集まりいただきます。
※詳細は当選された方のみに追ってご連絡いたします。
▽お申し込みフォーム
https://forms.gle/tLfvyzkeWbrP3d4B8
■試合情報
対戦相手：長崎ヴェルカ
日 時：3月14日(土)18:05 TIP-OFF
3月15日(日)18:05 TIP-OFF
会 場：沖縄サントリーアリーナ
▽試合情報はこちら
https://goldenkings.jp/lp/game_20260314_20260315/