【累計会員数600名超】20～30代向け審査制・招待制グルメコミュニティ「IRO+（イロタス）」、東京にて80名規模の第1回「IRO+ PARTY」を開催

株式会社AMOVE

審査制・招待制のグルメコミュニティ「IRO+（イロタス）」（拠点：東京都、以下IRO+）は、2026年1月21日（水）、東京都港区のスカイラウンジにて、第1回目となる「IRO+ PARTY」を開催いたしました。当日は厳正な審査を通過した20代～30代のグルメ愛好家約80名が集まり、東京タワーを一望する絶景の中で、人気シェフによるライブ料理と質の高い交流を楽しみました。

東京タワーを望むプライベートラウンジに総勢80名が集結

■ IRO+とは：日本最大級の審査制・招待制グルメコミュニティ

累計会員数600名、総イベント開催数300回を突破し、日本最大級の規模へと成長を続ける「IRO+」。「食で人生に彩りをプラスする」をコンセプトに、東京を拠点として毎月多数のグルメイベントを開催しています。

本コミュニティでは、会員の質と安心感を維持するため、入会時に厳正な審査を設けています。

【主な審査基準】

- 職業・社会性： 多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルな方々- 年齢： 20代～30代を中心とした、感度高く活気ある層- グルメ感度： 食を楽しみ、新しい食体験への探究心をお持ちの方- マナー： 公序良俗に反せず、他参加者と敬意を持って交流できる方

この審査制により、単なる食事会に留まらない、信頼できるメンバー同士の「上質なつながり」を提供しています。

■ 第1回「IRO+ PARTY」レポート

会員限定交流イベント「IRO+PARTY」の記念すべき第1回は、地上約150mの絶景を誇るプライベートラウンジを貸し切って開催。

1. 人気シェフによるライブキッチン

会場内には特設の調理スペースを設け、人気シェフが目の前で仕上げるライブ料理を提供。出来立てのパスタやメイン料理の香りが広がる中、参加者は目と舌の両方で本格的な美食を堪能しました。



2. 絶景と交流が融合する非日常空間

東京タワーを正面に望むパノラマビューは、参加者からも「水曜の夜にこれほど贅沢な体験ができるのはIRO+ならでは」と高い評価を得ました。初参加や一人参加の方でも自然と会話が生まれるよう、スタッフによるマッチング支援や交流の仕掛けも導入し、終始華やかな雰囲気に包まれました。

■ 今後の展望：2月も注目イベントを続々開催

IRO+では「日本一グルメ好きが熱狂するコミュニティ」を目指して、2026年もさらに活動を加速させてまいります。

- 2月18日(水)：第2回「IRO+ PARTY」開催大好評につき、早くも第2回の開催が決定。さらなる演出と美食体験を用意しています。- 2月28日(土)：人気パティシエとのコラボ企画「1日限りのプレミアムスイーツ会」今注目を集める人気パティシエを招聘。IRO+メンバーのためだけに考案された、この日しか味わえない特別スイーツコースを提供します。- その他、予約困難店から穴場までグルメ会を多数開催個人では予約が取りづらいレストランや、話題の人気店での食事会も、月に20～30回のペースで継続して開催。

これらの限定イベントへの参加は、IRO+の会員であることが条件となります。

現在、2月開催イベントに向けた新規メンバーの入会審査を受け付けております。ご興味のある方は、下記公式サイトの審査フォームよりお申し込みください。

▼IRO+ 公式サイト・入会審査はこちら

https://irotas-community.com

■コミュニティ概要

海鮮パーティー和牛解体ショー＆焼肉会日本酒会ビストロ会IRO+PARTYワイン会予約困難店交流イベント- コミュニティ名： IRO+（イロタス）概要：審査制＆招待制グルメコミュニティ- 拠点： 東京を中心に、関東・関西で活動- 対象： 20代～30代のグルメ好きな男女- 活動頻度： 毎月20～30回- 入会方法： 既存会員からの紹介、または公式サイトからの審査申請- 公式サイト：https://irotas-community.com