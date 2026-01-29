全国の中学・高校を対象とした映像制作コンテスト「Montage Competition 2025」結果発表ならびに次回開催決定のお知らせ

株式会社エポルテ

株式会社エポルテ（本社：東京都／代表取締役：阿部志崇）は、全国の中学・高校を対象とした映像制作コンテスト「Montage Competition 2025」を開催し、このたび結果を発表いたしました。

あわせて、次回開催となる「EMC2026 Spring」を、学生部門に加えて、年齢・所属を問わず誰でも参加可能な一般部門も実施することが決定したことをお知らせいたします。

本コンテストは、ゲームプレイ映像の編集を題材に、表現力や構成力、映像を通じて「伝える力」を育むことを目的として企画されました。初開催となった「Montage Competition 2025」では、教育現場での活用を主軸に実施され、映像制作が学びのプロセスとして機能する可能性を示す大会となりました。

■Montage Competition 2025 実施結果について

「Montage Competition 2025」では、ゲームという身近な題材を起点に、生徒自身が構成・編集・表現を主体的に考え抜いた映像作品が提出されました。

作品からは、単なる映像編集技術にとどまらず、「何を伝えたいのか」「どのように見せるのか」を考える思考のプロセスや、試行錯誤の跡が色濃く感じられました。

本コンテストを通じて、映像制作が生徒の主体的な学びや表現の場として機能する可能性を改めて確認する機会となりました。

■最優秀作品について

「Montage Competition 2025」では、教育的価値・創造性・編集技術・協働性の観点から審査を行い、最優秀作品を選出いたしました。

・最優秀作品：SHAKE シェイク | Rocket League EDIT 【EMC2025】

・YouTubeチャンネル名：RUKA74

・作品リンク：https://www.youtube.com/watch?v=3KEbX0ZjzRk

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3KEbX0ZjzRk ]

本作品は、ゲームプレイ映像を素材としながらも、現実との融合、卓越した編集技術、構成力が高く評価されました。

■次回「EMC2026 Spring」開催概要（予定）

次回大会では、これまで継続してきた中学・高校生を対象とした部門に加え、新たに一般参加が可能な「一般部門」を新設し、より幅広い層が参加できる大会として開催いたします。

・エントリー受付：2026年2月中旬 開始予定

・部門構成：中学・高校生部門（学校単位での応募）

：一般部門（年齢・所属不問／個人・チーム参加可）

・作品内容：ゲームプレイ映像を編集した3分以内の動画

・応募形式：YouTube一般公開

（必要に応じて主催者による代理公開可）

なお、エントリー要項および募集開始時期については、2026年2月以降に決定予定です。

次回大会では、教育の枠を超え、より多様なクリエイターが参加できる場としての展開を目指してまいります。

■代表コメント

株式会社エポルテ 代表取締役

阿部 志崇

Eporte Montage Competitionは、eスポーツの次なる価値を創造する取り組みとして、また、新たな楽しみ方を提供する場として、発展させてまいります。

今回の優勝作品は非常に高いクオリティで、作品が提出された際には社内チャットが騒然としました。

次回は学生に限らず一般部門を設けることで、さらに多くの作品が見られること、大変楽しみにしております。

併せて、これまでのMontage文化を育んできたすべての方々に感謝申し上げます。

改めまして、RUKA74様、おめでとうございます。

■株式会社エポルテについて

株式会社エポルテは、ゲーム・映像・教育を軸に、次世代の創造力を育むイベントや教育コンテンツの企画・運営を行っています。



「編集は、もうひとつのプレイだ。」

■お問い合わせ先

株式会社エポルテ

Montage Competition 運営事務局

担当：大槻 聖征

Mail：s.otsuki@eporte.jp