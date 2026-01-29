ウルフギャング氏が手掛ける“肉”×“本格イタリアン”の新業態レストラン【イル・ルピーノ・プライム】バレンタイン限定スイーツ＆ドリンクを期間限定で提供

株式会社THパートナーズ

株式会社 IL LUPINO JAPAN（代表取締役：橋本忠則、本社：東京都港区）は、世界的に有名なステーキハウスオーナーであるウルフギャング・ズウィナー氏が手掛けるハワイ発の本格イタリアン「IL LUPINO PRIME（イル・ルピーノ・プライム）」にて、2026年2月1日（日）から2月14日（土）までの期間限定で、バレンタインシーズンに合わせた特別なスイーツとドリンク2種をご提供いたします。

イル・ルピーノ・プライム「バレンタイン スペシャルメニュー」

スイーツには、濃厚なチョコレートがとろけ出す「フォンダンショコラ 自家製ベリーソース添え」 をご用意。温かいショコラのコクに、甘酸っぱいベリーソースがアクセントとなる一皿で、＜1日限定10食＞のみの特別なご提供となります。

ドリンクは、チョコレートとオレンジの香りが調和する「Arancia Cioccolato（アランチャ チョコラート）」 と、コーヒーのほろ苦さを楽しむ「Caffe Amaro（カフェ アマーロ）」 の2種が登場。

Arancia Cioccolatoはノンアルコール対応も可能で、いずれもバレンタインの雰囲気を引き立てる大人の一杯に仕上げました。

バレンタインの時期にしか味わえない、甘く特別なひとときを、IL LUPINO PRIMEの上質な空間とともにお楽しみください。

メニュー詳細

■ Fondant Au Chocolat with Berry Sauce フォンダンショコラ 自家製ベリーソース添え

ナイフを入れると中からとろりと溢れ出すチョコレートが魅力のフォンダンショコラ。オレンジリキュールの気品ある香りがカカオの深みを引き立て、味 わいに優雅な余韻を添えます。温かな自家製ラズベリーソースをお好みでかけて、甘さを抑えた大人のデザートとしてお楽しみください。

価格：1,650円（税込サ別）

■Arancia Cioccolato アランチャ チョコラート

オランジェットを思わせる、バレンタイン限定のチョコレートカクテル。 チョコレートベースリキュールにハーブリキュールを重ね、オレンジジュースと ミルクチョコレートでなめらかに仕上げました。甘さの中に広がる爽やかな酸 味とほのかなビター感が、奥行きのある味わいを演出。仕上げに添えたオレン ジピーと共にお召し上がりください。

価格：アルコール入り 2,400円（税込サ別）／ノンアルコール 2,000円（税込サ別）

■Caffe Amaro カフェ アマーロ

大人のためのカフェラテをイメージした、バレンタイン限定カクテル。 コーヒーリキュールにエスプレッソとミルクを合わせ、隠し味にハーブリキュー ルを加えることで、ほろ苦さとやさしいコクが重なり合う奥行きのある味わい に仕上げました。口当たりはなめらかで、甘さを抑えたビターな余韻が心地よ く広がります。添えられた自家製ディアマンクッキーとともに、食後のひとと きをゆったりとお楽しみください。

価格：アルコール入り 2,400円（税込サ別）

■ お席のご予約

お電話（ 03-6804-5661）もしくは以下TableCheckよりご予約いただけます。

https://www.tablecheck.com/ja/il-lupino-prime/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/il-lupino-prime/reserve/experiences)

イル・ルピーノ・プライムとは

「イル・ルピーノ・プライム(https://illupinojapan.jp/)」は、ウルフギャング・ズウィナー氏が、息子のピーター・ズウィナー氏と手がける本格イタリアントラットリア&バー(https://illupinojapan.jp/about/)です。ウルフギャングブランドの持つ信頼性や品質を受け継ぎ、ブランドの厳格な基準をクリアし、ウルフギャング氏が実際に認めた食材のみを使用。全ての肉はアメリカより冷凍せずチルドで空輸し、米国農務省（USDA）が認めた、米国内で流通している肉の2%以下に相当する最上級品質の希少なプライムグレードの牛肉のTボーンステーキ等を提供いたします。

メインダイニングテラスUSDA PRIME BEEF T-BONEステーキ"自家製"パッパルデッレ トリュフクリームソース

ハンドメイドのピザやパスタ、シェフ厳選のフレッシュな食材を使用した本格イタリアン(https://illupinojapan.jp/menu/)を始め、フレッシュベルーガキャビア、トリュフ等の高級食材もお楽しみいただけます。バーテンダーによるオリジナルカクテルや豊富なレンジのワインもご用意しています。

ペット同伴可のテラス席(https://illupinojapan.jp/scene/)は四季折々の自然あふれる緑地を眺めながら、優雅な時間をお楽しみいただけます。ランチからディナーまで終日営業をしており、様々なシーンでご利用いただけます。

店舗概要

店舗名：IL LUPINO PRIME／イル・ルピーノ・プライム

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま2F(https://maps.app.goo.gl/G6GK9iGqX2h5vimbA)

電話番号：03-6804-5661

営業時間：11:30～23:30（22:30 L.O.）

*終日営業を行っており、グランドメニューをご注文いただけます。

ランチタイムはランチメニューもあり。

アクセス：東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅 A3出口より徒歩5分

開業日：2022年7月1日（金）

席数：142席（店内82席（個室8～20名）／バーカウンター10席／テラス50席）

定休日：なし

HP： https://illupinojapan.jp/(https://illupinojapan.jp/)

Instagram： https://www.instagram.com/illupinoprime_tokyo/